Kesko jatkaa kasvun tiellä

Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala. Kuva: Kesko Oyj.

Kauppaketju Kesko raportoi heinäkuulta yllättävän kovat myyntiluvut. Suotuisa kehitys jatkui elokuussakin, vaikkakin maltillisemmin luvuin.

Kesko ilmoitti tiedotteessaan tällä viikolla, että sen myynti oli elokuussa lähes 1,11 miljardia euroa ja se kasvoi 3,1 prosenttia verrattuna viime vuoden elokuuhun. Myynnin kasvu selittyy yritysostoilla ja autokaupan selvällä vilkastumisella.

Vertailukelpoisesti myynti kasvoi kuitenkin selvästi vähemmän, vain 0,2 prosenttia. Vertailukelpoinen muutos on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta.

”Päivittäistavarakaupassa myynti oli edellisen vuoden tasolla. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti laski teknisessä kaupassa. Myynti kasvoi rautakaupassa yritysostojen tukemana. Autokaupassa myynti kasvoi uusissa ja käytetyissä autoissa sekä palveluissa”, kertoo Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala.

Elokuussa oli kuitenkin toimituspäiviä kaikilla toimialoilla yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rauhalan mukaan yhden toimituspäivän vaikutus Keskon kuukausimyyntiin normaaliolosuhteissa toimialasta riippuen on noin 2–4 prosenttiyksikköä.

Siten elokuun vertailukelpoisen myynnin kasvu vertailukelpoisesti toimituspäivät huomioiden oli 2-4 prosenttia. Yrityskaupat huomioiden kasvu olisi 5-6 prosenttia.

Keskolle ylivoimaisesti tärkeimmän päivittäistavarakaupan myynti oli elokuussa 566,8 miljoonaa euroa ja se oli edellisen vuoden tasolla.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli elokuussa 419,6 miljoonaa euroa ja se kasvoi 4,8 prosenttia, mutta vertailukelpoisesti myynti laski 2,6 prosenttia. Rautakaupan myynti kasvoi 10,4 prosenttia ja vertailukelpoisesti laski 4,3 prosenttia. Tanskassa Roslev Trælasthandel A/‎S on ollut osa Keskoa kuluvan vuoden helmikuun alusta alkaen, CF Petersen & Søn A/S toukokuun alusta alkaen ja Tømmergaarden A/‍S kesäkuun alusta alkaen.

Teknisen kaupan myynti laski vertailukelpoisesti 0,8 prosenttia. Koko toimialan myynti laski vertailukelpoisesti Suomessa 7,0 prosenttia, Ruotsissa 8,8 prosenttia ja Norjassa 1,3 prosenttia sekä kasvoi Tanskassa 8,3 prosenttia.

Autokaupan toimialan myynti oli elokuussa 121 miljoonaa euroa ja se kasvoi 13,4 prosenttia. Vertailukelpoinen kasvu oli 14,0 prosenttia. Myynti kasvoi autokaupassa uusissa autoissa, käytetyissä autoissa ja palveluissa.

Autojen myyntiin toimituspäivien lukumäärällä ei ole merkittävää vaikutusta.

Keskon strategisesti tärkeät investoinnit tukevat loppuvuoden myyntiä

Pääjohtaja Jorma Rauhala kertoo Inderesin haastattalussa näkevänsä Keskon loppuvuoden huomattavasti alkuvuotta myönteisempänä, erityisesti päivittäistavarakaupan kehityksen, markkinaosuuden vahvistumisen ja strategisesti tärkeiden investointien ansiosta.

Kesko on Rauhalan mukaan onnistunut vahvistamaan asemaansa Suomen ruokakauppamarkkinoilla laajalla hintapanostuksella, jolla pyritään vastaamaan asiakkaiden toiveisiin ja parantamaan kilpailukykyä sesonkiluonteisesti vilkkaampana loppuvuonna.

Logistiikkakeskuksen uudet ratkaisut Hyvinkäällä tukevat niin toiminnan tehostamista kuin laajentumista tulevaisuudessa.

Rauhala korostaa, että Keskon ohjeistusta liikevoitolle on tarkennettu haastavan alkuvuoden jälkeen, ja nyt loppuvuodelta odotetaan piristymistä etenkin kuluttajakysynnän ollessa markkinoilla vahvempaa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa suhdannekäänne on vielä odottavalla kannalla, mutta mahdollisuuksia nähdään erityisesti Tanskan liiketoimintojen kasvaessa sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä arjen sujuvuuden parantamiseksi.

Autokaupassa markkina on edelleen matalalla tasolla uusien autojen osalta, mutta käytettyjen autojen ja palveluiden kysyntä sekä kannattavuus pysyvät vahvoina.

Keskeisiä epävarmuustekijöitä Rauhala mainitsee geopoliittisten kriisien ja kuluttajaluottamuksen kehityksen, mutta kokonaisuutena taloudellinen asema ja hyvä kustannushallinta mahdollistavat investoinnit kasvuun sekä vahvistavat Keskon osingonmaksukykyä.

Rauhala näkee yhtiön strategian toteutuneen kaikilla toimialoilla ja uskoo mahdollisuuksiin parantaa tehokkuutta ja asiakaskokemusta muun muassa tekoälyn ja digitaalisten palveluiden ansiosta myös tulevina vuosina.

Keskolta odotetaan kovaa kasvua ensi vuonna

Inderesin analyytikko Rauli Juva arvioi, että Keskon elokuun myynnin kehitys ylitti lievästi konsernitason odotukset. Siten kolmannen vuosineljänneksen ennusteissa on lievää nousupainetta myös heinäkuun oltua hyvä odotuksiin nähden.

Inderes antaa Keskon osakkeille lisää-suosituksen 21,5 euron tavoitehinnalla. Osakkeen viimeisin kurssinoteeraus on 18,94 euroa.

Analyytikot uskovat Keskon tuloskasvuun.

Vara Researchin keräämien tietojen mukaan analyytikoiden konsensus odottaa Keskon oikaistun liikevoiton nousevan tänä vuonna 668 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna oli 650 miljoonaa euroa. Ensi vuodelle odotuksissa on jo 738 miljoonan euron oikaistu liikevoitto.

Kesko uskoo toimintaympäristön paranevan kuluvan vuoden aikana, mutta jatkuvan silti verrattain haastavana. Kesko odottaa vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan paranevan viime vuodesta, ja yhtiö arvioi vuonna 2025 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 640–700 miljoonaa euroa. Aiemmin vertailukelpoisen liikevoiton arvioitiin olevan 640–740 miljoonaa euroa.