Korko-ETF:t tarjoavat helpon väylän yrityslainamarkkinoille

Yrityslainat ovat pitkään olleet institutionaalisten sijoittajien suosiossa, mutta yksityissijoittajalle suora sijoittaminen niihin on perinteisesti ollut hankalaa. Yksittäiset joukkovelkakirjat edellyttävät usein kymmeniä tuhansia euroja minimisijoituksia, ja hajautuksen rakentaminen vaatisi pääomaa, jota harvoilla yksityissijoittajilla on käytettävissään.

Pörssinoteeratut korkorahastot eli korko-ETF:t ovat muuttaneet asetelman. Ne mahdollistavat pääsyn satojen tai jopa tuhansien yrityslainojen muodostamaan hajautettuun salkkuun yhden arvopaperin kautta. Sijoittaja voi ostaa ja myydä korko-ETF:n osuuksia pörssissä samalla tavalla kuin osakkeita.

Yrityslainoihin sijoittava korko-ETF on rahasto, joka seuraa tiettyä yrityslainaindeksiä. Rahasto ostaa indeksin mukaisen valikoiman yritysten liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja ja pyrkii jäljittelemään indeksin tuottoa mahdollisimman tarkasti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rahaston salkussa voi olla tuhansia eri yritysten velkakirjoja eri toimialoilta ja maturiteeteista.

Eurooppalaisille sijoittajille tarkoitetut rahastot noudattavat UCITS-sääntelyä, joka on EU:n laajuinen sijoitusrahastokehys. UCITS-status takaa sijoittajalle tietyn vähimmäistason hajautukselle, läpinäkyvyydelle ja likviditeetille. Se myös mahdollistaa rahastojen myynnin kaikissa EU-maissa.

Tyypillisimmät eurooppalaiset yrityslaina-ETF:t sijoittavat euromääräisiin investment grade -luokituksen saaneisiin lainoihin. Tämä tarkoittaa velkakirjoja, joiden luottoluokitus on vähintään BBB- (S&P:n ja Fitchin asteikolla) tai Baa3 (Moody’sin asteikolla). Kyse on siis yrityksistä, joiden maksukyvyn luottoluokittajat arvioivat riittävän hyväksi.

Mistä tuotto ja riski syntyvät?

Korko-ETF:n tuotto muodostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen on kuponkituotto eli korko, jonka lainojen liikkeeseenlaskijat maksavat velkakirjoistaan. Toinen on lainojen markkina-arvojen muutos, joka vaikuttaa rahaston osuuden hintaan.

Korkoriski on yrityslaina-ETF:ien merkittävin riskitekijä.

Kun markkinakorot nousevat, olemassa olevien joukkovelkakirjojen markkina-arvot laskevat, koska uudet lainat tarjoavat parempaa korkoa. Vastaavasti korkojen laskiessa vanhojen lainojen arvo nousee. Tätä herkkyyttä mitataan duraatiolla, joka kertoo, kuinka paljon rahaston arvo muuttuu, kun korot liikkuvat yhden prosenttiyksikön.

Pitkän maturiteetin lainoihin sijoittavilla rahastoilla duraatio on suurempi kuin lyhyen maturiteetin rahastoilla. Pitkän duraation rahasto reagoi korkomuutoksiin siis voimakkaammin kumpaankin suuntaan.

Luottoriski on toinen keskeinen tekijä. Vaikka investment grade -yrityslainoissa maksuhäiriöriski on historiallisesti ollut pieni, luottoriskipreemiot eli luottospreadit vaihtelevat markkinatilanteen mukaan. Talouden epävarmuuden kasvaessa sijoittajat vaativat korkeampaa korvausta luottoriskistä, jolloin yrityslainojen hinnat laskevat suhteessa valtionlainoihin.

Yrityslainat tarjoavat tyypillisesti 50–100 korkopisteen eli 0,5–1,0 prosenttiyksikön tuottolisän verrattuna vastaavan maturiteetin euroalueen valtionlainoihin. Tämä lisätuotto kompensoi sijoittajalle korkeampaa luottoriskiä.

Likviditeettiriski on kolmas huomionarvoinen tekijä. Joukkovelkakirjamarkkinat ovat yleensä vähemmän likvidit kuin osakemarkkinat. Markkinahäiriötilanteissa osto- ja myyntihintojen erotukset eli spreadit voivat levetä, mikä vaikuttaa ETF:n markkinahintaan suhteessa sen nettovarallisuusarvoon.

