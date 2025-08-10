Yhdysvaltain satamien nostureissa voi Kiinan tullien pyörteessä koittaa uusjako, joka peesaa Konecranesia ja Kalmaria.

Kiinalaisjätin vastatuulesta nostetta Konecranesille ja Kalmarille Amerikassa

Kalmar Super Gloria -konttikurottajat. Kuva: Kalmar Oyj.

Donald Trumpin hallinnon veto kotiinpäin ja samalla 50 prosentin tullien mätkäisy Kiinan koneille ja laitteille voi horjuttaa kiinalaisen nosturijätin ZPMC:n (Zhenhua Heavy Industriesin) kuninkuutta Yhdysvaltain konttisatamien jopa satojen miljoonien dollarien vuosittaisissa tilausvirroissa.

Eurooppalaiset Konecranes, Kalmar ja saksalainen Liebherr saavat joka käänteessä satamien nosturikisassa vastaansa kiinalaisjätti ZPMC:n, joka on kerännyt vuositolkulla mainetta hintojen loputtomana dumppaajana.

Amerikkalaiset julkaisut ovat trumpismin mainingeissa nostaneet esiin kotirintaman vaihtoehtoina Kiinan nosturijätille esimerkiksi Konecranesin ja Liebherrin sekä japanilaisia yhtiöitä satamien nostolaitteiden ostoissa.

Iskevätkö Kiina-riskit nosturijättiin?

Kiinan valtio omistaa sataprosenttisesti ZPMC:n, joka hallitsee noin 70 prosenttia Euroopan konttisatamien nosturitilauksista, ja osuus Yhdysvalloissa kohoaa 80 prosentin tasolle.

ZPMC on pitänyt hallussaan ykköspaikkaa satamien konttien siirtelyn niin sanotuissa ship to shore -craneissa eli laiturilta laivaan nostureissa, joita tuottavat myös Konecranes, Kalmar ja Liebherr.

Konecranesin ja Kalmarin kurssikehitys vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Yhtiöt kisaavat myös RTG-nostureissa, jotka liikkuvat konttisatamissa kumipyörillä.

ZPMC:n jopa horjumaton valta-asema on Yhdysvalloissa nostanut kovaa poliittista polemiikkia aina tietoriskejä myöten nykyisen digiaallon vanavedessä.

Amerikkalainen The Emerging Market Investor -julkaisu varoittaa ZPMC:n mahdollisesta kytkennästä Kiinan militääri-infraan. Satamien nosturitehtaat katosivat tyystin Yhdysvalloista jo noin 40 vuotta sitten, jolloin konttisatamat keskittyivät ostoissaan halpaan Kiinaan.

Miljardien potti jaossa

Ehkä pörssipiireiltä on jäänyt liikaakin paitsioon, että Konecranes ja Kalmar lukeutuvat satamien nostolaitteiden globaaliin ykkösketjuun.

Tilinpäätöksistä käy ilmi, että suomalaisyhtiöt voittavat kirkkaasti kannattavuudessa ZPMC:n, joka on 15 vuodessa kolminkertaistanut liikevaihtonsa noin 3,6 miljardiin euroon satamien laitteissa. Luvut voi lukea yhtiön nettisivuilta. Mutta liikevoitto suhteessa liikevaihtoon on jäänyt parin kolmen prosentin tasolle.



Kiinan ja maailman suurimman satamien nosturijätin sijoitetun pääoman tuottokin on junnannut vain kolmen prosentin tasossa, mikä osaltaan viittaa hintojen dumppaukseen sekä mahdollisesti Kiinan valtion tukeen.

Konecranes, Kalmar ja Liebherr hankkivat keskimäärin 20–35 prosenttia vuositason satamien liikevaihdostaan Pohjois-Amerikasta. Jos Kiina joutuu antamaan pelitilaa, voi eurooppalaisten kilpailijoiden liikevaihtoon kehkeytyä nopeaakin nostetta. Pohjois-Amerikka palkitsi satamalaitteiden tilauksissa jo toisella neljänneksellä.

Satamat merkittäviä

Yhtiöiden keskinäistä marssijärjestystä voi tarkastella liikevaihdon avulla, joka teki Konecranesissa satamien osalta 1,35 miljardia euroa eli yli kolmanneksen konsernin koko vuoden 2024 liikevaihdosta.

Kalmarin liikevaihdoksi voi satamien uusien laitteiden osalta arvioida noin 1,4 miljardiksi euroksi ilman huoltoja, jotka sinänsä vaikeuttavat satamien uuslaitekaupan liikevaihtojen vertailua eri yhtiöiden kesken. Liebherrin Maritime Cranesin liikevaihdoksi kertyi noin 1,1 miljardia euroa vuonna 2024.

Eli kolmikko punnertaa melko tasatahtia satamien nostolaitteissa.

Nostureiden valmistajat ovat vetäneet vinhaa vauhtia sijoittajia puoleensa. Konecranesin osakekurssi on kallistunut yli 20 prosenttia ja Kalmarin lähes 30 prosenttia rullaavan 12 kuukauden aikana.

Kiinalaisjätin osakekurssi on vahvistunut noin 20 prosenttia Shanghain pörssissä saman rullaavan 12 kuukauden aikana.

Satamat varoittavat

Yhdysvaltain satamat eli American Association of Port Authorities (AAPA) on jo varoittanut nostureiden liian jyrkästä ja nopeasta hintojen noususta, mikäli Yhdysvallat pitää Kiinan laitetuonnin tullit sadan tai 50 prosentin tasossa.

Satamat pitävät riskinä laiteostojen romahdusta ilman kiinalaisjättiä.

Yhdysvaltain satamat aikovat hankkia noin 151 suurta nosturia seuraavan kymmenen vuoden aikana. Satamien mukaan yksi ZPMC:n nosturi maksaa noin 15 miljoonaa dollaria ennen uusia Kiinan tulleja.

Jos Yhdysvaltain 50 prosentin tullit Kiinalle pitävät pitkällä aikavälillä kutinsa, lankeaa satamille miljardien dollareiden lisälasku seuraavan vuosikymmenen aikana, käy ilmi yhdistyksen raportista.

Satamat pitävät utopistisena tavoitteena, että Yhdysvaltoihin tulee kädenkäänteessä satamien nosturitehtaita, jotka täyttävät markkinatyhjiön Kiinan jätin mahdollisesta boikotoinnista.