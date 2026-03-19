Analyytikko: Iranin sota voi laukaista vuoden 2008 kaltaisen rahoituskriisin

Hormuzinsalmen sulkeutuminen on nostanut öljyn hinnan yli sadan dollarin ja paljastanut rahoitusjärjestelmän piilokytköksiä.

Kolme viikkoa sitten Yhdysvallat ja Israel aloittivat ilmaiskut Iraniin. Brent-raakaöljy on noussut yli 40 prosenttia ja ylittänyt 105 dollarin tason tynnyriltä. Maailman osakemarkkinat ovat laskeneet keskimäärin 5,5 prosenttia.

Pelkkä öljyn kallistuminen ei kuitenkaan ole se, mikä huolestuttaa markkinoiden terävimpiä tarkkailijoita.

Vuoden 2008 finanssikriisin ennakoijana tunnettu riskianalyytikko Richard Bookstaber varoitti sunnuntaina New York Timesin mielipidekirjoituksessaan, että nykyinen rahoitusjärjestelmä on rakenteellisesti yhtä haavoittuva kuin 15 vuotta sitten.

Kriisien lähteet ovat hänen mukaansa toissijaisia sen rinnalla, miten nopeasti stressi leviää tiukasti kytketyissä järjestelmissä.

Bloomberg Intelligencen strategi Mike McGlone on hahmotellut skenaariota, jossa Yhdysvaltain osakemarkkinat voisivat pudota jopa 50 prosenttia. Öljyn hintavaihtelu synnyttäisi ketjureaktioita, jotka koettelisivat laajempia markkinoita arvioitua rajummin.

Vertaukset vuoteen 2008 nojaavat konkreettiseen mekanismiin.

Bookstaberin analyysin ytimessä on noin kahden tuhannen miljardin dollarin yksityinen luottomarkkina. Se on viime vuosina rahoittanut tekoälyinfrastruktuurin rakentamista: datakeskuksia ja puolijohdehankintoja. Investointien takana ovat samat teknologiajätit, joiden osakkeet hallitsevat S&P 500 -indeksiä, mukaan lukien Google ja Microsoft.

Yksityisen luoton dominoefekti

Jos markkinastressi pakottaa yksityisten luottorahastojen sijoittajat hankkimaan käteistä, he eivät voi helposti myydä epälikvidejä positioitaan. Rahaa kerätään sen sijaan myymällä suuria teknologiaosakkeita, jotka muodostavat merkittävän osan indekseistä.

Pudotus heijastuisi suoraan miljoonien amerikkalaisten eläkesäästöihin.

Merkkejä on jo näkyvissä. Sijoittajat ovat vetäytyneet BlackRockin ja Blackstonen yksityisistä luottorahastoista. Blue Owlin osake on laskenut jyrkästi.

Vuonna 2008 kriisi puhkesi asuntomarkkinoilta, mutta tuhoisaksi sen teki asuntokuplan ympärille rakennettu rahoitusjärjestelmä. Bookstaber näkee nykyjärjestelmässä saman rakenteellisen haurauden, mutta asuntojen tilalla ovat tekoäly ja yksityinen luotto.

Sama raha, joka on rakentanut tekoälyinfrastruktuuria yksityisen luoton kautta, tuottaa indeksituottoja julkisilla markkinoilla. Kun toinen puoli horjuu, toinenkin tuntee sen.

Hormuzinsalmi ja energiakriisi

Sodan välitön vaikutuskanava kulkee Hormuzinsalmen kautta. Normaalioloissa salmen läpi virtaa noin viidennes maailman öljy- ja nesteytetyn maakaasun tarjonnasta. Nyt se on käytännössä sulkeutunut.

Energia ei ole kuitenkaan ainoa häiriön kohde.

Urealannoitehinnat ovat nousseet noin 26 prosenttia, koska kolmannes meriteitse kuljetettavista lannoitteista on jäänyt jumiin. Kevätkylvöt pohjoisella pallonpuoliskolla ovat vaarassa.

Capital Economicsin ekonomistit varoittavat, että konfliktin pitkittyessä öljyn hinta voi nousta 130 dollariin tynnyriltä. Euronewsin haastattelemat analyytikot arvioivat talouden hidastumisen ja koronnostopaineiden yhdistelmän voivan puhkaista omaisuuserien hintakuplia.

Aasian markkinoilla tilanne on jo vakava. Thaimaan pörssi romahti kahdeksan prosenttia yhdessä päivässä, mikä pysäytti kaupankäynnin. Japanin, Etelä-Korean, Taiwanin ja Hongkongin tappiot ovat olleet jyrkkiä.

S&P 500 ei ole vielä paniikissa

Yhdysvaltojen S&P 500 -osakeindeksi on silti laskenut vain maltillisesti. Osa markkinakommentaattoreista tulkitsee sen merkiksi siitä, että pahin paniikki on vielä edessä.

Fortunen analyysin mukaan salmen todennäköinen pysyminen suljettuna pitää raakaöljyn hinnat koholla, mutta markkinat eivät ole vielä hinnoitelleet tilannetta täysimääräisesti.

Bookstaberin mukaan vaarallisin hetki koittaa, kun yksityisten luottomarkkinoiden likviditeettiongelmat alkavat näkyä julkisilla markkinoilla.

Kyse on kasautuvasta paineesta, joka voi purkautua nopeasti ilman yksittäistä laukaisevaa tapahtumaa.

Vuoden 2008 kriisillä ja nykytilanteella on silti yksi olennainen ero.

Finanssikriisissä riski oli hajautunut läpinäkymättömiin asuntolainajohdannaisiin, nyt se on keskittynyt muutamaan teknologiajättiin ja niiden ympärille kasvaneeseen luottomarkkinaan. Keskittyneisyys tekee järjestelmästä helpommin seurattavan, mutta samalla alttiimman nopealle häiriölle.