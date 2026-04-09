Ei yrittäjä eikä palkansaaja – kymmenettuhannet suomalaiset työskentelevät oikeudellisessa välimaastossa
Duellin kolho tulosvaroitus veti osakkeen 37 prosentin syväsukellukseen

Duell tulee tällä tilikaudella jäämään reilusti viime vuotta alhaisempiin kannattavuuslukuihin.
9.4.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
Kuva: Duell Oyj.

Maahantuonti- ja tukkuyritys Duell laskee tilikauden 2026 ohjeistustaan.

Duell odottaa orgaanisen liikevaihdon olevan noin 115 miljoonaa euroa, ja oikaistun EBITA:n noin 2,0 miljoonaa euroa.

Aiemmin tammikuun 14. päivänä yhtiö oli ilmoittanut odottavansa orgaanisen liikevaihdon pysyvän samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, ja oikaistun EBITA:n pysyvän samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

Tilikaudella 2025 yhtiön liikevaihto oli 127 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA 6,1 miljoonaa euroa.

Yhtiö laskee siis reilusti arviotaan vuoden 2026 liikevaihdosta ja kannattavuudesta.

Yhtiön mukaan kuluttajien luottamus on edelleen heikkoa ja markkinoiden epävarmuus jatkuu. Duell odottaa markkinaympäristön pysyvän heikkona tilikauden 2026 aikana. Duellin tuloskehitys Ranskassa on edelleen heikkoa, ja talvikauden myynti Pohjoismaissa oli alhainen.

Lisäksi toimitusketjun uudelleenjärjestelyillä ja varastotasojen optimoinnilla on kertaluonteinen 2-3 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Duellin koko vuoden tulokseen.

Syys-marraskuussa eli Duellin ensimmäisellä vuosineljänneksellä oikaistu EBITA painui -0,12 miljoona euroa tappiolle, kun se vuotta aiemmin oli plussalla 0,67 miljoonaa euroa.

Yhtiön toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Magnus Miemois syys-marraskuun osavuosikatsauksen yhteydessä, että talvikauden hitaan alun ja Ranskan haasteiden vuoksi liikevaihto ja kannattavuus olivat edellisvuotta alhaisemmat.

”Haastavan neljänneksen seurauksena varastotasot pysyivät korkeina huolimatta yleisesti parantuneesta käyttöpääoman hallinnasta”, Miemois totesi.

Keski-Euroopassa liiketoiminta eteni kuitenkin pääosin suunnitellusti, mutta Ranskan brändivalikoimaan liittyvät siirtymävaiheen haasteet jatkuivat. Itä- Euroopan markkinoilla, erityisesti Puolassa, kehitys oli myönteistä, vaikka kilpailu olikin suhteellisen kireää verrattuna muihin Keski-Euroopan kohdemarkkinoihin.

Inderesin analyytikko Tommi Saarinen pitää todennäköisenä, että Duellin yhtiön on järjesteltävä rahoitustaan uudelleen oman pääoman ehtoisen rahoituksen tai välirahoituksen avulla.

”Aggressiivisen varaston tai muun käyttöpääoman purkamisen avulla taseasemaa olisi mahdollista vahvistaa, mutta tämän vaikutus liiketoiminnan pidemmän aikavälin arvonluontimahdollisuuksiin saattaisi olla negatiivinen. Näin ollen myös suunnitelmat käyttöpääoman ja varaston hallinnan suhteen ovat erityisen kiinnostuksemme kohteena tulospäivänä”, Saarinen kertoo.

Tulosvaroitus oli markkinoille kova pettymys, sillä osake laski keskiviikkona tulosvaroituksen vuoksi 37 prosenttia. Vuodessa osakkeen arvosta on sulanut jo 77 prosenttia.

Duell julkistaa tilikauden torstaina 2026 puolivuosikatsauksen 9. huhtikuuta.

