Yrityslainat tarjoavat vakaata tuottoa

Sijoitussalkun hajautuksessa yksi keskeinen elementti on hajautus eri omaisuuslajeihin. Tyypillisin hajautuskohde osakesijoitusten rinnalle ovat korkosijoitukset. Korkosijoitukset tuovat kohonneiden korkojen ansiosta sijoittajan salkkuun tasapainoa ja ennustettavampaa tuottoa, erityisesti pitkäjänteiselle sijoittajalle.

Yrityslainat ovat sijoituskohteena käytännössä yrityksen liikkeeseen laskemia velkakirjoja, joissa sijoittaja lainaa rahaa yhtiölle ja saa vastineeksi ennalta sovitun korkotuoton sekä nimellispääoman takaisin eräpäivänä. Sijoittaja ei siis omista osuutta yrityksestä, vaan sen velkaa.

Yrityslaina on siis velkavelvoite, jossa yhtiö sitoutuu korkomaksuihin ja pääoman palautukseen sijoittajalle. Tämä tekee yrityslainoista klassisen korkosijoituksen: kassavirta on lähtökohtaisesti ennakoitavissa kupongin ja maturiteetin perusteella, mutta lainan markkinahinta elää korkotason muutosten, luottoluokituksen ja markkinan käsityksen yhtiön takaisinmaksukyvystä mukaan.​

Sijoittajan näkökulmasta yrityslainat asettuvat tyypillisesti valtionlainojen ja osakkeiden väliin tuotto–riski-akselilla, koska niissä yhdistyvät korkoriski ja luottoriski. Yrityslainat tarjoavat yleensä korkeampaa korkotuottoa kuin saman maturiteetin valtionlainat, ja tämä lisätuotto (credit spread) on korvaus siitä riskistä, että yritys ei pysty hoitamaan velvoitteitaan tai että markkina alkaa hinnoitella tätä riskiä korkeammaksi.

Luottoluokitukset jakavat universumin karkeasti kahteen: investment‑grade‑lainoihin, joissa oletettu maksukyky on hyvä ja tuottotaso matalampi, sekä high yield‑lainoihin, joissa kuponkitaso on selvästi korkeampi, mutta herkkyys suhdanteille ja maksuhäiriöille kasvaa oleellisesti.​

Yrityslainat voivat tarjota säännöllisiä korkomaksuja vähemmällä kurssivaihtelulla kuin osakkeet, ja samalla paremman tuotto-odotuksen kuin esimerkiksi valtionlainat tai talletukset, mikä tekee niistä houkuttelevia sijoittajille, jotka hakevat tuloa mutta eivät halua täyttä osakeriskiä. Ne voivat myös parantaa salkun hajautusta: yrityslainamarkkina on laaja, se kattaa lukuisia toimialoja, maturiteetteja ja luottoluokkia, ja sen tuottokehitys ei täysin seuraa osakemarkkinoita tai pelkkiä valtionlainoja, vaikka kriisitilanteissa korrelaatiot tyypillisesti nousevat.​

Yrityslainat sisältävät useita riskejä

Riskit eivät kuitenkaan rajoitu yksittäisen yhtiön maksukykyyn.

Yrityslainat altistuvat samoille korkoriskeille kuin muutkin joukkolainat: kun markkinakorot nousevat, aiemmin liikkeeseen laskettujen kiinteäkorkoisten lainojen arvo laskee, ja mitä pidempi maturiteetti ja korkeampi kuponki, sitä herkempi hinta on korkoliikkeille.

Lisäksi sijoittaja kantaa spread‑ ja likviditeettiriskiä: luottoriskilisien leventyminen, markkinatakaajien kapasiteetin väheneminen tai yleinen riskin välttely voi aiheuttaa rajujakin arvonvaihteluita, vaikka yksittäisen yhtiön fundamentit eivät olisi dramaattisesti muuttuneet.

Ääripäässä näkyy luottotappioriski. Jos yhtiö ajautuu maksukyvyttömäksi tai uudelleenjärjestelyyn, velkakirjojen haltijat ovat etusijalla suhteessa osakkeenomistajiin, mutta eivät välttämättä saa koko pääomaa takaisin, vaan lopputulos riippuu vakuuksista, velkarakenteesta ja neuvotteluprosessista.​

Käytännön sijoitusvaihtoehdot jakautuvat kahteen päävaihtoehtoon: yksittäisten lainojen ostamiseen ja rahastojen kautta sijoittamiseen.

Yksittäisiin yrityslainoihin sijoittaminen edellyttää tyypillisesti suurempia vähimmäiseriä, valmiutta tehdä yhtiökohtaista luottoanalyysiä ja ymmärrystä sopimusdokumentaatiosta, minkä vuoksi se sopii paremmin kokeneelle tai institutionaaliselle sijoittajalle kuin piensijoittajalle.

ETF-rahastoista löytyy yrityslainasijoituksia

Yrityslainarahastot ja ETF:t puolestaan tarjoavat pienenkin sijoitussumman vastineeksi laajan hajautuksen eri liikkeeseenlaskijoihin, sektoreihin ja luottoluokkiin. Tällöin sijoittaja ei pidä lainaa erääntymiseen saakka, vaan omistaa pörssissä noteerattua arvopaperia, jonka hinta reagoi sekä korko- ja spread-liikkeisiin että rahaston sisään‑ ja ulosvirtoihin.

“Pitkäjänteiselle sijoittajille korkosijoitukset ovat hyvä lisä perinteisen osakesalkun kylkeen. Vaihtoehtoja on useita, aina markkinaheiluntaa paremmin kestävästä investment grade -yrityslainasta korkeamman riskin high yield -yrityslainaan, riippuen markkinatilanteesta ja sijoittajaprofiilista”, kertoo Mandatumin korkosijoitusten Senior Portfolio Manager Anton Alsö.

Mandatumin viestintäasiantuntija Stella Westerlundin mukaan pohjoismainen yrityslainamarkkina on ainutlaatuinen verrattuna Euroopan ja Yhdysvaltojen verrokkeihin.

”Sille ominaista on luottoluokittelemattomien yhtiöiden suuri määrä, ja sillä on yleisesti ottaen vähemmän liikkeeseenlaskijoita. Markkina liikkuu hitaammin, mutta hinnat ovat vakaampia ja volatiliteetti on pienempi, mikä toimii pitkäjänteisen sijoittajan eduksi. Markkina myös edellyttää aktiivista salkunhoitoa ja tarkkaa analyysia, sillä seurattavia indeksejä ei ole”, Westerlund kertoo.