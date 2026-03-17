Metso haluaa olla kriittisten mineraalien ykköspeluri

Metson toimitusjohtaja näkee megatrendien risteyksessä mahdollisuuden, johon yhtiö aikoo tarttua kuparistrategialla, alueellisella läsnäololla ja digitalisaatiolla.

Metson toimitusjohtaja Sami Takaluoma. Kuva: Metso Oyj.

Kaivosteknologiayhtiö Metson toimitusjohtaja Sami Takaluoma linjaa tuoreessa vuosikertomuksessa yhtiön suuntaa tavalla, joka poikkeaa perinteisestä konepajapuheesta. Takaluoman mukaan asiakkaiden prioriteetteja muokkaavat nyt samanaikaisesti deglobalisaatio, geopolitiikka, kestävä kehitys, tekoäly, automaatio ja mineraalivarantojen köyhtyminen.

”Metso on avainasemassa näihin tarpeisiin ja kysyntään vastaamisessa”, Takaluoma toteaa.

Puhe on kunnianhimoista, mutta se nojaa osin todennettavissa olevaan näyttöön. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto kasvoi neljä prosenttia 5 240 miljoonaan euroon ja saadut tilaukset nousivat samalla prosentilla 5 471 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan kassavirta koheni merkittävästi 974 miljoonaan euroon edellisvuoden 576 miljoonasta. Takaluoman ensimmäinen kokonainen tilikausi toimitusjohtajana oli siis lukujen valossa onnistunut.

Kiinnostavampaa on kuitenkin se, mihin yhtiö on menossa seuraavaksi.

Syyskuussa 2025 julkistettu strategia kaudelle 2026–2030 tavoittelee seitsemän prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja oikaistun EBITA-marginaalin nostamista yli 18 prosentin vuoteen 2028 mennessä. Tavoitteet ovat kunnianhimoiset erityisesti Mineraalit-segmentissä, jonka marginaalin tulee yltää vähintään 20 prosenttiin.

Strategian ytimessä on kriittisten mineraalien teknologiajohtajuus.

”Vuonna 2025 vahvistimme edelleen asemaamme kriittisten mineraalien teknologiajohtajana ja sovimme useista merkittävistä toimituksista ympäri maailmaa”, Takaluoma kiteyttää.

Kupari on strategian kärki

Mineraalit-segmentin strategiasta Takaluoma puhuu konkreettisimmin juuri kuparin yhteydessä.

”Strategiamme tavoitteena on vahvistaa teknologiajohtajuutta erityisesti energia- ja akkumineraalien, kuten kuparin, prosessoinnissa.” Lisäksi hän painottaa pitkäaikaisten kumppanuuksien rakentamista sekä asiakkaiden tukemista koko heidän toimintansa elinkaaren ajan.

Sanojen tueksi Metso solmi vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä yli 180 miljoonan euron sopimuksen uuden kuparisulaton suunnittelusta ja prosessilaitteiden toimittamisesta Aasiaan. Laitoksen suunniteltu kapasiteetti on 300 000 tonnia kuparikatodia vuodessa, ja sopimukseen sisältyy mahdollisuus laajentaa toimituksen laajuutta.

Metson liikevaihto ja osakekurssi vuosina 2020-2026(e). Vuoden 2026 liikevaihto on konsensusennuste.

Kuparitilaus havainnollistaa markkinadynamiikkaa, joka puhuu Metson strategian puolesta. Uusien kuparikaivosten tie löydöstä täyteen tuotantoon kestää globaalisti keskimäärin yli 15 vuotta ja Yhdysvalloissa lähes 30 vuotta tiukkojen lupa- ja ympäristöprosessien vuoksi.

Energiasiirtymä edellyttää merkittävää kasvua kuparin ja muiden akkumineraalien tarjonnassa, mikä pakottaa kaivosyhtiöt investoimaan uuteen prosessiteknologiaan.

