Kulta rikkoo ennätyksiä, ja yksi skenaario vie hinnan kauas nykyisen yli.

Nyt tuli rohkea arvio – kullan hinta voi kivuta jopa 8500 dollariin

Kullan hinnan hurja nousu on nostanut esiin entistä rohkeampia ennusteita, vaikka jalometallin hinnassa nähtiinkin jyrkkä, lähes lähes 10 prosentin korjausliike alaspäin perjantaina.

Yksi rohkea näkemys kullan hintakehityksestä tulee JPMorganilta, jonka mukaan jalometallin unssihinta voisi tietyissä oloissa kivuta pitkällä aikavälillä jopa 8 000–8 500 dollariin.

Pankin sijoitusstrategi Nikolaos Panigirtzoglou ei puhu kuitenkaan perusennusteesta vaan skenaariosta, jossa kotitalouksien sijoitussalkkujen rakennetta rukataan selvästi nykyistä kultamyönteisemmäksi.

Taustalla on jo käynnissä oleva liike kohti turvasatamia, kun sekä osakkeet että pitkät valtionlainat ovat viime vuosina tarjonneet sijoittajille pettymyksiä.

Samalla kulta tekee historiaa myös reaaliajassa.

Termiinisopimusten hinnat ovat viime kuukausina kivunneet selvästi yli 4 000 dollarin ja sen yläpuolelle, ja tammikuussa 2026 spot-kulta on käynyt hetkellisesti jopa yli 5500 dollarissa, kun geopoliittinen jännite, dollarin heikkeneminen ja odotukset uusista koronlaskuista ruokkivat kysyntää.

Salkkuliike pois joukkolainoista

Panigirtzogloun ajattelun ytimessä on salkkuallokaation muutos. Hänen arvionsa mukaan yksityissijoittajien kultapaino on noussut noin yhdestä prosentista reiluun kolmeen prosenttiin kymmenessä vuodessa, ja siinä on edelleen selvästi nousuvaraa.

Skenaariolaskelman mukaan kultapaino voisi kasvaa noin 4,6 prosenttiin, jos kotitaloudet jatkavat pitkien joukkovelkakirjojen vähentämistä ja etsivät tilalle omaisuuserää, joka suojaa paremmin inflaatiolta ja valuuttariskeiltä.

Tällainen liike muistuttaisi klassisen 60/40-salkun murrosta, jossa osa korkokomponentista korvataan kullalla, kuten esimerkiksi Morgan Stanleyn aiemmin esittelemässä 60/20/20-mallissa.

Taustalla painaa kokemus vuodesta 2022, jolloin korkojen nopea nousu romahdutti yhtä aikaa sekä osake- että korkosijoitusten arvot.

Kun perinteinen hajautus osakkeisiin ja korkosijoituksiin ei toiminutkaan odotetulla tavalla, osa sijoittajista alkoi hakea pysyvämpää turvaa reaalisista omaisuuseristä, ennen kaikkea kullasta.

Miksi kulta nousee juuri nyt?

Kullan tämänhetkistä rallia selittävät useat päällekkäiset voimat.

Yksi keskeisimmistä on keskuspankkien poikkeuksellisen voimakas ja pitkäkestoinen kysyntä. World Gold Councilin tilastojen mukaan keskuspankit ovat lisänneet kultavarantojaan jo kolme vuotta peräkkäin yli 1 000 tonnin vuosivauhdilla, mikä on selvästi enemmän kuin 2010-luvun keskiarvot.

Erityisesti kehittyvien talouksien keskuspankit ovat kasvattaneet omistuksiaan rakenteellisesti sen jälkeen, kun Venäjän valuuttavarantoja jäädytettiin Ukrainan sodan seurauksena.

Monelle reservienhoitajalle kulta on muuttunut valuutoista riippumattomaksi vakuutukseksi pakoteriskejä ja dollarikeskeisen järjestelmän haavoittuvuuksia vastaan.

Samaan aikaan geopoliittiset riskit – Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Lähi-idän konfliktien kiristyminen ja suurvaltojen väliset jännitteet – ovat vahvistaneet kullan asemaa turvasatamana.

Lisäksi odotukset Yhdysvaltain keskuspankin uusista koronlaskuista ja dollarin heikentymisestä tukevat kullan hintaa, koska matalammat reaalikorot pienentävät kullan vaihtoehtoiskustannusta suhteessa korkosijoituksiin.

Kokonaisuutta täydentää sijoittajien käyttäytyminen.

