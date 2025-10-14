Atria julkisti positiivisen tulosvaroituksen

Ruokakonserni Atria nostaa vuoden 2025 oikaistun liikevoiton ohjeistustaan ja arvioi sen olevan edellisvuotta korkeampi . Syy oikaistun liikevoiton ohjeistuksen nostolle on alkuvuoden myönteinen tuloskehitys ja hyvin sujunut myynti kolmannella vuosineljänneksellä.

Uudessa ohjeistuksessaan yhtiö odottaa oikaistun liikevoiton olevan edellisvuotta korkeampi, jolloin se oli 65,4 miljoonaa euroa.

Aiemmin Atria oli odottanut oikaistun liivoiton jäävän tänä vuonna alle viime vuoden.



Ennätyksellisen tulosvuoden jälkeen, jota tukivat vuosina 2023-24 toteutetut merkittävät tehostamis- ja kapasiteetin laajennusinvestoinnit, Atrialla on hyvät edellytykset suoriutua hyvin myös vuonna 2025.

Yhtiön hyvä markkina-asema, vahvat brändit ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset prosessit luovat edellytykset liiketoiminnan vakaudelle.

Kuitenkin epävarmuutta loppuvuoden tuloskehitykseen aiheuttavat edelleen Kiinan sianlihalle asettamien tullien vaikutus Atria Suomen vientiin ja eurooppalaiseen sianlihamarkkinaan sekä afrikkalaisen sikaruton taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset Atria Viroon.

Yhtiö teki olosuhteisiin nähden hyvän tuloksen huhti-kesäkuussa 2025.

Vaikka viileä kevät ja alkukesä verottivat kaikkien liiketoiminta-alueiden – Atria Suomi, Atria Ruotsi, Atria Tanska & Viro – tulosta, silti yhtiö pystyi kohtuullisen hyvään kannattavuuteen huhti-kesäkuussa 2025. Kun huomioidaan, että vuosi sitten sekä toinen, kolmas että neljäs kvartaali sujuivat hyvin, nyt liiketulos jäi ainoastaan 0,8 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli kakkoskvartaalilla 17,6 miljoonaa euroa.

”Kaiken kaikkiaan voidaan olla tyytyväisiä alkuvuoteemme. Myös investoinnit ovat edenneet suunnitellusti ja strategian mukaisesti, fokuksella valmisruokaan”, toimitusjohtaja Kai Gyllström totesi.

Koska rahoituskulut supistuivat, tulos ennen veroja parani 14,5 miljoonasta 15,1 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos vuoden alkupuoliskolta nousi 0,49 eurosta 0,69 euroon.

Vasta julkistetussa päivitetyssä strategiassaan aikoo kasvattaa ja optimoida ydinliiketoimintojaan. Punainen liha ja lihavalmisteet ovat merkittävä osa ydinliiketoimintaa, ja ne säilyvät keskiössä myös seuraavalla strategiakaudella. Atrian tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja optimoida toiminnan tehokkuutta.

Yhtiö aikoo kiihdyttää kehitystä ja kasvua kasvavissa kategorioissa, joita yhtiön valikoimassa ovat siipikarjatuotteet ja valmisruoka. Yhtiö kohdentaa strategiakauden aikana investointeja näihin tuoteryhmiin suhteellisesti enemmän.

Lisäksi Atria aikoo kasvaa yhteistyöllä ja liiketoimintaa skaalaamalla. Atrialla on vahva asema kaikilla neljällä markkina-alueellaan.



Atria julkistaa tammi-syyskuun 2025 osavuosikatsauksen 23.10.2025 noin klo 8.00.