Analyysi: Atria kannattaa hyvin – jatkaa investointeja Nurmoon

Atrian johto keskustelee liiketoiminta-alueiden tilanteesta tulosinfossa Helsingissä 17.7.2025. Vasemmalta viestintäjohtaja Hanne Kortesoja, Ruotsin maajohtaja Jarmo Lindholm, Suomen Mika Ala-Fossi, talousjohtaja Tomas Back ja konsernin toimitusjohtaja Kai Gyllström. Kuva: Henri Elo

Elintarvikeyhtiö Atria teki olosuhteisiin nähden hyvän tuloksen huhti-kesäkuussa 2025.

Vaikka viileä kevät ja alkukesä verottivat kaikkien liiketoiminta-alueiden – Atria Suomi, Atria Ruotsi, Atria Tanska & Viro – tulosta, silti yhtiö pystyi kohtuullisen hyvään kannattavuuteen huhti-kesäkuussa 2025. Kun huomioidaan, että vuosi sitten sekä toinen, kolmas että neljäs kvartaali sujuivat hyvin, nyt liiketulos jäi ainoastaan 0,8 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja oli kakkoskvartaalilla 17,6 miljoonaa euroa.

”Kaiken kaikkiaan voidaan olla tyytyväisiä alkuvuoteemme. Myös investoinnit ovat edenneet suunnitellusti ja strategian mukaisesti, fokuksella valmisruokaan”, toimitusjohtaja Kai Gyllström totesi Helsingissä.

Koska rahoituskulut supistuivat, tulos ennen veroja parani 14,5 miljoonasta 15,1 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos vuoden alkupuoliskolta nousi 0,49 eurosta 0,69 euroon. Vertailun vuoksi, yhtiö teki koko viime vuonna osakekohtaista tulosta 1,41 euroa ja jakoi osinkoa 0,69 euroa per osake.

Ohjeistus pidettiin ennallaan eli yhtiö arvioi oikaistun liikevoiton 2025 olevan edellisvuotta alhaisempi. Vuonna 2024 se oli 65,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 alkupuoliskolla liikevoittoa on kertynyt 30,5 ja viime vuoden loppupuoliskolla sitä kertyi 40 miljoonaa euroa.

Toisin sanoen, ohjeistus viittaa tulosmenetykseen loppuvuonna 2025. Yhtiö on varovainen, koska Suomen vähittäiskaupan markkinakehitys Atrian tuoteryhmissä on pysynyt vaisuna.

”Meillä on ennätysvuosi takana ja kaikki edellytykset suoriutua hyvin myös tänä vuonna, hyvä markkina-asema, vahvat brändit, hyvät asiakassuhteet ja luotettavasti toimivat teolliset prosessit, mutta epävakaana jatkuva maailmanlaajuinen geopoliittinen tilanne ja sen vaikutus kuluttajien luottamukseen ja markkinoiden kasvuun heikentää kuitenkin loppuvuoden näkymiä”, Gyllström summeerasi.

Kaikki liiketoiminta-alueet kasvattivat oikaistua liikevoittoa tammi-kesäkuussa 2025 vuoden takaisesta. Ruotsi kasvatti liikevaihtoaan noin 10 prosenttia johtuen useista eri syistä, kuten kruunun vahvistumisesta. Suomi ja Viro menettivät hieman myyntiä. Kuva: Atria, osavuosikatsaus 17.7.2025

Suomi kannattaa, Ruotsi kasvaa

Atria Suomi menetti toisella neljänneksellä hieman liikevaihtoaan sekä viileästä alkukesästä, huhtikuun lakoista että vaisusta markkinakehityksestä johtuen. Siipikarjatuotannon keskittäminen Nurmoon ja tehokas tuotanto sekä kananlihan viennin käynnistyminen Kiinaan tukivat tulosta.

Ruotsissa sen sijaan markkina kasvaa sekä vähittäiskaupassa että foodservicessä. Kannattavaa kasvua tuli myös valmisruokayritys Gooh!:ista, joka on yhdistelty konserniin 1.5.2024 alkaen. Ruotsin hyvä tuloskehitys on seurausta hyvästä markkinakehityksestä, markkinaosuuksien säilyttämisestä ja tehostamisinvestoinneista 2023-2024.

