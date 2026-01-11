Metso hyötyy kasvavasta kuparin kysynnästä

Yli 180 miljoonan euron sopimus on kirjattu Mineraalit-segmentin vuoden 2025 viimeisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Sopimukseen sisältyy mahdollisuus kasvattaa toimituksen laajuutta.

Kuparisulaton suunniteltu tuotantokapasiteeetti on 300 000 tonnia kuparikatodia ja 1,1 miljoonaa tonnia rikkihappoa vuodessa.

Uusi kuparinsulatuslinja perustuu Metson lisensoituihin vakiintuneisiin liekkisulatus-, PS-konvertointi- ja kaasunkäsittelyteknologioihin. Toimitukseen sisältyvät keskeisten prosessilaitteiden suunnittelu ja toimitukset sulattoon, elektrolyysiin, kaasunpuhdistukseen, rikkihappotehtaaseen ja jalometallijalostamoon. Toimitus sisältää myös laitoksen käyttöönottoon liittyviä tukipalveluita sekä varaosia.

“Olemme erittäin tyytyväisiä tästä tilauksesta. Metso Plus -tarjoamaan kuuluva liekkisulatusmenetelmä on puhtain ja laajimmin käytetty kuparinsulatusteknologia maailmassa”, kertoo Metson Mineraalit-liiketoiminta-alueen johtaja Piia Karhu.

Metso on kupariteollisuuden johtava teknologiatoimittaja, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja tuotantoketjun kaikkiin vaiheisiin rikasteen käsittelystä kuparin jalostukseen.

Yhtiöon mukaan sen Metso Plus -tarjoaman ratkaisut mahdollistavat merkittävät hiilidioksidipäästöjen vähennykset, parantavat energia- ja vesitehokkuutta sekä varmistavat korkean metallin talteenoton myös haastavista raaka-aineista.

Metso on toimittanut yli 50 kuparisulattoa eri puolille maailmaa 1950-luvulta alkaen.

Kuparin kysyntä kasvaa

Tekoälyn datakeskukset ja valtioiden paisuvat puolustusbudjetit työntävät kuparin kysyntää yhä korkeammalle, samalla kun kaivosten tarjonta laahaa perässä ja lupaprosessit hidastavat uusia investointeja.​

Kuparista on tulossa koko sähköistyvän talouden avainmetalli.

Samalla siitä on nopeasti muodostumassa yksi seuraavan vuosikymmenen strategisimmista raaka-aineista, kun energia­murros, tekoäly ja asevarustelu osuvat samaan aikaan talouteen.​

Kuparin rooli on poikkeuksellisen laaja. Sitä tarvitaan niin sähköverkoissa, uusiutuvassa energiassa, sähköautoissa, siruteollisuudessa kuin sotilasteknologiassakin.

Tarjontapuoli ei pysy vauhdissa mukana. Uusien kuparikaivosten tie löydöstä täyteen tuotantoon kestää globaalisti keskimäärin yli 15 vuotta, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa lähes 30 vuotta tiukkojen lupa-, valitus- ja ympäristöprosessien vuoksi.​

Jos investoinnit kaivoksiin, rikastamoihin ja kierrätykseen eivät kiihdy, markkina kiristyy 2030-luvulle mentäessä nopeasti.​

Metso hyötyy kuparin kysynnän kasvusta

Metso hyötyy kuparin kysynnän kasvusta ennen kaikkea tilauskertymän, hinnoitteluvoiman ja pitkien palvelusopimusten kautta, koska yhtiö toimittaa koko kuparin tuotantoketjun prosessiteknologian ja laitteet kaivoksista sulattoihin ja elektrolyysilaitoksiin.

Kasvava ja vaikeammin hyödynnettävä kuparitarve tukee nimenomaan Metson korkean lisäarvon teknologioita, joilla kaivokset pystyvät nostamaan saantoja heikkenevistä malmeista ja täyttämään kiristyvät ympäristötavoitteet.

Kuparin kysynnän kasvun vuoksi uusia kuparihankkeita ja laajennuksia on pakko käynnistää, mikä lisää Metson prosessilaitteiden, murskaus- ja jauhatusteknologian, vaahdotuskennojen sekä automaatio- ja prosessinohjausratkaisujen kysyntää. Kun yhtiö kykenee tarjoamaan kokonaisia rikastus- ja sulattoratkaisuja, se lukittuu asiakkaan kumppaniksi koko investointisyklin ajaksi ja kasvattaa varaosa- ja ylläpitoliikevaihtoa.​​

Samalla globaalit kuparivarannot köyhtyvät malmipitoisuuksien laskiessa, mikä tekee perinteisestä tuotannosta tehotonta ja päästöintensiivistä. Metso on kehittänyt hydrometallurgisia prosesseja ja muita teknologioita, jotka parantavat saantoa vaikeista malmeista ja alentavat energiankulutusta, veden käyttöä ja päästöjä. Tämä kasvattaa Metson kilpailuetua uusissa kaivoshankkeissa.

Kun tarjontapuolen haasteet, pitkät luvitusajat ja projektiviiveet rajoittavat nopeaa kapasiteetin lisäystä, painopiste siirtyy olemassa olevan ja uuden kapasiteetin tuottavuuden optimointiin. Se tukee Metson korkean teknologian ratkaisujen ja elinkaaripalveluiden kysyntää pidemmällä aikavälillä kuin pelkkä syklinen laitemyynti antaisi olettaa.