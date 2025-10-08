Herantis Pharman osake jyrkässä nousussa – peesaavatko sijoittajat Kyösti Kakkosta?

Herantis Pharman osakekurssi viimeisen 12 kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Herantis Pharma on kliinisen vaiheen bioteknologiayhtiö, joka kehittää Parkinsonin taudin pysäyttämiseksi taudin etenemistä hidastavia hoitoja. Yhtiö on listattu Helsingin pörssin First North -listalle.

Yhtiö kehittää uudenlaista HER-096-tutkimuslääkettä, jolla on potentiaalia pysäyttää Parkinsonin taudin eteneminen, korjata aivojen liiketoimintoja säätelevän dopamiiniradan vaurioita ja merkittävästi parantaa sekä potilaan oireita että elämänlaatua.

Yhtiö julkaisi tiistaina positiiviset päätulokset HER-096:n vaiheen 1b kliinisestä tutkimuksesta Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla.

Kliininen tutkimus osoitti, että sekä 200 milligramman että 300 milligramman toistuvat HER-096-annokset ovat yleisesti turvallisia ja hyvin siedettyjä Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla.

Kliinisen tutkimuksen tulokset osoittivat lääkeaineen farmakokineettisen profiilin olevan yhdenmukainen yksittäisannostutkimuksissa terveillä vapaaehtoisilla tehtyjen ennusteiden kanssa. Farmakokineettinen profiili tarkoittaa sitä, miten lääkeaine käyttäytyy elimistössä.

Yhtiön mukaan tärkeää on, että veriaivoesteen läpäisy vahvistetiin Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla.

Tulokset osoittavat Harantisin mukaan, että kahdesti viikossa annettava 300 milligramman annos soveltuu vaiheen 2 tutkimukseen. Vaiheen 1b turvallisuus-, siedettävyys- ja farmakokineettiset tulokset tukevat vahvasti HER-096:n viemistä vaiheen 2 tutkimukseen lääkeaineen tehon arvioimiseksi.

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli osoittaa HER-096:n turvallisuus ja siedettävyys. Toistuvat, kaksi kertaa viikossa neljän viikon ajan annetut 200 mg:n ja 300 mg:n ihonalaiset annokset Parkinsonin tautia sairastaville potilaille olivat yleisesti ottaen turvallisia ja hyvin siedettyjä.

Raportoidut haittatapahtumat olivat pääosin lieviä ja ohimeneviä, useimmiten pistoskohtaan liittyviä reaktioita. Yksi vakava haittatapahtuma raportoitiin lumelääkettä saaneella potilaalla.

Herantis Pharma ylsi tavoitteisiinsa

Koko tutkimusaineiston on tarkoitus valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä mukaan lukien tutkimukselliset biomarkkereihin liittyvät tulokset.

Herantisin mukaan kaikki tutkimuksen ensisijaiset ja toissijaiset tavoitteet saavutettiin.

Vaiheen 1b tulosten perusteella Herantis aikoo aloittaa HER-096:n vaiheen 2 kliinisen tutkimuksen vuoden 2026 aikana arvioidakseen HER-096:n tehoa, turvallisuutta ja siedettävyyttä varhaisvaiheen Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla.

”Vaiheen 1b tulokset yhdistettyinä aiemmin raportoituun kliiniseen ja prekliiniseen dataan antavat hyvän pohjan HER-096:n viemiselle vaiheen 2 tutkimukseen, jossa keskitytään lääkeaineen tehokkuuden arviointiin. Tämä on merkittävä edistysaskel HER-096:lle erittäin lupaavana kliinisessä vaiheessa olevana taudinkulkuun vaikuttavana lääkeaihiona, joille on Parkinsonin taudissa merkittävä tarve”, kommentoi Anders Gersel Pedersen, lääketieteen tohtori, Herantiksen tieteellisen neuvonantajaryhmän puheenjohtaja, joka on aiemmin toiminut johtajana Eli Lilly– ja Lundbeck-yhtiöissä.

Herantis Pharman toimitusjohtaja Antti Vuolanto kertoo yhtiön saavuttaneen merkittävän merkkipaalun.

”Tulokset kertovat tiimimme osaamisesta ja omistautumisesta sekä kyvystämme viedä kehitysohjelmaa eteenpäin tehokkaasti”, Vuolanto toteaa.

Mikä sai Herantis Pharman osakkeen lentoon?

Herantis Pharma julkaisi tutkmustulokset tiistaina pörssin sulkeutumisen jälkeen. Keskiviikkona osake oli muutaman prosentin nousussa.

Osake lähti kuitenkin vahvaan nousuun jo 3. lokakuuta perjantaina, jolloin osake pomppasi 11,7 prosenttia. Tällä viikolla maanantaina osake kipusi vieläkin voimakkaammin 14,6 prosentin nousuun. Tiistaina nousu jatkui edelleen lähes 8,4 prosentin nousulla.

Viidessä päivässä osake on kiitänyt jo 51 prosentin nousuun.

Mikä sitten nosti osaketta, kun kovimmat nousupäivät tapahtuivat ennen ilmoitettuja tutkimustuloksia?

Syy saattaa löytyä kauppaneuvos Kyösti Kakkosesta.

Herantis nimittäin ilmoitti 3. huhtikuuta klo 14.30 – eli samana päivänä, jolloin osake lähti jyrkkään nousuun – että, Kakkosen omistusosuus Herantiksen osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 10 prosentin rajan 3. lokakuuta tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Aavistiko Kakkonen Herantiksen tulossa olevat positiiviset tutkimustulokset? Näin markkinat ainakin näyttävät olettavan seuratessaan Tokmannin perustajaa ja aktiivista ammattisijoittajaa.

Lue myös tämä: Tekeekö Kakkosen Herantis Pharma läpimurron?