”Valmisruoka, tuore siipikarja, niissä on hyvin voimakasta volyymikasvua markkinassa sekä arvomääräistä kasvua. Muissakin tuoteryhmissä kuten leivänpäällisissä ja makkaroissa on vielä arvomääräistä kasvua, eli ruotsalainen kuluttaja ei ehkä ole niin varovainen kuin suomalainen”, Atria Ruotsin toimitusjohtaja Jarmo Lindholm totesi.

”Viro kasvoi haastavasta toukokuusta huolimatta, mutta vastaavasti Tanskassa liikevaihto laski”, Gyllström tiivisti.

Vaikka Tanskan liikevaihto laski heikosta markkinasta johtuen, se kykeni alkuvuonna hieman parantamaan tulostaan, yhtenä syynä uusi investointi kokolihaleikkelelinjaan. Sen sijaan Viron tulos hieman heikkeni, koska yhtiölle on aiheutunut 0,6 miljoonan euron jo kirjattu kulu johtuen afrikkalaisen sikaruton ilmenemisestä yhdellä yhtiön sikatiloista kesäkuussa.

”Tanskassa tarvitaan kannattavaa kasvua. Siellä on tehty jonkin verran suunnitelmia. Meillä on myös uusia henkilöitä myyntiin, markkinointiin, tuotantoon, jotka aloittavat syksyllä johtoryhmässä”, Gyllström avasi Tanskan maakohtaista tilannetta ja johtoryhmää.

Vähittäiskaupan markkinan kehitys Atrian tuoteryhmissä arvossa ja määrässä mitattuna maittain tammi-toukokuussa 2025. Lähde: Atria Market Insight ja NIQ



Kun vähittäiskaupan markkinan kehitys Atrian tuoteryhmissä oli Suomessa -3,5 prosenttia tammi-maaliskuussa, niin tammi-toukokuussa negatiivinen kehitys loiveni -1,7 prosenttiin. Ruotsin markkinan kasvu on jatkunut tuoreen siipikarjan ja valmisaterioiden vetämänä. Viron markkina kasvaa lievästi.

Yksi syy Suomen leivänpäällisten heikkoon markkinakehitykseen ovat uudet, viime vuoden lopulla julkaistut valtakunnalliset ravitsemussuositukset. Siipikarjan markkinakasvu on sen sijaan jatkunut. Makkaroiden markkinalaskuun vaikuttivat alkukesän sääolosuhteet.

”Markkina on ollut pehmoinen erityisesti vähittäiskaupan osalta. Se tietysti meilläkin tuntuu ylärivin numeroissa saakka. Tulokseen kuitenkin voidaan olla näissä olosuhteissa tyytyväisiä”, Atria Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi tiivisti.

Hän muistutti myös grillauskauden viivästymisestä toukokuun koleiden säiden vuoksi. Positiivisena seikkana Ala-Fossi mainitsi, että uusi ohukaisinvestointi lisää toteutuessaan kapasiteettia ja antaa uusia tuote- ja vientimahdollisuuksia.

Isot investoinnit jatkuvat Nurmossa

Atria sai loppuvuonna 2023 käynnistettyä uuden siipikarjatehtaansa isoimmassa yksikössään Nurmossa Etelä-Pohjanmaalla. Monivuotisen investoinnin kokonaisarvo oli noin 165 miljoonaa euroa. Investointi on nostanut Atria Suomen siipikarjan tuotantokapasiteettia noin 40 prosenttia ja lisännyt siten vientimahdollisuuksia.

Tämän jälkeen syksyllä 2024 Nurmon tuotantolaitoksen läheisyydessä on käynnistetty Nurmon Bioenergian uuden biokaasulaitoksen rakentaminen. Atria on laitoksessa osakkaana. Laitoksen on tarkoitus tuottaa Etelä-Pohjanmaan alueen maatilojen lannasta sekä maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista nesteytettyä biokaasua raskaan liikenteen käyttöön. Laitoksen kapasiteetti on 125 gigawattituntia ja arvioitu käyttöönotto tapahtuu vuoden 2026 aikana. Investoinnin arvo on yli 60 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä on meneillään laiteasennukset.