ETF-rahastojen ja fyysiseen kultaan sijoittavien tuotteiden nettomerkinnät ovat kääntyneet uudelleen kasvuun. Etenkin Aasiassa yksityinen kysyntä kolikoiden ja harkkojen muodossa pysyy vahvana, vaikka korukysyntä on ennätyshintojen vuoksi pehmennyt.

Yli 8 000 dollarin skenaario

JPMorganin laskelman kannalta keskeistä on, että kultamarkkina on globaalisti suuri mutta edelleen osin alihyödynnetty yksityissijoittajien salkuissa.

Jos kotitalouksien kultapaino todella nousisi kolmesta prosentista noin 4,6 prosenttiin, pankin mallin mukaan kulta voisi kallistua nykyiseltä tasoltaan yli 40 prosenttia, mikä veisi hinnan 8 000–8 500 dollarin alueelle pidemmällä aikavälillä.

Skenaario pohjaa ajatukseen, että sijoittajat eivät enää näe suurimpana riskinä perinteistä taantumaa, johon pitkät valtionlainat tuovat tyypillisesti suojaa, vaan jatkuvan inflaation, julkisen velkaantumisen ja valuuttojen ostovoiman heikkenemisen. Tällöin kulta toimii vakuutuksena rahapolitiikan uskottavuuden ja valuuttajärjestelmän vakauden horjumista vastaan, ei vain lyhytaikaisena kriisiturvana.

Samaa suuntaa tukevat myös muiden pankkien ennusteet. Esimerkiksi Goldman Sachs on viime kuukausina nostanut kullan hinta-arvioitaan ja nähnyt mahdollisuuksia uusille ennätyksille, jos keskuspankkikysyntä pysyy korkeana ja inflaatio-odotukset säilyvät sitkeinä.

Markkinoilla puhutaan yhä useammin kullan “rakenteellisesta uudelleenhinnoittelusta” eikä pelkästä syklisestä rallista.

Ylikuumentunut markkina ja korjausriski

Pitkän aikavälin nousutarina ei kuitenkaan poista lyhyen aikavälin riskejä. Panigirtzoglou muistuttaa, että trendiä seuraavat strategiat ovat lisänneet voimakkaasti positioitaan sekä kullassa että hopeassa, mikä on nostanut tekniset mittarit selvästi yliostetulle alueelle.

Tämä tekee markkinasta herkän äkillisille voittojen kotiutuksille ja keskimääräiseen tasoon palaaville liikkeille, varsinkin jos makrodatan tai keskuspankkikommenttien sävy muuttuu.

Kullan historiassa 10–15 prosentin korjausliikkeet ovat olleet tavanomaisia jopa pitkien härkämarkkinoiden sisällä, eikä nykyinen ralli tee poikkeusta. Muistutus tästä nähtiin tämän viikon perjantaina.

Lisäriskiä tuo se, että samaan aikaan kun kulta on porskuttanut, osa vaihtoehtoisista turvasatamista, kuten hopea ja kryptovaluutat, on jäänyt jälkeen tai heilunut rajusti. Se voi houkutella spekulatiivista pääomaa edelleen kultaan, mikä entisestään vahvistaa trendiä, mutta kasvattaa myös rajuista käänteistä johtuvaa volatiliteettiriskiä.

Mitä tämä tarkoittaa sijoittajalle?

Sijoittajan kannalta keskeinen kysymys ei ole niinkään se, nähdäänkö 8 500 dollarin unssihinta vai ei, vaan miten kulta asemoidaan osaksi kokonaisstrategiaa. JPMorganin esimerkki osoittaa, että jo muutaman prosenttiyksikön muutos salkun kultapainossa voi teoriassa siirtää hintoja merkittävästi, jos liike on globaali ja pitkäkestoinen.

Kullan viime vuosien nousu on osoittanut, että se ei ole enää vain vastavoima osakkeille, vaan yhä selkeämmin myös vaihtoehto pitkille joukkolainoille ympäristössä, jossa reaalikorot, velkatasot ja geopoliittiset riskit kietoutuvat toisiinsa.

Sijoittajalle tämä tarkoittaa, että kultaa on syytä tarkastella nimenomaan strategisena, pitkän aikavälin komponenttina, ei pelkästään lyhyen syklihuipun jahtaamisena.

Samalla on muistettava, että mitä pidemmälle ennuste ulottuu ja mitä korkeammaksi hintataso maalataan, sitä enemmän kyse on skenaariosta, ei varmuudesta.

Kullan tarina rakentuu nyt rakenteellisten ajureiden varaan, mutta polku kohti uusia ennätyksiä voi sisältää useita jyrkkiä korjausliikkeitä ja sentimentin äkkikäänteitä.