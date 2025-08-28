Tekeekö Kakkosen Herantis Pharma läpimurron?

Herantis Pharman toimitusjohtaja Antti Vuolanto kertoi tulosjulkistuksessa 21.8.2025, että yhtiön kehittämän lääkeaihio HER-096:n markkinapotentiaali on iso. Parkinsonin tautia sairastavien määrä kasvaa maailmanlaajuisesti arviolta 25 miljoonaan potilaaseen vuoteen 2050 mennessä.

Herantis Pharma on kliinisen vaiheen bioteknologiayritys, joka kehittää taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja Parkinsonin taudin pysäyttämiseksi. Yleisellä tasolla kliininen vaihe tarkoittaa ihmiskokeisiin perustuvaa tutkimusta. Se seuraa prekliinistä vaihetta, jossa lääkettä on tutkittu laboratoriossa ja mahdollisesti eläinkokeilla.

Yhtiön potentiaalinen kultakimpale on HER-096:ksi nimetty lääkeaihio, jonka ympärille koko yhtiön liiketoiminta on tällä hetkellä nivoutunut.

Kakkonen on jälleen kuskin paikalla

Lääkekehitys vaatii tyypillisesti paljon pääomaa, joten katsotaan ensiksi omistusrakennetta. Herantis Pharman selkeästi suurin yksilöity omistaja on Joensuun Kauppa Ja Kone Oy eli liikemies, taidekeräilijä, Tokmannin perustaja Kyösti Kakkosen yritys.

Omistusosuus heinäkuussa oli 8,8 prosenttia ja osakemäärä 2,12 miljoonaa kappaletta. Kun mukaan lasketaan veljensä Kari Kakkosen omistus 2,5 prosenttia ja Kyösti Kakkosen hallinnoima K22 Finance Oy:n 0,9 prosenttia, kokonaispotti osakkeista ja äänistä nousee 12,2 prosenttiin.

Kuriositeettina todettakoon, että Kyösti Kakkonen yhtiöineen on kuskin paikalla myös kullantuotantoyhtiö Endominesin omistajalistalla. Kirjoitin yhtiöstä tammikuussa 2024 otsikolla Endomines etsii vimmatusti kultaa Itä-Suomessa. Tuolloin sen kurssi oli 6,75 euroa, nyt se on 27,75. Malminetsinnässä on yllättäen samoja lainalaisuuksia kuin lääkekehityksessä, kuten pääoman tarve, pitkäjänteisyys, analyyttisyys ja tutkimustulokset sekä riskisyys.

Muita isoja omistajia Herantiksessa olivat heinäkuussa Säästöpankin Pienyhtiöt-rahasto 4,5 prosentilla, eläkeyhtiö Veritas 3,0 prosentilla ja Danske Invest Finnish Equity Fund 2,9 prosentilla. Hallintarekisteröidyt omistajat omistivat SEB:n ja Citibank Europen kautta 23,5 prosenttia. Entinen FIM:in tähtisalkunhoitaja Markku Kaloniemi omistaa 1,9 prosenttia.

Eläke- ja sijoitusrahastopääomaa on osakkeessa jonkin verran usealta taholta, mikä kertoo uskottavuudesta instituutioiden suuntaan. Toki täytyy muistaa, että pienessä lääkekehitysyhtiössä vähänkään isoimmat omistukset eivät ole yhtä likvidejä, helposti rahaksi muutettavia, kuin vaikkapa kannattavassa kasvuyhtiössä.

Vuodenvaihteesta osakkeita ovat merkittävästi myyneet Nanoform Finland Oyj ja OP-Finland Small Cap -rahasto. Osa omistajista on lisännyt omistustaan osakeannin myötä ja osa pitänyt omistuksensa ennallaan.

Yhtiö keräsi alkuvuonna 5,2 miljoonaa euroa

Herantis Pharma onnistui keräämään tammi-helmikuussa 2025 suunnatulla annilla 5,2 euron bruttovarat instutuutioilta ja kokeneilta sijoittajilta. Näin yhtiö kertoi tiedotteessa 6.2.2025. Osakemäärä kasvoi 20,16 miljoonasta 24,09 miljoonaan kappaleeseen.

Merkintähinta oli 1,32 euroa osakkeelta eli noin 12 prosenttia alle silloisen pörssikurssin.