Metso toimittaa koko kuparintuotantoketjun prosessiteknologian kaivoksista sulattoihin ja elektrolyysilaitoksiin. Yhtiölle tämä merkitsee pitkäkestoista kysyntää sekä laitteissa että palveluissa.

Lähelle asiakasta, digitaalisesti ja fyysisesti

Takaluoma korostaa alueellisen toimintamallin kehittämistä.

”Kehitimme myös alueellista toimintamalliamme avaamalla uusia palvelukeskuksia, laajentamalla koulutusmahdollisuuksia ja investoimalla tehtaisiin. Näiden toimenpiteiden ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme entistä parempia ja paikallisesti räätälöityjä palveluja.”

Alueellisen läsnäolon vahvistaminen kytkeytyy suoraan yhtiön tuloslogiikkaan. Metson jälkimarkkinatilaukset kasvoivat vuonna 2025 kolme prosenttia, ja jälkimarkkinaliiketoiminta tuottaa pääsääntöisesti parempaa katetta kuin laitemyynti.

Paikallinen palveluverkosto sitoo asiakkaan Metson ekosysteemiin vuosikymmeniksi, sillä kaivoksen prosessilaitteiden elinkaari on pitkä ja varaosa- ja huoltotarve jatkuva.

Kivenmurskaus-segmentin osalta Takaluoma tarkentaa suuntaa. Hänen mukaansa Metson strategia painottaa palveluiden ja osaamisen laajentamista lähelle asiakkaita, jälkimarkkinaasemamme vahvistamista sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä, jotta yhtiö tukea asiakkaiden liiketoiminnan kasvua ja tehokkuutta.

Digitalisaatio on sanana kulunut, mutta Metson tapauksessa se tarkoittaa varsin konkreettisia asioita. Yhtiö on investoinut ennakoivaan kunnossapitoon ja prosessien optimointiin perustuviin ratkaisuihin, jotka tuottavat toistuvia tuloja. Tämänkaltaiset palvelut vähentävät yhtiön tuloksen syklisyyttä ja kasvattavat asiakaskohtaista liikevaihtoa.

Samaan aikaan yhtiö aikoo leikata kustannuksia Mineraalit-segmentissä. Lokakuussa 2025 käynnistetyn tehostamisohjelman tavoitteena on 13 miljoonan euron vuotuiset säästöt, ja se koskettaa enimmillään 95 työpaikkaa globaalisti. Konsernin mittakaavassa summa on kuitenkin pieni.

Tulliriskit varjostavat näkymää

Takaluoma nostaa vuosikertomuksessa esiin megatrendit, jotka puhuvat kaivoskonepajan puolesta. Yksi niistä ansaitsee erityishuomion: hänen mainitsemansa deglobalisaatio.

Metso odottaa markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä tasolla sekä Mineraalit- että Kivenmurskaus-segmentissä. Korkeat metallihinnat ja vilkas infrastruktuurirakentaminen tukevat asiakkaiden investointihalukkuutta.

Yhtiö kuitenkin varoittaa, että tariffeihin liittyvä turbulenssi voi vaikuttaa maailmantalouden kasvuun ja markkina-aktiviteettiin.

Riski ei ole teoreettinen, sillä jo vuoden 2025 aikana asiakkaiden suurten laiteinvestointien eteneminen hidastui ajoittain tulleihin liittyvien epävarmuuksien vuoksi. Kaivosyhtiöt tekevät pääomainvestointipäätöksiä pitkällä aikajänteellä, ja kauppapolitiikan ennustamattomuus voi lykätä niitä kuukausilla tai jopa vuosilla.

Metson hallitus esittää vuodelta 2025 osingoksi 0,40 euroa osakkeelta, mikä jatkaisi viiden vuoden nousevaa osinkoputkea 0,24 euron tasolta. Osakekohtainen tulos nousi 0,51 euroon.

Analyytikoiden enemmistö pitää osaketta toistaiseksi ostokohteena, mutta arvostus on noussut tasolle, jolla odotukset ovat korkealla.