Kierrätyspuhelinten myynti kasvaa kohisten

Kierrätyspuhelinmarkkina on yksi Suomen nopeimmin kasvavista elektroniikkasegmenteistä. Alalla toimii nyt jo laaja kirjo toimijoita teleoperaattoreista erikoistuneisiin verkkokauppoihin.

Teleoperaattori Telia on myynyt kunnostettuja Telia Recycled -puhelimia vuodesta 2020 lähtien. Yhtiö myy kunnostettuja laitteita Telia Recycled -tuotemerkillä ja toteuttaa kierrätyksen yhteistyössä Postin kanssa, joka vastaa laitteiden tietoturvallisesta pyyhkimisestä ja kunnostamisesta.

Myös teleoperaattorit DNA ja Elisa tarjoavat molemmat laitehyvityspalvelun, jossa vanha puhelin vaihdetaan hyvitykseksi uuden laitteen ostossa. DNA:n tavoitteena on kasvattaa kierrätykseen saatujen puhelinten määrä 30 prosenttiin myytyihin uusiin laitteisiin nähden vuoteen 2030 mennessä.

Suomessa toimii myös kierrätyspuhelimiin erikoistuneita yhtiöitä.

Suomalainen Swappie kunnostaa myymänsä laitteet itse omissa tiloissaan ja myy niitä ympäri Euroopan yli kahdelle miljoonalle asiakkaalle. Yhtiö myös ostaa käytettyjä puhelimia kuluttajilta.

iTapsa on kotimainen, valtakunnallinen puhelinhuoltoketju, joka ostaa, kunnostaa ja myy käytettyjä iPhoneja ja muita älypuhelimia. Myydyille laitteille myönnetään 12 kuukauden takuu, ja ostotarjouksen saa myös rikkinäisestä puhelimesta.​

Fonum puolestaan ostaa asiakkaiden vanhoja puhelimia hyvityksellä, jonka suuruus määräytyy mallin ja kunnon mukaan. Käytettyjen laitteiden myynti on siirretty kokonaan liikkeisiin, joten verkkokaupasta niitä ei enää saa — valikoima kattaa Applen, Samsungin ja OnePlusin malleja.

Kierrätyspuhelimien suosio kasvaa kohisten

Viime vuonna asiakkaiden kiinnostus kierrätyslaitteita kohtaan nousi ennennäkemättömiin lukemiin, Telia kertoo tiedotteessaan.

”Kierrätyspuhelinten myynti kasvoi viime vuonna 86 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mikä kertoo suomalaisten kiinnostuksesta kierrätyslaitteisiin. Erityinen myyntipiikki nähtiin lokakuussa, jolloin kierrätyspuhelimia myytiin yhteensä jo enemmän kuin eniten myytyä uutta älypuhelinta”, kertoo Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg.

Suomalaiset ovat innostuneet kierrättämään vanhoja laitteitaan yhä aktiivisemmin. Tammikuussa järjestetyt Telian kierrätyspäivät ylittivät odotukset.

”Asiakkaat toivat tammikuussa vanhoja puhelimia Telia Kauppoihin ja saivat niistä hyvän korvauksen. Odotuksemme vastaanotettujen laitteiden määrästä ylittyivät moninkertaisesti”, sanoo Westerberg.

Tietoturva huolettaa

Kotitalouksissa arvioidaan olevan jopa miljoonia vanhoja ja käytöstä poistettuja puhelimia. Usein syynä laitteiden säilyttämiseen on huoli omista henkilökohtaisista tiedoista.

”Asiakkaiden tietoturva on laitteiden kierrätyksen kulmakivi. Jokaisen puhelimen muisti pyyhitään ja ylikirjoitetaan turvallisesti ja sertifioidusti. Tämän jälkeen laitteista tarkistetaan teknisten komponenttien suorituskyky ja mahdollisuuksien mukaan laite kunnostetaan uudelleen myytäväksi kierrätyspuhelimeksi. Vanhojen puhelimien kierrättäminen ja ostaminen on tänä päivänä helppoa ja turvallista”, toteaa Postin kiertotalousasiakkuuksista vastaava Ilari Puputti.



Jos laitetta ei voida kunnostaa myyntikuntoon, se toimitetaan materiaalikierrätykseen.

Jopa 99 prosenttia vanhan puhelimen materiaaleista otetaan talteen ja kierrätetään, mukaan lukien kulta, hopea, kupari ja koboltti.