”Olemme tämän rahoituksen ansiosta vahvassa asemassa, kun HER-096 vaiheen 1b -tutkimuksen päätulokset julkaistaan, mikä on odotettavissa tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Jatkamme myös kumppanuuskeskusteluja ja valmistautumista vaiheen 2 tutkimukseen. Kiitämme nykyisiä osakkeenomistajiamme, jotka osallistuivat tähän suunnattuun antiin, heidän jatkuvasta tuestaan HER-096:n kehittämisessä lupaavana Parkinsonin taudin kulkua muokkaavana lääkkeenä ja olemme iloisia voidessamme toivottaa uudet sijoittajat tervetulleiksi yhtiön osakkeenomistajiksi”, yhtiön toimitusjohtaja Antti Vuolanto lausui tiedotteessa.

Mistä on tultu?

Herantis Pharman historiaa. Hermo Pharma perustettiin 2008 ja se yhdistyi Laurintis Pharman kanssa 2014. Kuva: Herantis Pharma, vuosikertomus 2019

Katsotaan Herantis Pharman historiaa. Yhtiö on listautunut jo vuonna 2014 Helsingin pörssin Nasdaq First Northiin.

Vuoden 2019 vuosikertomuksessa silloinen toimitusjohtaja Pekka Simula totesi vuoden olleen paras yhtiön historiassa. Yhtiö vahvisti rahoitustaan, listautui Ruotsissa ja saavutti ”merkittäviä virstanpylväitä kaikissa kolmessa lääkekehityshankkeessaan”.

Hankkeet olivat Lymfact lymfaturvotuksen hoitoon, CDNF Parkinsonin taudin hoitoon ja xCDNF uusien lääkeaihioiden kehittämiseen, jolla on ”CDNF:n soluja suojaavat ominaisuudet pakattuna perifeeriseen annosteluun soveltuvaan muotoon”.

Nykyinen toimitusjohtaja Antti Vuolanto toimi tuolloin operatiivisena johtajana ja 12 hengen henkilöstö oli alalle ominaisesti kokonaisuudessaan erittäin koulutettua.

Yhtiö tiedotti 11.5.2020 nimittäneensä uudeksi toimitusjohtajaksi Craig Cookin. Tiedotteen perusteella vaihdos sujui hyvässä hengessä. Cookilla oli laaja kokemus kansainvälisen lääketeollisuuden ja bioteknologiayhtiöiden palveluksessa, toimien edellisessä pestissään brittiläisessä tuotekehitysyhtiö Midatech Pharma Plc:ssä.

Vuosikertomuksessa 2020 Cook kirjoittaa, että CDNF, ihmisessä luontaisesti esiintyvä proteiini, saavutti turvallisuutta ja siedettävyyttä mittaavat ensisijaiset päätetapahtumat kliinisen vaiheen 1-2 tutkimuksessa Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla.

Yhtiö keräsi vuoden aikana 15 miljoonaa euroa uutta pääomaa touko- ja joulukuussa toteutetuissa suunnatuissa anneissa.

Herantis Pharma toteutti jo vuonna 2019 CDNF:N vaiheen 1-2 kliinistä tutkimusta Parkinsonin taudin hoitoon Suomessa ja Ruotsissa. Kuva: Herantis Pharma, vuosikertomus 2019

Toimitusjohtajaruletti

Tammikuussa 2022 yhtiö kertoi nimittäneensä LT, MBA Frans Wuiten väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi ja keskittävänsä painopisteen ”HER-096:n kehittämiseen huomioiden vuonna 2021 saavutetut vakuuttavat prekliiniset tutkimustulokset”.

”Yhtiön keskeinen painopiste vuodelle 2022 on edetä HER-096:n kehityksessä kliinisiin tutkimuksiin tulevan 12–18 kuukauden aikana. Tähän sisältyy optimaalisen potilaspopulaation määrittäminen ja olemassa olevan biomarkkeridatan hyödyntäminen Parkinson-potilailla ja suunnitellussa biomarkkeriohjelmassamme”, hallituksen puheenjohtaja Timo Veromaa kirjoittaa tiedotteessa.