Atrian Nurmon tuotantolaitos logistiikkakeskuksineen ja aurinkopuistoineen on Euroopan suurimpia ja monipuolisimpia elintarviketeollisuuden tehdasintegraatteja. Kuva: Atria Oyj

Atria ilmoitti tulosjulkistuspäivänä 17.7.2025 jatkavansa isoja investointeja valmisruokatuotantoon ja energiatehokkuuteen Nurmossa seuraavien kolmen vuoden aikana. Jo huhtikuussa yhtiö kertoi seitsemän miljoonan investoinnista ohukaistuotantoon, josta kirjoitimme viime analyysissa.

Nyt ilmoitettiin yli 80 miljoonan euron investointipäätöksistä:

”Atria investoi valmisruokatuotannon modernisointiin ja siihen liittyviin energiaratkaisuihin 82,4 miljoonaa euroa. Tämä pitää sisällään olemassa olevan tuotantolaitoksen saneerausta, tuotantoprosessin ja muiden teknisten järjestelmien vaihtoa energiatehokkaimpiin Nurmon tuotantolaitoksella. Lisäksi lämmöntuotanto muutetaan hiilidioksidipäästöttömäksi. Uudistettu tuotantoprosessi mahdollistaa innovatiivisten tuotteiden kehittämisen, entistä paremman tuotelaadun ja viimeisimmän teknologian hyödyntämisen valmisruokatuotannossa.”

Tämä tarkoittaa jopa 50 000 megawattitunnin vuotuista energiakäytön pienentymistä, vastaten noin 3 000 sähkölämmitteisen omakotitalon kulutusta, ja 21 prosenttia Atria Suomen energian kulutuksesta. Konsernin hiilidioksidipäästöjen arvioidaan puolittuvan seuraavien kolmen vuoden aikana.

Atrian tärkein vastuullisuustavoite on hiilidioksidipäästöjen pienentäminen ja sitä kautta hiilineutraali ruokaketju, joten nyt ilmoitettu investointi on järein toimenpide tämän tavoitteen toteuttamiseksi.

Alkuvuoden 2025 aikana myös Ruotsin Skenen, Tranåsin ja Mohedan tuotantolaitoksilla on toteutettu useita ympäristö- ja energiatehokkuushankkeita. Viron tuotantolaitoksella Volgassa on otettu käyttöön lämmöntalteenottojärjestelmä.

Vahvistuva tase antaa liikkumavaraa

Konsernin vapaa kassavirta jatkoi vahvistumistaan ja oli vuoden 2025 alkupuoliskolla 44 miljoonaa euroa, kun se vuosi takaperin oli 1,9 miljoonaa euroa. Vapaa kassavirta tarkoittaa yhtiön saamia nettomääräisiä rahavirtoja liiketoiminnasta kulujen ja investointimenojen vähentämisen jälkeen.

Peruskannattavuus yhtiöllä on hyvä ja strategista tavoitetasoa korkeampi. Oikaistu oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli 11,1 prosenttia, kun tavoite on 10 ja luku vuosi sitten oli 8,5. Sijoitetun pääoman tuotto on samaa tasoa.

Omavaraisuusaste on hyvätasoinen 43,6 prosenttia vähimmäistavoitteen ollessa 40. Rahoituskulut ovat jatkaneet laskuaan ja olivat tammi-maaliskuussa 5,9 miljoonaa euroa, kun luku vertailukaudella oli 8,4.

Korollinen nettovelka on supistunut vuodessa 17 prosenttia 244 miljoonaan euroon. Lainasalkun keskikorko on erittäin kilpailukykyinen 3,36 prosenttia oltuaan kesällä 2024 noin 4,5 prosenttia.

On huomattava, että yhtiö on hakenut ja osaksi saanut investointi- ja verotukia Nurmon merkittäviin vihreän siirtymän investointeihin.

Nähdäkseni rahoituskulujen supistuminen kompensoi liiketuloksen todennäköisen supistumisen vaikutusta nettotulokseen tilikaudella 2025. Yhtiön riskit on kuvattu osavuosiaineistossa.

Nähdäkseni mikään ei viittaa tällä hetkellä osingon supistumiseen kuluvalta tilikaudelta. Nykyisellä osakekurssilla 13,7 euroa Atrian osakekannan markkina-arvoksi muodostuu 386 miljoonaa euroa. Osinkotuotto viimeksi maksetulla osingolla on hyvätasoinen 5,0 prosenttia.

Kirjoittaja omistaa Atrian osakkeita.

