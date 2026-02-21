Pääomat virtaavat Eurooppaan ennätystahtia – sijoittajat suojaavat salkkujaan Wall Streetin riskiltä

Pääomavirta Euroopan osakemarkkinoille on kiihtynyt poikkeukselliselle tasolle, kun sijoittajat tasapainottavat salkkujaan pois Wall Streetiltä.

Financial Times kertoo, että eurooppalaisiin osakerahastoihin on helmikuussa virtaamassa historian suurimmat kuukausittaiset nettosijoitukset. Tätä on edeltänyt kaksi peräkkäistä viikkoa, jolloin rahastoihin virtasi ennätykselliset noin 10 miljardia dollaria kumpanakin viikkona.

Taustalla ovat huoli tekoälyyn liittyneiden yhtiöiden paisuneista arvostuksista ja hiipuva usko Yhdysvaltojen markkinajohtoasemaan.

Globaalit sijoittajat eivät niinkään hylkää Yhdysvaltoja kuin suojautuvat sen riskeiltä.

”Kyse ei ole Amerikan myymisestä vaan Amerikan suojaamisesta”, kuvaa Federated Hermesin salkunhoitaja John Sidawi Wall Street Journalille.

Luvut kertovat suunnanmuutoksen laajuudesta. Helmikuun 11. päivään päättyneellä viikolla eurooppalaiset osakerahastot keräsivät 17,5 miljardia dollaria, mikä oli suurin viikoittainen tulo vähintään vuoden 2022 jälkeen. Samalla viikolla yhdysvaltalaisista rahastoista virtasi ulos lähes 1,5 miljardia dollaria. Seuraavalla viikolla eurooppalaiset rahastot imivät jälleen 17,2 miljardia.

Mittakaava hahmottuu parhaiten suhdeluvusta. Bank of American datan mukaan jokaisesta sadasta dollarista, joka tänä vuonna on ohjautunut globaaleihin osakerahastoihin, yhdysvaltalaiset osakkeet ovat napanneet vain 26 dollaria. Se on alhaisin osuus sitten vuoden 2020.

Samaan aikaan neljän viikon pääomavirrat kansainvälisiin osakkeisiin ovat saavuttaneet ennätyksellisen 64,6 miljardin dollarin tason.

Stoxx Europe 600 -indeksi on noussut tänä vuonna lähes kuusi prosenttia ja sulkeutunut tällä viikolla kaikkien aikojen ennätyksessään 631 pisteessä. S&P 500 on samaan aikaan käytännössä polkenut paikoillaan.

Dollarimääräisesti ero on vielä dramaattisempi, sillä dollarin heikentyminen on nostanut eurooppalaisten osakkeiden vuosituoton lähes 30 prosenttiin, mikä on karkeasti kaksinkertainen S&P 500:n tuottoon verrattuna.

Arvostuskuilu houkuttelee rahaa

Rotaation voimakkain vetotekijä on osakkeiden arvostusero, joka on venynyt neljännesvuosisadan äärilukemiin. Eurooppalaiset osakkeet hinnoitellaan konsensusennusteilla lasketulla P/E-kertoimella 14x, kun yhdysvaltalaisten osakkeiden vastaava kerroin on noin 22x.

Ero on huomattava.

Huoli siitä, että yhdysvaltalaisen teknologiasektorin arvostukset ovat ylittäneet joidenkin mittarien mukaan it-kuplan aikaiset huiput, on lisännyt kiirettä allokaatiomuutoksiin.

Bank of American helmikuun eurooppalainen rahastonhoitajakysely vahvistaa sentimenttimuutoksen konkreettisuuden. Vastaajista 74 prosenttia odottaa Euroopan talouskasvun kiihtyvän, mikä on kyselyn historian korkein lukema. Tärkeimmäksi katalyytiksi nousi Saksan finanssipoliittinen elvytys, jonka mainitsi 63 prosenttia vastaajista.

Samassa kyselyssä lähes puolet eurooppalaisista sijoittajista arvioi Yhdysvaltain talouden ajautuvan stagnaatiovaiheeseen.

Käänne mielipiteissä on jyrkkä verrattuna vielä vuosi sitten vallinneeseen konsensukseen amerikkalaisen talouden ylivoimasta.

Käytännössä eurooppalaisten indeksien sektorijakauma näyttää nyt houkuttelevalta juuri siksi, miksi se vielä pari vuotta sitten karkoitti sijoittajia.

Pankit, teollisuus, energia, puolustus ja kuluttajatuotteet hyötyvät talouden elpymisestä ja julkisen sektorin investoinneista enemmän kuin spekulatiivisesta tekoälyn ympärillä pyörivästä momentumista.

Rakenteellinen käänne vai taktinen liike?

Viime vuosien konteksti tekee nykyisistä virroista merkittäviä. Eurooppalaisista osakerahastoista virtasi rahaa ulos 12 peräkkäistä neljännestä aina vuoden 2025 alkuun asti. Nyt tasaisesti jatkuneet tulovirrat ovat kestäneet yli vuoden.

Toki varoittavia ääniä kuuluu. Bloombergin 17 strategikon kyselyssä mediaaniarvio on, että Stoxx Europe 600 päättää vuoden 2026 suunnilleen nykyisellä tasollaan. Tämä tarkoittaisi, että helpoimmat tuotot on jo kerätty.

Morgan Stanley on nostanut esiin toisen riskin.

Tekoälydisruption pelko, joka on aiemmin keskittynyt yhdysvaltalaisiin markkinoihin, on alkanut levitä Eurooppaan. Sijoittajat arvioivat nyt tekoälydisruption riskin koskevan noin 24 prosenttia MSCI Europe -indeksin painosta. Kuukautta aiemmin vastaava luku oli vain neljä prosenttia. Kasvu on räjähdysmäinen.