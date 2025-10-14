Kesko löi pöytään väkevät kasvuluvut

Kauppaketjun kokonaismyynti kasvoi syyskuussa peräti 9,6 prosenttia viime vuoden syyskuusta. Vertailukelpoisestikin myynnin kasvu oli vahvaa, kun kasvu nousi 6,1 prosenttiin. Vertailukelpoinen muutos on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman vuosina 2024 ja 2025 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta.

”Syyskuussa oli kuitenkin toimituspäiviä kaikilla toimialoilla yksi enemmän kuin edellisenä vuonna”, muistuttaa Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala. Yhden toimituspäivän vaikutus Keskon kuukausimyyntiin normaaliolosuhteissa toimialasta riippuen on noin 2–4 prosenttiyksikköä.

Keskon myynti kasvoi kaikilla toimialoilla. Yhtiölle tärkeimmässä päivittäistavarakaupassa myynti oli syyskuussa 545,5 miljoonaa euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,6 prosenttia. K-Citymarketin käyttötavarakaupan myynti laski kuitenkin yllättäen.

Myynti K-‍ruokakaupoille kasvoi 4,9 prosenttia, ja konsernin foodservice-tukkukauppa Kespron myynti kasvoi 2,3 prosenttia.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli syyskuussa 484 miljoonaa euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 6,8 prosenttia. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti kasvoi vertailukelpoisesti kaikissa toimintamaissa. Rautakaupan myynti kasvoi vertailukelpoisesti 6,0 prosenttia. .

Autokaupan toimialan myynti oli syyskuussa 116,5 miljoonaa euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 19,1 prosenttia. Myynti kasvoi autokaupassa uusissa autoissa, käytetyissä autoissa ja palveluissa.

Pääjohtaja Rauhala näkee Keskon loppuvuoden huomattavasti alkuvuotta myönteisempänä, erityisesti päivittäistavarakaupan kehityksen, markkinaosuuden vahvistumisen ja strategisesti tärkeiden investointien ansiosta.

Kesko on onnistunut vahvistamaan asemaansa Suomen ruokakauppamarkkinoilla laajalla hintapanostuksella, jolla se pyrkii vastaamaan asiakkaiden toiveisiin ja parantamaan kilpailukykyä sesonkiluonteisesti vilkkaampana loppuvuonna.

Toiseksi vuosina 2025-2027 Kesko avaa viisi uutta K- Citymarketia, jotka pankin mukaan antavat edellytyksiä K-ryhmän markkinaosuuden asteittaiselle vahvistumiselle lähivuosina ja pitkällä aikavälillä.