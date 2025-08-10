Deflaatiomörkö luo yhä synkän varjon Kiinan talouden ylle

Kuva: Koyfin.

Kiinan kuluttajahintaindeksi (CPI) oli heinäkuussa 2025 vuositasolla täysin muuttumaton eli 0,0 prosentissa. Muutos ylitti markkinoiden ennusteet, joiden mukaan hinnat olisivat hieman laskeneet 0,01 prosenttia. Kesäkuussa vuosimuutos oli vielä +0,1 prosenttia.

Tuottajahinnat sen sijaan laskivat 3,6 prosenttia, mikä jatkaa jo lähes kolme vuotta jatkunutta tehdashintojen deflatorista kierrettä.

Tämä kertoo pitkittyneistä deflaatiopaineista, joita vahvistavat rakenteelliset ongelmat kuten ylisuuri teollinen kapasiteetti ja heikko kotimainen kysyntä.

Kulutuskysynnässä nähtiin kuitenkin hajanaisia mutta merkittäviä signaaleja. Elintarvikkeiden hinnat jatkoivat laskuaan, mutta muut osa-alueet, kuten asuminen, vaatteet ja terveydenhuolto, nostivat ei-elintarvikkeiden hintoja 0,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Lisäksi pohjainflaatio, josta on poistettu hintaherkät ruoka ja energia, jatkoi vakaata nousuaan.

Kuluttajien luottamus on silti ollut vaisua jo yli kahden vuoden ajan ja painaa laajempaa hintakehitystä.

Heikon kotimaisen kysynnän taustalla ovat rakenteelliset tekijät: Maan riippuvuus teollisesta tuotannosta ja viennistä kasvuvoimana on pitänyt kotitalouksien kulutuksen matalalla tasolla.

Hallituksen toimet, kuten kuten tuet kulutustavaroiden hankintaan, ovat tukeneet kysyntää tilapäisesti, mutta pysyvämpiä vaikutuksia ei ole saatu aikaiseksi. Joissain maakunnissa keskeiset tukiohjelmat jopa keskeytettiin varojen loputtua, mikä paljastaa poliittisten ratkaisujen rajallisuuden.

Poliittinen vastaus on ollut maltillista. Kiinan keskuspankki on jatkanut varovaista rahapoliittista keventämistä, mutta ekonomistit korostavat, ettei rahapolitiikka yksin riitä ratkaisemaan kysyntävajeen taustalla olevia laaja-alaisia ongelmia.

Kiinan Conference Boardin ennakoiva suhdanneindikaattori laski jo kolmatta kuukautta peräkkäin ja laukaisi ensi kertaa helmikuun jälkeen taantumasignaalin. Järjestö ennustaa Kiinan bruttokansantuotteen kasvun hidastuvan 4,7 prosenttiin vuonna 2025 edellisvuoden 5,0 prosentista.

Talouskehitystä varjostavat lisäksi ulkoiset paineet, kuten jatkuneet kauppajännitteet Yhdysvaltojen kanssa sekä lisääntyvä globaali epävarmuus.

Kokonaisuudessaan Kiinan talouden tulevaisuus riippuu yhä enemmän kotimaisen kysynnän elpymisestä. Ilman sitä inflaatio voi jatkua vaisuna, talouskasvu hidastua, ja yritysten sekä sijoittajien näkymät pysyä sumuisina.

Kiinan deflaatiopaineita on synnyttänyt useiden rakenteellisten ja suhdanneperäisten tekijöiden vyyhti. Heikon kotimaisen kysynnän ja teollisuuden ylitarjonnan lisäksi taustalla on muitakin syitä.

Velkaantuminen on laajaa niin yrityksissä, kotitalouksissa kuin paikallisella hallinnonkin tasolla, ja tämä rajoittaa sekä investointihalukkuutta että kulutusta.

Demografiset muutokset, väestön hidastuva kasvu ja ikääntyminen, ovat kaventaneet työvoimareserviä ja ostovoimaa, mikä painaa pitkäaikaista kasvupotentiaalia.

Maailmanmarkkinoilla energian ja raaka-aineiden hinnat ovat olleet laskusuunnassa, mikä edelleen siirtyy Kiinan tuotantohintoihin ja lisää painetta teollisuudessa.

Viennin ja ulkomaankaupan hidastuminen, muun muassa kauppasodan, sekä yleisen globaalin epävarmuuden vuoksi, on supistanut kysyntää myös kansainvälisillä markkinoilla. Hallituksen elvytystoimet ovat olleet hillittyjä ja paikoin riittämättömiä, eivätkä ne ole synnyttäneet laajaa kysynnän elpymistä.

Deflaatio nähdään vaarallisena ilmiönä, koska se voi aiheuttaa talouteen itseään vahvistavan negatiivisen kierteen, jossa hintojen laskun odotukset saavat kotitaloudet ja yritykset lykkäämään kulutusta ja investointeja. Tämä vähentää kokonaiskysyntää, pakottaa yrityksiä vähentämään tuotantoa ja johtaa kasvavaan työttömyyteen sekä konkurssiriskiin.

Kun kulutusta ja investointeja siirretään tulevaisuuteen jatkuvan hintojen laskun toivossa, yritysten tulot laskevat, jolloin lomautukset ja irtisanomiset yleistyvät. Työttömyyden lisääntyessä ja epävarmuuden kasvaessa kuluttajat muuttuvat entistä varovaisemmiksi, joka entisestään jarruttaa kysyntää ja talouden pyörää.

Deflaation oloissa velan takaisinmaksu vaikeutuu, sillä rahan ostovoima kasvaa mutta tulot ja omaisuusarvot laskevat; tämä voi johtaa laajamittaisiin velkakriiseihin ja pankkien ongelmiin.

Deflaatio myös vaikeuttaa keskuspankin rahapolitiikan vaikutuksia ja tekee taloudesta vaikeammin ohjattavan. Se voi lopulta johtaa lamaan, mikä näkyy laajasti lisääntyvässä työttömyydessä, pienenevässä kulutuksessa sekä kasvavissa yhteiskunnallisissa ongelmissa.