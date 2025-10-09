Pitkän koron sijoitukset maistuvat nyt rahastosäästäjille

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin syyskuussa yhteensä 591 miljoonaa euroa uusia pääomia, kertoo Finanssiala tiedotteessaan.
Rahastosijoittajat ovat osakkeiden suhteen nyt varovaisia, sillä uusia pääomia keräsivät lähinnä korko- ja yhdistelmärahastot.
Uusia pääomia sijoitettiin yhdistelmärahastoihin yhteensä 144 miljoonaa euroa, pitkän koron rahastoihin 595 miljoonaa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 30 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin osakerahastoista miljoona euroa ja lyhyen koron rahastoista yhteensä 177 miljoonaa euroa.
Selvästi eniten suomalaisten rahastosäästäjien varoja on kuitenkin edelleen osakerahastoissa, yhteensä noin 83 miljardia euroa.
Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin ja valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 545 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin ainoastaan kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista yhteensä 7 miljoonaa euroa.
Syyskuu oli korkosijoittajille tuottoisa kuukausi.
Pitkät korot laskivat ja yrityslainojen riskilisät kaventuivat, mitkä vaikuttivat niihin sijoittavien rahastojen arvostuksiin positiivisesti. Pitkien korkojen laskua tukivat Yhdysvaltain keskuspankin ohjauskoron lasku ja aiempaa heikompi euroalueen talousennuste.
”Sijoittajien huomio on jo osaksi siirtynyt vuoteen 2026, sillä talousnäkymät ovat siellä kuluvaa vuotta valoisampia. On kuitenkin tärkeää huomioida, että Euroopassa geopoliittiset riskit ovat kasvaneet asteittain, mikä lisää epävarmuutta markkinoilla. Tämän vuoksi sijoitusten hajauttaminen on edelleen keskeinen osa riskienhallintaa”, Finanssialan johtava asiantuntija Mariia Somerla muistuttaa.
|milj. EUR
|Netto-
merkinnät
syyskuu
|Netto-
merkinnät vuoden alusta
|Pääoma 30.09.2025
|Osakerahastot
|-1
|-1 149
|83 286
|Yhdistelmärahastot
|144
|521
|39 592
|Pitkän koron rahastot
|595
|1 704
|40 445
|Lyhyen koron rahastot
|-177
|1 318
|20 517
|Vaihtoehtoiset rahastot
|30
|-51
|9 729
|YHTEENSÄ
|591
|2 344
|193 568
Suomessa kotitaloudet säästävät nyt aktiivisesti. Somerlan mukaan tämä näkyy positiivisesti rahastojen nettomerkinnöissä, mutta samalla kulutus on maltillisempaa.
Viimeisen 12 kuukauden osakerahastojen tuotot ovat maltillistuneet. Esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan sijoittavien rahastojen keskimääräinen vuosituotto jäi noin seitsemään prosenttiin. Pohjoismaihin sijoittavien rahastojen tuotto jäi vain yhteen prosenttiin, ja Suomi-rahastojen tuottokin on jäänyt vaatimattomaan viiteen prosenttiin.
Sen sijaan kehittyvät markkinat ja Japani ovat tarjonneet kiitettäviä tuottoja yhdeksän prosentin keskimääräisellä vuosituotolla.
Korkomarkkinoilla parhaaseen vuosituottoon ovat yltäneet viimeisen 12 kuukauden aikana korkeariskiset yrityslainat 5,4 prosentin tuotolla.