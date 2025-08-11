Mitä olet etsimässä?
Suosittuja hakutermejä
Deflaatiomörkö luo yhä synkän varjon Kiinan talouden ylle
Korkorahastot jatkavat rahastosäästäjien suosiossa – vuosituotot parhaimmillaan kiitettäviä

Korkorahastot jatkavat rahastosäästäjien suosiossa – vuosituotot parhaimmillaan kiitettäviä

Sekä lyhyen koron että pitkän koron rahastot keräävät lisää pääomia Suomen rahastomarkkinoilla.
11.8.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
0
indeksirahastot sijoittaminen pörssi indeksirahastot sijoittaminen pörssi

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa yhteensä 807 miljoonaa euroa uusia pääomia.

Rahastopääoma kasvoi myös markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa lähes 191 miljardia euroa.

Uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin päärahastoluokkiin lukuun ottamatta vaihtoehtoisia rahastoja, joista lunastettiin yhteensä 33 miljoonaa euroa.

Pääomia sijoitettiin osakerahastoihin yhteensä 134 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin 63 miljoonaa euroa, pitkän koron rahastoihin 340 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoihin 303 miljoonaa euroa.

milj. EURNettomerkinnät
heinäkuu 2025		Nettomerkinnät
vuoden alusta
Osakerahastot134-1 010
Yhdistelmärahastot63302
Pitkän koron rahastot3401 462
Lyhyen koron rahastot3031 757
Vaihtoehtoiset rahastot-33-60
YHTEENSÄ8072 451

Vuoden alusta pitkän koron rahastot ovat keränneet nettomerkintöjä 1,47 miljardilla eurolla ja lyhyen koron rahastot 1,76 miljardilla eurolla. Osakerahastot ovat vastaavasti menettäneet nettomääräisesti 1,0 miljardia euroa pääomia.

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin pääasiassa Pohjoismaihin, Eurooppaan, globaalisti ja Suomeen sijoittaviin rahastoihin yhteensä 174 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kehittyville markkinoille ja Pohjois-Amerikkaan sijoittavista rahastoista yhteensä 46 miljoonaa euroa. 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin euroalueen valtioriskiin, luokiteltuihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 315 miljoonaa euroa. Lisäksi varoja sijoitettiin globaalisti luokiteltuihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 52 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin globaalisti valtioriskiin ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista yhteensä 27 miljoonaa euroa.

Viimeisen 12 kuukauden aikana Suomeen rekisteröityneiden osakerahastojen tuotot ovat olleet keskimäärin kohtuullisia, mutta eivät loistavia.

Parhaaseen keskimääräiseen vuosituottoon ovat yltäneet Tyynenmeren alueelle sijoittavat rahastot 11 prosentin keskimääräisellä tuotolla ja kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot yhdeksän prosentin keskimääräisellä tuotolla.

milj. EURNettomerkinnät heinäkuu 2025Nettomerkinnät vuoden alustaTuotto
12 kk (ka.)
Suomi12-1958 %
Pohjoismaat89-71 %
Eurooppa294987 %
Pohjois-Amerikka-39-7316 %
Japani0345 %
Tyynenmeren alue5-5611 %
Kehittyvät markkinat-71029 %
Maailma44-5565 %
Toimialarahastot0-997 %
YHTEENSÄ134-1 010 

Pohjois-Amerikkaan sijoittavien rahastojen tuotot ovat jääneet keskimäärin kuuteen prosenttiin ja Suomeen sijoittavien rahastojen kahdeksaan prosenttiin.

Sharpen mittarilla mitattuna Tyynenmeren alueelle sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten. Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Korkorahastoissa parhaat tuotot ovat olleet omaisuuslajille tyypillisiin tuottoihin suhteutettuna hyviä. Keskimäärin parhaaseen vuosituottoon ovat yltäneet korkeariskiset yrityslainat 6,9 prosentin vuosituotolla. Luokitellut yrityslainat ovat tuottaneet keskimäärin 4,5 prosenttia.

Valtiolainoihin sijoittavien rahastojen tuotot ovat jääneet keskimäärin vaatimattomiksi.

milj. EURNettomerkinnät heinäkuu 2025Nettomerkinnät vuoden alustaTuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR1104912,0 %
Luokitellut yrityslainat EUR1516214,5 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR54756,9 %
Valtioriski maailma-2-10,0 %
Luokitellut yrityslainat maailma341842,1 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma181173,5 %
Kehittyvät markkinat-25-254,0 %
YHTEENSÄ3401 462 

11.8.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä

Tilaa uutiskirjeemme

Kolmesti viikossa lähetettävä uutiskirje sisältää SalkunRakentaja-sivustolla julkaistut uusimmat artikkelit.
Lisää kommentti Lisää kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kumppanisisällöt ja edut

Sijoittaja fi mainoskuva

Sijoittaja.fi-jäsenyys alehintaan

Sijoittaja.fi tarjoaa kattavat työkalut ja tiedot markkinoiden seuraamiseen sekä parempien sijoituspäätösten tekemiseen. SalkunRakentajan lukijat saavat 20 %:n alennuksen jäsenyydestä alennuskoodilla SRSI20

Coinmotion

Aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

kryptot-ripple-Bitcoin-ethereum-112023

Coinmotion Wealth paketoi parhaan asiantuntijatiedon kryptovaluutoista

Salkunrakentajan lukijoille jäsenyyden ilmainen kokeilukuukausi alennuskoodilla SALKUNRAKENTAJA.

Uusimmat

Nostot