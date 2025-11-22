Jeffrey Gundlach: Lähes kaikki omaisuusluokat ovat yliarvostettuja

suomenkielinen tekstitys valitsemalla rattaan kuvasta ”Tekstitykset” , sitten ”Automaattinen käännös” ja lopuksi valikosta ”Suomi”.

DoubleLine Capitalin perustaja ja toimitusjohtaja Jeffrey Gundlach piirtää uuden aikakauden kuvaa finanssimarkkinoista Odd Lots -podcastin jaksossa. Gundlachin analyysi on tiukan kriittinen: lähes kaikki rahoitusinstrumentit ovat nyt ylihintaisia, ja erityisesti Yhdysvaltain joukkovelkakirjamarkkinoiden romahdusriski kasvaa.

Keskuspankkien nollakorkokauden päättyminen ei tuonut markkinoille tarvittua hengähdystaukoa; vaikka valtionlainojen korot ovat nousseet, liittovaltion budjettialijäämät, paisuva velka ja korkomenojen kasvu ajavat pitkän koron markkinaa kohti epävakaata tulevaisuutta.

Gundlach korostaa, että vuoden 2025 suunta eroaa jyrkästi viime vuosikymmenestä. Esimerkiksi 10 vuoden valtionlainan korko on tuplaantunut kymmenessä vuodessa, ja inflaatiopaineet pitävät riskit korkealla. Sijoittajat ovat silti haluttomia muuttamaan allokaatiotaan, koska pitkä menestys dollarissa ja Yhdysvaltain osakkeissa tekee muutoksen psykologisesti vaikeaksi.

Gundlach itse uskoo, että dollarin valta-asema hiipuu vähitellen, ja suosittaa hajautusta eurooppalaisiin sekä kehittyviin markkinoihin.

Luotto USA:n kykyyn hoitaa velkaansa on koetuksella

Hänen mukaansa sijoittajille on nyt perusteltu syy laskea perinteisiä osake- ja korkopainotuksia. Nyt kannattaa panostaa enemmän käteiseen ja kultaan, joka on noussut vuoden 2025 selväksi voittajaksi arvonsäilyttäjänä.

Gundlach kommentoi myös yksityistä luotonantoa, joka on kasvanut jättimäiseksi segmentiksi globaalilla markkinalla. Gundlach varoittaa, että yksityisen luoton (private credit) likviditeettiongelmat ja läpinäkymätön hinnoittelu muistuttavat subprime-kiinteistökriisin aikaisia rakenteita.

Hän ei usko, että sijoittajat ymmärtävät, miten suuri osa yksityisestä velasta on itse asiassa velkaantumisen päälle rakennettua velkaa.

Markkinoiden dynamiikka on muuttunut myös reaalipolitiikan puolella. Gundlach odottaa, että Yhdysvaltain hallitus joutuu lopulta manipuloimaan korkokäyrää, mikäli perinteiset markkinavoimat nostavat pitkät korot liian korkealle. Korkokäyrä kuvaa korkotason ja laina-ajan välistä suhdetta tietyllä hetkellä.

Tällainen ”yield curve control” olisi paluu sodanjälkeiseen politiikkaan ja signaali siitä, että markkina ei enää luota Yhdysvaltojen kykyyn hallita velkaansa ilman rajuja toimenpiteitä.

Salkkuun reaalivaroja ja käteistä

Gundlachin viesti sijoittajille on selvä: varovaisuus on nyt perusteltua. Perinteisten salkun hajautusmallien, kuten 60/40-salkun, tilalle nousee ajatus laajemmin hajautetusta portfoliosta, joka painottaa reaalivaroja, käteistä ja kansainvälistä hajautusta.

Spekulatiivisen markkinaympäristön ja alati paisuvan velan keskellä todellinen arvo löytyy sieltä, missä likviditeetti ja laatu kulkevat käsi kädessä – ei ylikuumenneista omaisuusluokista, ei vivutetusta yksityisvelasta.

Gundlach pitää luonnollisena, että markkinat hinnoittelevat suurten mullistusten mahdollisuuden ja suosittaa entistä tarkempaa riskienhallintaa – erityisesti silloin, kun markkinakehitykset eivät enää seuraa historian kaavoja.

Sijoittajien etu on arvioida riskejä uudelleen, päivittää hajautusstrategioita ja varauduttava nopeisiin muutoksiin, kun seuraava kriisi laskee arvostuksia alas ja asettaa uuden säännöstön globaalille sijoittamiselle.

Jeffrey Gundlach on tullut tunnetuksi rohkeista ja terävistä lausunnoistaan rahoitusmarkkinoiden näkymistä, erityisesti korkomarkkinoista, ja hän kantaa lempinimeä ”bond king” alan sisällä. Gundlachia pidetään yhtenä maailman vaikutusvaltaisimmista korkosijoittajista ja vaativan markkina-analyysin asiantuntijana.

Gundlach on palkittu useilla alan tunnustuksilla, kuten Bloombergin 50 Most Influential -listalla ja Institutional Investorin nimityksellä Money Manager of the Year.