Yrityslaina-ETF:t tarjoavat hajautushyötyjä

Yrityslainoihin sijoittavat ETF:t tuovat salkkuun hajautushyötyjä usealla eri tasolla.

Keskeisin hyöty liittyy omaisuusluokkien väliseen hajautukseen. Yrityslainojen tuottokehitys korreloi osakemarkkinoiden kanssa vain osittain. Korkosijoitukset toimivat tyypillisesti vakauttavana elementtinä salkussa, sillä niiden arvonvaihtelut ovat huomattavasti pienempiä kuin osakkeiden.

Erityisesti investment grade -yrityslainat sijoittuvat riski-tuottoprofiililtaan valtionlainojen ja osakkeiden väliin.

Toinen taso on hajautus yksittäisten liikkeeseenlaskijoiden välillä. Koska yksi yrityslaina-ETF voi sisältää tuhansia eri velkakirjoja sadoilta eri yrityksiltä, yksittäisen yrityksen maksuhäiriön vaikutus jää salkussa marginaaliseksi verrattuna tilanteeseen, jossa sijoittaja omistaisi suoraan yhden tai muutaman yhtiön joukkovelkakirjoja.

Kolmas ulottuvuus on toimialahajautus. Esimerkiksi eurooppalaiset yrityslainaindeksit kattavat rahoitus-, teollisuus- ja energia-alan liikkeeseenlaskijoita, jolloin salkku ei ole riippuvainen yksittäisen sektorin suhdannekehityksestä.

Lisäksi yrityslaina-ETF:t hajauttavat maturiteettiriskiä. Salkussa on eri pituisia lainoja, jolloin yksittäisen korkokäyrän pisteen muutos ei vaikuta koko sijoitukseen yhtä voimakkaasti kuin yhteen velkakirjaan sijoitettaessa.

On kuitenkin syytä huomata, että hajautushyödyt eivät ole vakioita. Markkinakriiseissä omaisuusluokkien väliset korrelaatiot tyypillisesti nousevat, jolloin myös yrityslainojen suojavaikutus heikkenee.

Esimerkiksi vuoden 2022 korkojen nousu osoitti, että yrityslainat ja osakkeet voivat laskea samanaikaisesti, kun taustalla on laaja-alainen rahapolitiikan kiristyminen.

Kolme suosittua UCITS-yrityslaina-ETF:ää

Euroopan suurimmat yrityslainoihin sijoittavat UCITS-ETF:t seuraavat Bloomberg Euro Corporate Bond -indeksiä. Kyseessä on Bloomberg Indexin ylläpitämä joukkovelkakirjaindeksi, joka mittaa euromääräisten, investment grade -luokiteltujen yrityslainojen tuottokehitystä.

Indeksi kattaa kiinteäkorkoisia joukkovelkakirjoja, jotka ovat teollisuus-, rahoitus- ja energia-alan yritysten liikkeeseen laskemia ja jotka on laskettu liikkeeseen euroalueen kotimaisilla markkinoilla tai eurobond-markkinoilla. Mukaan pääsevät vain lainat, joiden luottoluokitus on vähintään investment grade eli BBB- (S&P/Fitch) tai Baa3 (Moody’s).

Indeksiin sisällytettäviltä velkakirjoilta vaaditaan vähintään yhden vuoden jäljellä oleva maturiteetti ja vähintään 300 miljoonan euron liikkeeseen laskettu määrä. Indeksi on markkina-arvopainotettu, mikä tarkoittaa, että suuremmat lainaerät saavat salkussa enemmän painoa.

Käytännössä indeksi on eurooppalaisten yrityslaina-ETF:ien yleisin vertailuindeksi.

ETF-Rahasto Varallisuus

(AUM) Kokonais-

kulut

(TER) Tuoton maksu Kotipaikka iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF n. 9 300

milj. EUR 0,09 % Puoli-

vuosittain Irlanti Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF n. 5 200

milj. EUR (yht.) 0,07 % Kuukau-

sittain / kasvu-

osuus Irlanti Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C n. 4 700

milj. EUR 0,09 % Kasvu-

osuus Luxemburg

BlackRockin hallinnoima iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF on ylivoimaisesti suurin eurooppalainen yrityslaina-ETF noin 9,3 miljardin euron varallisuudellaan. Rahasto perustettiin maaliskuussa 2009, ja se on toiminut markkinoilla jo lähes 17 vuotta.

