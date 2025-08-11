Korkorahastot jatkavat rahastosäästäjien suosiossa – vuosituotot parhaimmillaan kiitettäviä

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa yhteensä 807 miljoonaa euroa uusia pääomia.

Rahastopääoma kasvoi myös markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa lähes 191 miljardia euroa.

Uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin päärahastoluokkiin lukuun ottamatta vaihtoehtoisia rahastoja, joista lunastettiin yhteensä 33 miljoonaa euroa.

Pääomia sijoitettiin osakerahastoihin yhteensä 134 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin 63 miljoonaa euroa, pitkän koron rahastoihin 340 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoihin 303 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät

heinäkuu 2025 Nettomerkinnät

vuoden alusta Osakerahastot 134 -1 010 Yhdistelmärahastot 63 302 Pitkän koron rahastot 340 1 462 Lyhyen koron rahastot 303 1 757 Vaihtoehtoiset rahastot -33 -60 YHTEENSÄ 807 2 451

Vuoden alusta pitkän koron rahastot ovat keränneet nettomerkintöjä 1,47 miljardilla eurolla ja lyhyen koron rahastot 1,76 miljardilla eurolla. Osakerahastot ovat vastaavasti menettäneet nettomääräisesti 1,0 miljardia euroa pääomia.

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin pääasiassa Pohjoismaihin, Eurooppaan, globaalisti ja Suomeen sijoittaviin rahastoihin yhteensä 174 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kehittyville markkinoille ja Pohjois-Amerikkaan sijoittavista rahastoista yhteensä 46 miljoonaa euroa.

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin euroalueen valtioriskiin, luokiteltuihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 315 miljoonaa euroa. Lisäksi varoja sijoitettiin globaalisti luokiteltuihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 52 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin globaalisti valtioriskiin ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista yhteensä 27 miljoonaa euroa.

Viimeisen 12 kuukauden aikana Suomeen rekisteröityneiden osakerahastojen tuotot ovat olleet keskimäärin kohtuullisia, mutta eivät loistavia.

Parhaaseen keskimääräiseen vuosituottoon ovat yltäneet Tyynenmeren alueelle sijoittavat rahastot 11 prosentin keskimääräisellä tuotolla ja kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot yhdeksän prosentin keskimääräisellä tuotolla.

milj. EUR Nettomerkinnät heinäkuu 2025 Nettomerkinnät vuoden alusta Tuotto

12 kk (ka.) Suomi 12 -195 8 % Pohjoismaat 89 -7 1 % Eurooppa 29 498 7 % Pohjois-Amerikka -39 -731 6 % Japani 0 34 5 % Tyynenmeren alue 5 -56 11 % Kehittyvät markkinat -7 102 9 % Maailma 44 -556 5 % Toimialarahastot 0 -99 7 % YHTEENSÄ 134 -1 010

Pohjois-Amerikkaan sijoittavien rahastojen tuotot ovat jääneet keskimäärin kuuteen prosenttiin ja Suomeen sijoittavien rahastojen kahdeksaan prosenttiin.

Sharpen mittarilla mitattuna Tyynenmeren alueelle sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten. Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Korkorahastoissa parhaat tuotot ovat olleet omaisuuslajille tyypillisiin tuottoihin suhteutettuna hyviä. Keskimäärin parhaaseen vuosituottoon ovat yltäneet korkeariskiset yrityslainat 6,9 prosentin vuosituotolla. Luokitellut yrityslainat ovat tuottaneet keskimäärin 4,5 prosenttia.

Valtiolainoihin sijoittavien rahastojen tuotot ovat jääneet keskimäärin vaatimattomiksi.