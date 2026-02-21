Klassinen 60/40-salkku ei enää suojaa markkinamyrskyiltä, kun omaisuusluokkien välinen korrelaatio on kääntynyt päälaelleen.

IMF: Osakkeet ja velkakirjat laskevat nyt yhdessä – sijoittajan perinteinen turvaverkko on murtunut

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) julkaisi tiistaina analyysin, joka kyseenalaistaa yhden sijoittamisen perusoletuksista. Vuosikymmeniä osakkeiden ja velkakirjojen välinen käänteinen korrelaatio oli salkunhoidon kulmakivi: kun osakkeet laskivat, valtionlainoihin pakenevat sijoittajat nostivat niiden hintoja, ja salkun kokonaistappio jäi siedettäväksi.

Tämä dynamiikka on nyt rikkoutunut.

Raha- ja pääomamarkkinaosaston johtaja Tobias Adrian sekä analyytikot Johannes Kramer ja Sheheryar Malik osoittavat tuoreessa IMF-blogissaan, että vuodesta 2020 lähtien osakkeet ja velkakirjat ovat yhä useammin laskeneet samanaikaisesti. Ilmiö korostuu juuri jyrkissä markkinapudotuksissa.

Käännekohta ajoittuu pandemian alkuun. Tarjontahäiriöiden kiihdyttämä inflaatio muutti omaisuusluokkien välistä suhdetta tavalla, jota harvat osasivat ennakoida.

Diversification has become more difficult in recent years. Stocks and bonds increasingly sell off together, weakening a core hedge that investors relied on for decades. This shift raises new risks for investors and financial stability. More in our new blog:… pic.twitter.com/NKpSx3NtXB — IMF (@IMFNews) February 18, 2026

Inflaation noustessa odottamattomasti osakekurssit ja lainojen hinnat voivat painua alas yhtä aikaa – osakkeet tulosodotusten heikentyessä, lainat nousevien korko-odotusten syödessä niiden arvoa.

Muutos heijastuu jo konkreettisesti markkinoihin. Kullan hinta on yli kaksinkertaistunut vuoden 2024 alusta liikkuen nyt lähellä 5 000 dollarin unssirajaa. Platina ja palladium nousivat jyrkästi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Kyse ei ole satunnaisista markkinaliikkeistä. Institutionaaliset sijoittajat etsivät hajautushyötyjä valtionlainojen ulkopuolelta, ja sveitsin franginkin vahvistuminen turvasatamavaluuttana kertoo samasta ilmiöstä.

Klassinen 60/40-salkku testissä

Vaikutus kohdistuu suoraan maailman suosituimpaan sijoitusstrategiaan. Niin sanottu 60/40-salkku – 60 prosenttia osakkeita, 40 prosenttia velkakirjoja – on vuosikymmeniä palvellut eläkerahastoja, vakuutusyhtiöitä ja yksityissijoittajia.

Vuonna 2022 ongelma konkretisoitui dramaattisesti. Sekä osake- että korkomarkkinat romahtivat samaan aikaan, ja Morningstarin laskeman 60/40-vertailuindeksin arvo putosi 15,3 prosenttia.

Morningstarin tammikuussa 2026 julkaisemassa 150 vuoden historiallisessa analyysissä todetaan, että kyseinen jakso oli ainoa kerta puolentoista vuosisadan aikana, jolloin 60/40-salkku kärsi enemmän kuin pelkkä osakesalkku. Toipuminen kesti kesäkuuhun 2025 asti.

Viime vuosi tarjosi toki helpotusta: molemmat markkinat nousivat, ja 60/40-indeksi tuotti noin 15 prosenttia. Valuuttarahaston analyysin ydin ei kuitenkaan koske hyviä aikoja vaan sitä, mitä tapahtuu seuraavassa kriisissä.

Velkakirjamarkkinoiden rakenteellinen muutos

Taustalla vaikuttaa kaksi toisiaan vahvistavaa tekijää. Ensimmäinen on valtioiden paisuvat budjettialijäämät, jotka ovat kasvattaneet velkakirjatarjontaa kehittyneissä talouksissa merkittävästi.