Suuri koko tuo mukanaan hyvän likviditeetin, mikä näkyy kapeina osto- ja myyntihintojen eroina pörssikaupankäynnissä. Rahasto jakaa korkotulot sijoittajille puolivuosittain.

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF on kokonaiskuluiltaan erittäin edullinen ETF-rahasto. Sen vuotuinen kokonaiskustannussuhde on vain 0,07 prosenttia, mikä tekee siitä houkuttelevan kustannustietoisen sijoittajan näkökulmasta.

Vanguard tarjoaa rahastosta sekä tuottoa jakavan version (VECP) että kasvuosuuden (VECA), jossa korot sijoitetaan uudelleen rahastoon. Yhteenlaskettuna näiden osuussarjojen hallinnoitava varallisuus on noin 5,2 miljardia euroa.

DWS:n hallinnoima Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF on kolmikon kolmas noin 4,7 miljardin euron varallisuudellaan. Rahasto on kasvuosuus, mikä tarkoittaa, että korkotulot sijoitetaan automaattisesti uudelleen. Tämä voi olla verotuksellisesti edullinen vaihtoehto sijoittajille, jotka eivät tarvitse säännöllistä kassavirtaa. Rahaston salkussa on noin 4 000 eri joukkovelkakirjaa.

Kaikki kolme rahastoa käyttävät niin sanottua otantamenetelmää eli sampling-tekniikkaa indeksin jäljittelyssä. Sen sijaan, että ne ostaisivat jokaisen indeksin sisältämän joukkovelkakirjan, ne ostavat edustavan otoksen indeksin olennaisimmista komponenteista. Tämä on käytännön sanelema ratkaisu, sillä indeksit voivat sisältää tuhansia eri velkakirjoja.

Mitä sijoittajan kannattaa huomioida?

Kokonaiskustannussuhde eli TER on yksi selkeimmistä rahastojen välisistä eroista. Vanguardin 0,07 prosentin vuosikustannus on edullisempi kuin iSharesin ja Xtrackerin 0,09 prosenttia. Ero vaikuttaa pieneltä, mutta pitkällä aikavälillä kustannusten kumulatiivinen vaikutus kasvaa.

Tuotonmaksutapa on toinen ratkaiseva valintaperuste. Tuottoa jakava rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa säännöllistä kassavirtaa. Kasvuosuus puolestaan sijoittaa korot uudelleen, mikä voi olla verotehokkaampaa pitkäaikaiselle sijoittajalle.

Vanguard tarjoaa molemmat vaihtoehdot, kun taas Xtrackers on pelkästään kasvuosuus ja iSharesin suurin osuussarja jakaa tuottoa.

Rahaston koko ja likviditeetti vaikuttavat kaupankäyntikustannuksiin. Suurempi rahasto tarkoittaa yleensä kapeampia osto- ja myyntihintojen eroja, mikä vähentää implisiittisiä kaupankäyntikuluja. Tässä vertailussa iSharesin rahasto on selkeässä etulyöntiasemassa kokonsa puolesta.

Korkoympäristö vaikuttaa olennaisesti rahastojen tuottonäkymiin. Euroopan keskuspankki on laskenut ohjauskorkojaan vuoden 2024 jälkipuoliskolta alkaen, mikä on tukenut joukkovelkakirjojen arvostustasoja.

Morningstar-tutkimusyhtiön mukaan eurooppalaisten yrityslainojen kategoria tuotti keskimäärin noin 4,5 prosenttia vuonna 2025. Mahdolliset lisäkoronlaskut voivat tukea lainojen hintakehitystä myös jatkossa, mutta koron laskun vauhti riippuu inflaation ja talouskasvun kehityksestä.

Yrityslaina-ETF:t eivät ole riskittömiä sijoituksia. Korkojen nousu, luottoriskipreemioiden leveneminen tai yksittäisten liikkeeseenlaskijoiden ongelmat voivat painaa tuottoja.

Sijoittajan on ymmärrettävä, että lyhyellä aikavälillä rahaston arvo voi laskea, vaikka pitkän aikavälin tuotto-odotus olisi positiivinen.

Eurooppalaiselle sijoittajalle UCITS-rakenne tarjoaa kuitenkin vahvan sääntely-ympäristön. Hajautus tuhansiin eri lainoihin pienentää yksittäisen liikkeeseenlaskijan aiheuttamaa riskiä merkittävästi, ja matalat kulut jättävät suuremman osan tuotosta sijoittajalle.