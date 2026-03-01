Frontier-markkinat tarjoavat mehukkaita tuottomahdollisuuksia

Kenian pääkaupunki Nairobi. Kuva: Depositphotos.

Frontier-markkinat ovat talouksia, jotka sijoittuvat kehittyvien ja kaikkein heikoimmin kehittyneiden maiden väliin: niissä on jo jonkinlainen arvopaperimarkkina ja pääsy ulkomaiselle pääomalle, mutta markkina on tyypillisesti pieni, epälikvidi ja institutionaalisesti heikompi kuin varsinaisissa kehittyvissä talouksissa.

Kansainväliset indeksitalot, kuten MSCI, luokittelevat frontier-maat yleensä kehittyvien markkinoiden ”esisarjaksi”. Nämä taloudet ovat kasvuvaiheessa, mutta pörssien koko, vaihto ja markkinoillepääsyn helppous jäävät selvästi kehittyvistä markkinoista.

Tyypillisiä frontier-markkinoiden piirteitä ovat pieni markkina-arvo ja matala vaihto, mikä tekee kaupankäynnistä hankalaa ja kalliimpaa sekä kasvattaa likviditeettiriskiä. Sääntely- ja raportointikehikot ovat usein puutteellisia, poliittinen riski ja valuuttakurssiheilahtelut suuria, ja talous nojaa usein rajalliseen määrään aloja tai hyödykkeitä, kuten maatalouteen tai raaka-aineisiin.

Vastapainona riskille frontier-markkinat voivat tarjota korkean talouskasvun ja matalan korrelaation kehittyneisiin markkinoihin, minkä vuoksi osa institutionaalisista sijoittajista käyttää niitä salkun hajauttamiseen pienellä painolla esimerkiksi ETF:ien tai erikoisrahastojen kautta.

Aktian salkunhoitaja Oskar Murto kertoo, että ovat kehityksen suhteen muuta maailmaa jäljessä. Kuitenkin niiden potentiaalinen kasvu, kehitys ja korkotasot ovat korkeat.

”Kehittyvien talouksien korkomarkkinat ovat tällä hetkellä useille sijoittajille houkutteleva omaisuusluokka”, hän arvioi artikkelissaan.

Murron mukaan Frontier-maiden rahoitusmahdollisuudet ovat parantuneet riskittömien korkojen laskun myötä, raaka-aineiden hinnat tukevat kasvua ja inflaatio on suurelta osin palannut tavoitetasoille.

”Keskuspankit ovat onnistuneet kasvattamaan valuuttavarantojaan. Lisäksi ulkomailla asuvien kansalaisten rahalähetykset ovat rikkoneet uusia ennätyksiä, mikä tukee näiden maiden kotimaista kysyntää.”

Viime vuoden pelot tullien vaikutuksista eivät ole kanavoituneet frontier-maiden talouskasvuun.

”Lisäksi Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kilpailu geopoliittisesta asemasta on tarjonnut maille mahdollisuuden neuvotella sopimuksia molempien hallintojen kanssa. Hyvä esimerkki on juuri julkaistu uutinen Kiinan aikomuksesta poistaa kaikki tariffit 53 afrikkalaiselta maalta”, Murto toteaa artikkelissaan.

Kohentuvia luottoluokituksia

Murron mukaan Frontier-markkinoiden positiivinen fundamenttien kehitys on näkynyt erityisesti luottoluokituksissa. Viime vuoden aikana positiivisia luottoluokitusmuutoksia oli yli 20 enemmän kuin negatiivisia.

”Käänne on merkittävä verrattuna koronan ja Ukrainan sodan aiheuttamiin shokkeihin”, Murto toteaa.

Positiivinen kehitys on näkynyt myös Frontier-markkinoiden arvostuksissa.

”Vuonna 2025 frontier-valuutat vahvistuivat ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen dollaria vastaan, ja samalla FTSE Frontier Government Bond -indeksin korkotuotto oli peräti yli 11 prosentti. Valuutat ovat edelleen arvostusmalliemme mukaan neutraalisti hinnoiteltuja, ja korkotasot ovat yhä noin 12 prosenttia.”

Korot ovat siten selvästi korkeammat kuin muilla markkinoilla. Kehittyvien maiden paikallisen valuutan valtionlainaindekseissä korkotaso liikkuu noin kuuden prosentin tuntumassa ja euroalueen valtiolainakorot ovat indeksitasolla selvästi kolmen prosentin alapuolella.

Murron mukaan ainoat merkittävät vastatuulet Frontier-markkinoille ovat tulleet Yhdysvalloista, jossa tullit ja erityisesti kansainvälisten tukirahoitusten supistuminen ovat aiheuttaneet haasteita, etenkin matalan tulotason maiden terveyssektoreille.

Miten Frontier-markkinoille voi sijoittaa?

Frontier-markkinoiden korkosijoituksiin sijoittavia alhaisen hallinnointikulun ETF-rahastoja ei ole tarjolla, mutta osake-ETF:iä löytyy.

Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C on Luxemburgiin rekisteröity EU:n sääntelyn alainen UCITS-rahasto. Tämä pörssinoteerattu indeksirahasto seuraa S&P Select Frontier ‑indeksiä ja sijoittaa noin 40 suurimpaan ja likvideimpään frontier‑markkinoiden yhtiöön; instrumentti replikoidaan swap‑rakenteella, juoksevat kulut ovat noin 0,95 prosenttia.

Market Access MSCI Frontier Markets Index UCITS ETF on niin ikään Luxemburgissa rekisteröity UCITS‑ETF, joka seuraa MSCI Frontier Markets ‑osakeindeksiä, sijoittaen large- ja mid cap ‑yhtiöihin yli 20 frontier‑maassa synteettisellä replikaatiolla; kulusuhde on 0,90 prosenttia.

Suomeen rekisteröidyistä rahastoista frontier‑markkinoiden korkosijoituksiin erikoistuu käytännössä vain Aktian korkorahasto. Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond+ on Helsinkiin rekisteröity pitkän koron rahasto, joka sijoittaa frontier‑maiden paikallisessa valuutassa liikkeeseen laskemiin korkoinstrumentteihin, erityisesti valtionlainoihin.

Koska Aktian rahasto on aktiivisen salkunhoidon rahasto, ovat sen kulut ETF-rahastoja suuremmat. Juoksevat kulut ovat 1,5 prosenttia, minkä päälle tulee 0,5 prosentin merkintä- ja lunastuspalkkio.