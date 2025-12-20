UPM laajentaa toimintaansa biopohjaisilla markkinoilla

UPM on saavuttanut tärkeän virstanpylvään kaupallisten puupohjaisten kemikaalien tuotannon käynnistämisessä Leunan biojalostamossa Saksassa. Jalostamo, joka on Euroopan suurin teollisen mittakaavan investointi biokemikaaleihin, on aloittanut teollisten sokerien tuotannon ja kaupallistamisen.

Aiemmin tänä vuonna biojalostamo aloitti onnistuneesti puun hydrotermisen hajottamisen teollisessa mittakaavassa.

Nyt biojalostamo on saavuttanut vakaan tuotannon ligniinien ja sokerien erottelussa. Tämä kriittinen osa prosessia on edellytys sokerien muuntamiselle uusiutuviksi glykoleiksi ja ligniinin muuntamiselle uusiutuviksi toiminnallisiksi täyteaineiksi.

”Leuna on merkittävä osoitus UPM:n sitoutumisesta innovatiivisten, korkean suorituskyvyn biopohjaisten materiaaliratkaisujen skaalaamiseen. Biokemikaali-innovaatiomme mahdollistavat pääsyn uusille markkinoille, luovat pitkäaikaista arvoa ja vahvistavat asemaamme johtavana toimijana seuraavan sukupolven kestävissä materiaaleissa”, kertoo UPM:n toimitusjohtaja Massimo Reynaudo.

Reynaudon mukaan tämän merkkipaalun saavuttaminen on tärkeä askel kohti täysimittaista toimintaa Leunassa, joka on maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo, joka muuntaa puuta biopohjaisiksi kemikaaleiksi.

Kuluttajabrändit ovat kiinnostuneita uusiutuvista materiaaleista, jotka tarjoavat merkittävää vähennyspotentiaalia hiilidioksidipäästöihin verrattuna fossiilisiin tuotteisiin ja olemassa oleviin kierrätettäviin tai uusiutuviin vaihtoehtoihin.

Glykoleja voidaan käyttää esimerkiksi PET-pakkauksissa, polyesteritekstiileissä ja kosmetiikassa, kun taas ligniinipohjaiset uusiutuvat toiminnalliset täyteaineet tarjoavat kestävän vaihtoehdon hiilimustalle ja piidioksidille kumi- ja muovituotteissa.

UPM odottaa Leunan muiden kaupallisten tuotteiden tulevan markkinoille vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla. Kun laitos on täydessä toiminnassa, se tuottaa vuosittain 220 000 tonnia biokemikaaleja, jotka on valmistettu kestävästi hankitusta lehtipuusta.

Leunan biojalostamo on avainasemassa fossiilisten materiaalien korvaamisessa uusiutuvilla materiaaleilla useilla toimialoilla.

UPM:n laajempi strategia on linjassa EU:n pyrkimysten kanssa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi, ja se asemoi biopohjaiset innovaatiot Euroopan kasvun ajuriksi.

UPM on luonut biokemikaaleille oman UPM Biochemicals -liiketoimintayksikön, jota kuvataan yhtiön tulevaisuuden kasvualustaksi ja keinoksi laajentua kemianteollisuuden arvoketjuun uusiutuvilla raaka‑aineilla. Biokemikaalien avulla UPM hakee pitkän aikavälin liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua aloilta, joissa markkinakasvua tukevat regulaatio (esimerkiksi EU:n bio- ja kiertotalouslinjaukset) ja brändien tarve vähentää tuotteidensa hiilijalanjälkeä.​

Leunan 1,3 miljardin euron puusta kemikaaleja valmistava biotuotetehdas Saksassa on koko strategian näyttöprojekti. Se on maailman ensimmäinen teollisen mittakaavan laitos, joka muuntaa kovapuuta biokemikaaleiksi.

Tehtaan on tarkoitus valmistaa noin 220 000 tonnia edistyneitä biokemikaaleja vuodessa ja avata UPM:lle kokonaan uusia markkinoita esimerkiksi PET‑pullojen, pakkausten, tekstiilikuitujen, kumien (hiilimustan korvaajat) ja puhdistusaineiden raaka‑aineissa.

Puupohjaiset kemikaalit toimivat UPM:lle porttina kemianteollisuuden arvoketjuun, jossa yhtiö voi hyödyntää metsäteollisesta taustastaan seuraavaa biomassan hankinta‑ ja prosessointiosaamista.

Strateginen tavoite on skaalata biokemikaali­liiketoiminta samalle painoarvotasolle kuin yhtiön suuret perinteiset divisioonat ja vahvistaa asemaa “seuraavan sukupolven” uusiutuvien materiaalien johtavana toimijana.

Lue myös tämä: Metsäjätit UPM ja Sappi aikovat perustaa yhteisen paperiyhtiön