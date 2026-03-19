Endomines reagoi volframipulaan – aiesopimus Sandvik-konsernin jalostajan kanssa

Endomines on allekirjoittanut Wolfram Bergbau und Hütten AG:n (WBH) kanssa ei‑sitovan aiesopimuksen volframiin liittyvän mahdollisen yhteistyön kartoittamiseksi.

WBH on maailman johtavia vertikaalisesti integroituneita volframikarbidin ja volframimetallijauheiden valmistajia. Yhtiö operoi maanalaista kaivosta ja modernia volframin jalostuslaitosta Itävallassa, ja se kuuluu globaaliin Sandvik-konserniin. Wolfram on yksi Euroopan suurimmista volframirikasteen käyttäjistä ja omaa laajan asiantuntemuksen koko volframin arvoketjusta.

Aiesopimuksen tavoitteena on luoda puitteet muun muassa yhteistyölle tekniselle yhteistyölle, asiantuntemuksen ja parhaiden käytöntöjen vaihdolle sekä mahdollisen kaupallisen sopimuksen arviointiin.

Tekninen yhteistyö tarkoittaa volframin louhintaan ja rikastukseen liittyvää tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. Tavoitteena on tuottaa WBH:n Itävallan jalostamolle soveltuvaa volframirikastetta.

Asiantuntemuksen ja parhaiden käytäntöjen vaihto kohdistuu prosessointiin, laadunvalvontaan ja vastuullisuuteen.

”Volframi on yksi Euroopan unionin määrittelemistä 14 kriittisestä mineraalista. Endomines jätti EU:n strategisen projektin hakemuksen Eteläisen kultalinjan kehityshankkeen volframi-, molybdeeni- ja kultaprojektille tammikuussa. Olemme innostuneita työskentelemään yhdessä Wolframin kanssa arvioidaksemme pitkäaikaisen yhteistyön mahdollisuuksia. Tekninen yhteistyö luvitus- ja suunnitteluvaiheissa tukee myös tuotantolaitoksen suunnittelua siten, että voimme tuottaa markkinoille sopivia tuotteita. Volframin tarjonta on erittäin keskittynyttä, mikä tekee siitä strategisesti tärkeän kriittisille teollisille arvoketjuille ja Endominesille”, sanoo Endomines Finland Oyj:n toimitusjohtaja Kari Vyhtinen.

”Arvostamme mahdollisuutta arvioida yhteistyötä Endominesin kanssa, sillä se tukee yhteistä tavoitettamme kehittää vastuullista ja kestävää volframin toimitusketjua” sanoo David Goulbourne, Wolfram Bergbau und Huetten AG:n toimitusjohtaja.

Endomines etenee Eteläisen kultalinjan kehityshankkeessaan kohti tuotantoa. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätettiin helmikuussa 2026. Nykyisten suunnitelmien mukaan yhtiö tulee tuottamaan alueella kultaa, volframia ja molybdeenia, ja toiminnan arvioidaan käynnistyvän noin vuonna 2030.

Volframia käytetään kaikkialla, missä vaaditaan äärimmäistä kestävyyttä. Volframikarbidituotteet muodostavat noin 65 prosenttia metallin maailmanlaajuisesta kulutuksesta, ja käytännössä tämä tarkoittaa kaivosteollisuuden poranteriä, metallintyöstön leikkuuteriä sekä kulutusta kestäviä osia raskaassa teollisuudessa.

Ilmailu- ja puolustussektori tarvitsee volframia panssarinläpäisyammusten ytimiin, ohjusten suuttimiin ja suihkumoottoreiden superseoksiin. Puolijohteiden valmistus, aurinkopaneelien volframilankateknologia ja jopa fuusioenergian tutkimus laajentavat kysyntäpohjaa entisestään.

Kiina tuottaa noin 75 prosenttia maailman volframista, ja helmikuussa 2025 Peking asetti volframille vientirajoitukset luokittelemalla sen kaksikäyttömateriaaliksi, jolla on sekä siviili- että sotilaskäyttöä.

BMO:n raaka-aineanalyytikot varoittivat helmikuussa 2026, että maailma on ”kävellyt unissaan” volframikriisiin, ja varastot ovat kriittisen matalalla. Kiinalaisen investointipankki CICC:n ennusteen mukaan vuosina 2026–2028 maailmanlaajuinen tarjontavaje vastaa yli 17:ää prosenttia kysynnästä, eikä tilanne näytä olevan helpottamassa.

Hinnanmuutos on ollut poikkeuksellisen raju. Volframin keskeisen välituotteen, ammoniumparavolframaatin eli APT:n, pitkän aikavälin keskihinta oli noin 300 dollaria tonnilta, mutta alkuvuoteen 2026 mennessä se oli noussut noin 1 775 dollariin tonnilta.

Koska volframia ei voi helposti korvata toisella materiaalilla, teollisuuden ostajilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin maksaa.

Uusien kaivoshankkeiden käynnistäminen Kiinan ulkopuolella vie vuosia, ja sillä välin puolustusmenot, sähköautoteollisuus ja energiamurros kasvattavat kysyntää.