Yhdysvaltojen liittovaltion alijäämä oli vuonna 2025 jo 1,8 biljoonaa dollaria eli 6,2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Historiallisesti tämä taso on liitetty syviin taantumiin, ei talouskasvun aikaan.

Toinen tekijä liittyy keskuspankkien taseiden supistamiseen. Fed, EKP ja muut suuret keskuspankit eivät enää uudelleensijoita erääntyvien velkakirjojen pääomia, jolloin yhä suurempi osuus kysynnästä jää hintaherkkien yksityisten sijoittajien harteille.

Valuuttarahaston laskelmien mukaan yksityisten sijoittajien absorboima tarjonta on moninkertainen verrattuna keskuspankkien taseiden supistumiseen neljässä suurimmassa kehittyneessä taloudessa.

Seuraus on suoraviivainen: sijoittajat vaativat pidemmistä lainoista korkeampaa aikapreemiota, velkakirjojen hinnat painuvat alas, ja suojaava vaikutus heikkenee juuri stressin aikana.

Varainhoitojätti Vanguard vetää tästä kehityksestä jo käytännön johtopäätöksiä. Yhtiö suositteli tammikuussa 2026 perinteisen 60/40-jaon sijasta 40/60-allokaatiota, jossa korkosijoitusten painoa on kasvatettu.

Vanguardin ennusteen mukaan tämä tuottaisi seuraavan vuosikymmenen aikana 5,7 prosenttia vuodessa verrattuna 60/40-salkun 5,3 prosenttiin. Samalla volatiliteetti putoaisi 9,3 prosentista 6,9 prosenttiin.

Mitä sijoittajan pitäisi tehdä?

Pelkkä osakkeiden ja velkakirjojen välinen hajautus ei välttämättä riitä suojaamaan salkkua seuraavassa markkinamyynnissä. Historiallisiin korrelaatioihin kalibroidut riskimallit saattavat aliarvioida todellisia tappioita.

Raaka-aineet, erityisesti kulta, ovat vahvistaneet asemaansa salkun vakauttajina. Jalometallin vuotuinen keskituotto 7,9 prosenttia vuosina 1971–2024 jäi osakkeiden 10,7 prosentin tuotosta, mutta epävarmuuden aikoina kulta on toiminut johdonmukaisemmin arvon säilyttäjänä.

Vaihtoehtoiset omaisuusluokat ansaitsevat paikkansa kokonaisallokaatiossa, vaikka ne tuovatkin mukanaan likviditeettiriskejä. Sama koskee kansainvälistä hajauttamista: eurooppalaiset osakkeet käyvät kauppaa noin 35 prosentin arvostusalennuksella yhdysvaltalaisiin verrattuna, ja korkoympäristö on Euroopassa matalampi.

Yhdysvaltain markkinoilla keskittymisriski on poikkeuksellinen. Seitsemän suurinta teknologiayhtiötä muodostavat jo 33 prosenttia S&P 500 -indeksin markkina-arvosta.

Kestävämpi ratkaisu edellyttäisi tosin myös poliittisia toimia: uskottavaa finanssipolitiikkaa valtionlainojen turvasatama-aseman palauttamiseksi sekä keskuspankkien sitoutumista hintavakauteen. Regulaattoreille valuuttarahasto suosittelee korrelaation hajoamisen sisällyttämistä stressitesteihin.

Erityisen haavoittuvia ovat velkavipua hyödyntävät hedge-rahastot ja riskipariteetti-strategiat. Osakkeiden ja velkakirjojen samanaikainen lasku voi laukaista pakkorealisointeja, jotka vahvistavat myyntiaaltoa ja levittävät stressiä laajemmalle.

Kenties olennaisinta analyysissä on se, mitä valuuttarahasto jättää sanomatta: kukaan ei tiedä, milloin seuraava korrelaatiokriisi iskee – vain se, että vanha turvaverkko ei silloin kanna.

