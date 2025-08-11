Korkorahastot jatkavat rahastosäästäjien suosiossa – vuosituotot parhaimmillaan kiitettäviä

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa yhteensä 807 miljoonaa euroa uusia pääomia.
Rahastopääoma kasvoi myös markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa lähes 191 miljardia euroa.
Uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin päärahastoluokkiin lukuun ottamatta vaihtoehtoisia rahastoja, joista lunastettiin yhteensä 33 miljoonaa euroa.
Pääomia sijoitettiin osakerahastoihin yhteensä 134 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin 63 miljoonaa euroa, pitkän koron rahastoihin 340 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoihin 303 miljoonaa euroa.
|milj. EUR
|Nettomerkinnät
heinäkuu 2025
|Nettomerkinnät
vuoden alusta
|Osakerahastot
|134
|-1 010
|Yhdistelmärahastot
|63
|302
|Pitkän koron rahastot
|340
|1 462
|Lyhyen koron rahastot
|303
|1 757
|Vaihtoehtoiset rahastot
|-33
|-60
|YHTEENSÄ
|807
|2 451
Vuoden alusta pitkän koron rahastot ovat keränneet nettomerkintöjä 1,47 miljardilla eurolla ja lyhyen koron rahastot 1,76 miljardilla eurolla. Osakerahastot ovat vastaavasti menettäneet nettomääräisesti 1,0 miljardia euroa pääomia.
Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin pääasiassa Pohjoismaihin, Eurooppaan, globaalisti ja Suomeen sijoittaviin rahastoihin yhteensä 174 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kehittyville markkinoille ja Pohjois-Amerikkaan sijoittavista rahastoista yhteensä 46 miljoonaa euroa.
Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin euroalueen valtioriskiin, luokiteltuihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 315 miljoonaa euroa. Lisäksi varoja sijoitettiin globaalisti luokiteltuihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 52 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin globaalisti valtioriskiin ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista yhteensä 27 miljoonaa euroa.
Viimeisen 12 kuukauden aikana Suomeen rekisteröityneiden osakerahastojen tuotot ovat olleet keskimäärin kohtuullisia, mutta eivät loistavia.
Parhaaseen keskimääräiseen vuosituottoon ovat yltäneet Tyynenmeren alueelle sijoittavat rahastot 11 prosentin keskimääräisellä tuotolla ja kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot yhdeksän prosentin keskimääräisellä tuotolla.
|milj. EUR
|Nettomerkinnät heinäkuu 2025
|Nettomerkinnät vuoden alusta
|Tuotto
12 kk (ka.)
|Suomi
|12
|-195
|8 %
|Pohjoismaat
|89
|-7
|1 %
|Eurooppa
|29
|498
|7 %
|Pohjois-Amerikka
|-39
|-731
|6 %
|Japani
|0
|34
|5 %
|Tyynenmeren alue
|5
|-56
|11 %
|Kehittyvät markkinat
|-7
|102
|9 %
|Maailma
|44
|-556
|5 %
|Toimialarahastot
|0
|-99
|7 %
|YHTEENSÄ
|134
|-1 010
Pohjois-Amerikkaan sijoittavien rahastojen tuotot ovat jääneet keskimäärin kuuteen prosenttiin ja Suomeen sijoittavien rahastojen kahdeksaan prosenttiin.
Sharpen mittarilla mitattuna Tyynenmeren alueelle sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten. Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.
Korkorahastoissa parhaat tuotot ovat olleet omaisuuslajille tyypillisiin tuottoihin suhteutettuna hyviä. Keskimäärin parhaaseen vuosituottoon ovat yltäneet korkeariskiset yrityslainat 6,9 prosentin vuosituotolla. Luokitellut yrityslainat ovat tuottaneet keskimäärin 4,5 prosenttia.
Valtiolainoihin sijoittavien rahastojen tuotot ovat jääneet keskimäärin vaatimattomiksi.
|milj. EUR
|Nettomerkinnät heinäkuu 2025
|Nettomerkinnät vuoden alusta
|Tuotto
12 kk (ka.)
|Valtioriski EUR
|110
|491
|2,0 %
|Luokitellut yrityslainat EUR
|151
|621
|4,5 %
|Korkeariskiset yrityslainat EUR
|54
|75
|6,9 %
|Valtioriski maailma
|-2
|-1
|0,0 %
|Luokitellut yrityslainat maailma
|34
|184
|2,1 %
|Korkeariskiset yrityslainat maailma
|18
|117
|3,5 %
|Kehittyvät markkinat
|-25
|-25
|4,0 %
|YHTEENSÄ
|340
|1 462