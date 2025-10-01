Kesko nousi pankin osakesuosikkeihin

Keskon elokuun vertailukelpoisen myynnin kasvu vertailukelpoisesti toimituspäivät huomioiden oli 2-4 prosenttia. Yrityskaupat huomioiden kasvu olisi 5-6 prosenttia. Heinäkuussa kasvu oli myös vahvaa, kun vertailukelpoisesti myynti kasvoi 5,4 prosenttia edellisvuodesta.
Pääjohtaja Jorma Rauhala näkee Keskon loppuvuoden huomattavasti alkuvuotta myönteisempänä, erityisesti päivittäistavarakaupan kehityksen, markkinaosuuden vahvistumisen ja strategisesti tärkeiden investointien ansiosta.
Kesko on Rauhalan mukaan onnistunut vahvistamaan asemaansa Suomen ruokakauppamarkkinoilla laajalla hintapanostuksella, jolla pyritään vastaamaan asiakkaiden toiveisiin ja parantamaan kilpailukykyä sesonkiluonteisesti vilkkaampana loppuvuonna.
Hyvien uutisten ansiosta OP nostaa Keskon omalle kotimaisten osakkeiden suosikkilistalleen lisää-suosituksella. Aiempi suositus oli vähennä. Osakkeen tavoitehinnan Kesko nosti aiemmasta 19,5 eurosta 20 euroon. Keskon viimeisin kurssinoteeraus on 18,1 euroa.
Perusteluja osakesuosikkeihin nostolle on kolme.
Ensinnäkin Keskon viimeaikaisten kommenttien perusteella yhtiön markkinaosuuskehitys yhtiölle tärkeässä päivittäistavarakaupassa on vakautunut kolmannen vuosineljänneksen kuluessa. Se antaa edellytyksiä varsin maltillisella tasolla olevien arvostuskertoimien nousulle, pankki arvioi aamukatsauksessaan.
Lisäksi kolmannella vuosineljänneksellä markkinaosuus on vakautunut. Myös kuluttajien ostoskorin koossa on viime aikoina havaittu pieniä vahvistumisen merkkejä, OP arvioi.
Toiseksi vuosina 2025-2027 Kesko avaa viisi uutta K- Citymarketia, jotka pankin mukaan antavat edellytyksiä K-ryhmän markkinaosuuden asteittaiselle vahvistumiselle lähivuosina ja pitkällä aikavälillä. Lisäksi päivittäistavarakaupan markkinaosuuskehitystä saattaa auttaa myös kuluttajien vähitellen vahvistuva ostovoima sekä Suomen talouden odotettu elpyminen, jotka OP:n mukaan tukevat edellytyksiä laadun merkityksen palautumiselle ja hintaherkkyyden vähenemiselle lähivuosina.
Kolmantena syynä OP mainitsee odottavansa kauppaketjun tuloksen vahvistuvan myös ensi vuonna, erityisesti rakentamisen suhdannetilanteen elpymisen tukemana.
Pankin käsityksen mukaan Keskon arvostus on nyt moneltakin kantilta mielekäs. Analyytikoiden konsensusennusteilla laskettu ensi vuoden P/E-kerroin on 14x ja EV/EBIT-kerroin myös 14x.
Kesko on tunnetusti hyvä osingonmaksaja. Nykyisellä kurssinoteerauksella ja analyytikoiden osingon konsensusennusteella osinkotuotto pysyy yli viidessä prosentissa.
OP nosti jälleen myös teräsyhtiö SSAB:n kotimaisten osakesuosikkiensa listalle.