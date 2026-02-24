Tulikivi antoi tulosvaroituksen

Tulikivi laskee aiempaa tulosohjeistustsaan vuoden 2025 liiketuloksen kehityksestä. Yhtiö arvioi liikevaihdon olevan noin 29,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan noin -0,1 miljoonaa euroa.
Aiemmassa syyskuussa julkaistussa ohjeistuksessa Tulikivi odotti koko vuoden liikevaihdon olevan 29-33 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan 1-2 miljoonaa euroa.
Näkymien laskemisen syynä on louhinnan ja tuotannon tuottavuuden jääminen oletettua heikommalle tasolle vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä, sekä tulisijamarkkinoiden ennakoitua hitaampi kysynnän elpyminen.
Tulikiven vaikeudet eivät tulleet puskista.
Yhtiön tammi-syyskuun liikevaihto laski vertailukaudesta 13 prosenttia 21,6 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto laski 1,6 miljoonasta eurosta 0,0 miljoonaan euroon.
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen kertoi kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että liikevaihtoa painoi yleinen taloudellinen epävarmuus, kun kuluttajat siirsivät saneeraus- ja uudisrakennushankkeitaan edelleen myöhemmin toteuttavaksi.
Vauhkosen mukaan kolmannen vuosineljänneksen tilausvirta oli ennakoitua heikompi 6,4 miljoonaa euroa.
”Liikevaihdon laskun ja tulisijaviennin alhaisemman osuuden myötä alkuvuoden suhteellinen kannattavuus oli heikko. Yhtiön tase säilyi vahvana ja yhtiön omavaraisuusaste oli 48,6 prosenttia”, Vauhkonen kertoi.
Tulikiven mukaan markkina-alueesta riippuen sen tuotteiden kysyntään vaikuttivat tammi-syyskuussa myös maakohtaiset rakentamis- ja päästömääräykset sekä investointituet.
EU:n ekosuunnitteludirektiivin myötä tulisijojen päästömääräykset ovat yhtenäistyneet ja kiristyneet Euroopassa. Muutoksen yhteydessä myös Suomen päästövaatimukset tehdasvalmisteisille tulisijoille ovat kiristyneet Keski-Euroopan tasolle. Tulikivi uskoo hyötyvänsä tästä muutoksesta, koska yhtiön palamisteknologia täytti jo hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa tulisijojen uudet vaatimukset.
Vuoden 2025 tiedot ovat vielä tilintarkastamattomia. Tulikivi julkaisee vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteen 6. maaliskuuta ja vuoden 2025 tilinpäätöksen 27. maaliskuuta.