Volframin hinta on noussut lähes 560 prosenttia – ja länsi herää vasta nyt

Volframi eli tungsten on erittäin tiheä, kova ja kuumuutta kestävä metalli, jolla on kaikista metalleista korkein sulamis- ja kiehumispiste sekä suuri vetolujuus. Näiden ominaisuuksien vuoksi sitä käytetään muun muassa kovametalliterissä, poranterissä, puolustusteollisuudessa, elektroniikassa ja säteilysuojauksessa, missä tarvitaan pientä tilavuutta, suurta massaa ja luotettavaa toimintaa äärimmäisissä olosuhteissa.

Volframi ei ole koskaan ollut suuren yleisön raaka-aine. Metallia käytetään panssarinläpäisyammuksissa, puolijohteissa ja porauskalustossa, mutta kaivosalan ulkopuolella siitä puhutaan harvoin.

Nyt se on noussut yhdeksi maailman kuumimmista raaka-aineista.

Eurooppalainen viitehinta Fastmarkets APT:n mittaamana on ylittänyt 2 250 dollaria metrisen tonniyksikön mukaan. Nousu helmikuusta 2025, jolloin Kiina asetti tietyt volframituotteet vientivalvontaluetteloonsa, on 557 prosenttia. Pelkästään vuoden 2026 aikana hinta on yli kaksinkertaistunut.

Mittakaavaa on syytä korostaa. Volframimarkkinan koko on tutkimusyhtiö Project Bluen arvion mukaan noin 16 miljardia dollaria vuonna 2026. Se on murto-osa kuparin tai rautamalmin markkinoista.

Juuri pienuus tekee volframista haavoittuvan: kun hallitseva tuottaja sulkee hanat, korvaavaa tarjontaa ei synny nopeasti.

Hallitseva tuottaja on Kiina. Yhdysvaltain geologisen tutkimuskeskuksen USGS:n mukaan maa tuotti viime vuonna noin 79 prosenttia maailman volframista, eli valtaosan 85 000 metrisen tonnin kokonaistuotannosta.

Helmikuussa 2025 voimaan astuneiden lisenssivaatimusten jälkeen rajoitettujen tuotteiden vienti on supistunut noin 40 prosenttia vuositasolla, Project Bluen mukaan.

Tilastot kertovat karua kieltä. Kiinalaisten volframi-APT-vientien määrä romahti Fastmarketsin Kiinan tullidataan perustuvien lukujen mukaan 782 tonnista vuonna 2024 vain 243 tonniin vuoden 2025 ensimmäisen yhdentoista kuukauden aikana. Pudotus on lähes 70 prosenttia.

Peking on kiristänyt otettaan myös kotimaassa. Vuoden 2025 kaivoskiintiöitä leikattiin 6,5 prosenttia, ja heikentyvät malmilaadut ovat nostaneet tuotantokustannuksia.

Vuosille 2026 ja 2027 vientilupa on myönnetty vain 15 yhtiölle, mikä pitää valvonnan keskitettynä. Tammikuussa Kiina rajoitti lisäksi kaksikäyttöisten volframituotteiden vientiä Japaniin ja katkaisi käytännössä suurimman APT-asiakkaansa toimitukset.

Euroopan varastot ovat loppumassa

Alkuvuodesta 2026 eurooppalaiset varastot olivat pudonneet kriittisen alhaisiksi. Markkinatoimijat kuvasivat tilannetta paniikkiostoina Rotterdamin ja Baltimoren satamissa.

Kanadalaispankki BMO:n analyytikot varoittivat helmikuisessa raportissaan, että maailma on ajautunut volframipulaan huomaamattaan, varastotasojen ollessa hälyttävän matalat ja uuden tarjontavajeen häämöttäessä vuodelle 2026.

Kriisi on pakottanut poliittiset päättäjät liikkeelle tavalla, jota raaka-ainemarkkinoilla nähdään harvoin näin pienen metallin kohdalla.

Volframin hintakehitys viimeisen kahden vuoden aikana.

Yhdysvaltain ulkoministeriö kutsui helmikuussa 54 maan edustajat kriittisten mineraalien ministerikokoukseen, jossa solmittiin uusia kahdenvälisiä toimituspuitesopimuksia. Maaliskuun alussa Pentagon julkaisi tarjouspyynnön kaivosyhtiöille 13 kriittisen mineraalin kotimaisesta tuotannosta. Volframi oli listalla.

Konkreettisinta uutta tarjontaa edustaa Almonty Industries, joka käynnisti volframikaivoksen tuotannon Etelä-Koreassa joulukuussa. Yhtiö kehittää samaan aikaan hanketta, josta voi tulla Yhdysvaltain ensimmäinen volframikaivos vuosikymmeneen.

Toimitusjohtaja Lewis Black kertoi, että Yhdysvaltain viranomaiset ovat ottaneet yhtiöön yhteyttä hätätoimituksista. Lähes puolet Etelä-Korean kaivoksen tuotannosta on jo ohjattu ammustuotantoon Pennsylvaniaan.

Project Bluen arvion mukaan puolustussovelluksiin sidottu volframin kulutus voi kasvaa tänä vuonna 12 prosenttia. Helikopterit, hävittäjät ja ammukset vaativat metallia, jota ei voi korvata helposti.

Miksi uudet kaivokset eivät auta nopeasti?

Kiinalainen investointipankki CICC ennustaa, että volframin globaali tarjonta-kysyntäkuilu ylittää 17 prosenttia kysynnästä vuosina 2026–2028. Vajeen suuruus on poikkeuksellinen mille tahansa teollisuusmetallille.

Läntiset kaivoshankkeet ovat saamassa vauhtia, mutta aikaviive on pitkä. Uusien kaivosten tuotannon skaalaaminen maailmanmarkkinoille kestää alan toimijoiden mukaan kolmesta viiteen vuotta.

Volframin kohdalla ongelma on erityisen akuutti, koska louhintaosaaminen on vuosikymmenten saatossa keskittynyt Kiinaan. Länsimaissa ei ole infrastruktuuria, joka mahdollistaisi nopean tuotannon ylösajon.

Tilanne on poikkeuksellinen myös hinnanmuodostuksen näkökulmasta. Lewis Black tiivisti markkinan epävarmuuden toteamalla, ettei koskaan aiemmin ole koettu tilannetta, jossa volframin hinta määräytyisi vapaasti markkinoilla.

Historiallisesti Kiina on sanellut hintatason, ja nyt kun vanha mekanismi on murtunut, kukaan ei tiedä mihin tasapainohinta lopulta asettuu.

Sijoittajalle volframi tarjoaa harvinaisen esimerkin raaka-ainemarkkinasta, jossa yhden maan valta-asema on niin täydellinen, että vientipolitiikan muutos riittää moninkertaistamaan hinnan. Samankaltaista kehitystä on nähty harvinaisissa maametalleissa, mutta volframin kohdalla puolustussektorin riippuvuus tekee tilanteesta strategisesti vielä polttavamman.

CICC:n ennustama 17 prosentin tarjontakuilu ei kerro pelkästään hinnan suunnasta vaan siitä, ettei länsimailla ole lyhyellä aikavälillä keinoja kuroa vajetta umpeen.