HER-096 on CDNF-proteiinista kehitetty synteettinen, pienimolekyylinen peptidomimeettinen yhdiste. Siinä yhdistyvät CDNF-proteiinin erityinen toimintamekanismi Parkinsonin taudin hoidossa ja ihonalaisen annostelun helppous.

Yhtiö keräsi syksyllä 2021 suunnatussa annissa 4,0 miljoonaa euroa. Johtoryhmän muodostivat keväällä 2022 Wuite, operatiivinen johtaja Tkt Antti Vuolanto, talousjohtaja Tone Kvåle, tieteellinen johtaja, dosentti Henri Huttunen ja rekisteröintipäällikkö Sigrid Booms.

Heinäkuussa 2022 yhtiö tiedotti nimittäneensä Antti Vuolannon toimitusjohtajaksi Wuiten jatkaessa hallituksen jäsenenä.

”Olen erittäin iloinen, että huolellisen arvioinnin jälkeen löysimme yhtiön sisältä toimitusjohtajaksi henkilön, jolla on erinomaiset edellytykset tehtävään. Antti Vuolannolla on yhtiön johtotehtävissä toimimisen myötä vahva kokemus ja tuntemus Herantiksen liiketoiminnasta ja yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä taustansa myötä asiantuntemus yhtiön toimialasta, tutkimuksesta ja tuotekehityksestä”, Veromaa lausui.

Panokset HER-096:een

Vuoden 2022 vuosikertomuksessa keväällä 2023 Vuolanto tiivisti olennaiset asiat: Yhtiö onnistui jälleen toteuttamaan rahoituskierroksen ja edisti HER-096-kehitysohjelmaa saavuttamalla viranomaishyväksynnän. Sen turvin yhtiö oli valmis aloittamaan vaiheen 1a kliinisen tutkimuksen HER-096:lla.

Herantis toteutti vuonna 2023 ensimmäisen kliinisen lääketutkimuksen HER-096-lääkeaihiollaan. Tulokset olivat odotusten mukaisia.

”Hyvän turvallisuusprofiilin lisäksi osoitimme, että HER-096 kulkeutuu ihmisillä tehokkaasti veriaivoesteen läpi keskushermostoon. HER-096 voidaan siis annostella potilasystävällisesti ihon alle. Tämä antaa erinomaiset lähtökohdat jatkaa sekä kumppanuusneuvotteluja että HER-096:n kehitystä”, Vuolanto kommentoi keväällä 2024.

On olennaista huomata, että yhtiön kehittämän lääkeaihion on tarkoitus hidastaa Parkinsonin taudin etenemistä, kun nykyiset Parkinson-lääkkeet keskittyvät oireiden lievittämiseen.

Johtoryhmän muodostivat keväällä 2024 ja muodostavat yhä Vuolanto, Huttunen ja Kvåle. Biokemian tohtori Huttunen on yksi Herantis Pharman perustajista ja alkuvaiheen toimitusjohtaja.

Yhteenlaskettu tappio 6,5 vuoden ajalta 47 miljoonaa euroa kertoo, että lääkekehitys ei ole halpaa lystiä. Lukujen lähde: Herantis Pharma, tilinpäätökset



Herantiksen liiketoiminnan muut tuotot 5,3 miljoonaa euroa vuonna 2023 johtuvat siitä, että Business Finland teki syksyllä 2023 päätöksen, jonka mukaan se jättää perimättä 4,5 miljoonaa euroa pääomaa lainoista, joita se myönsi Herantikselle CDNF-proteiinin kehitykseen. Lisäksi yhtiö allekirjoitti keväällä 2023 sopimuksen Euroopan Investointineuvosto EIC:n kanssa saaden yhteensä 2,5 miljoonaa euroa rahoitusta kahden vuoden ajanjaksolla.

Vuosina 2024-2025 yhtiö on toteuttanut vaiheen 1b kliinistä tutkimusta. Päätavoitteina on osoittaa että HER-096-tutkimuslääkkeen toistuvat ihonalaiset annokset ovat turvallisia ja hyvin siedettyjä Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla.

Kliinisen tutkimuksen lupahakemus hyväksyttiin syyskuussa 2024. HER-096:n annostelu aloitettiin lokakuussa. Tutkimuksen ensimmäinen osa saatiin onnistuneesti päätökseen marraskuussa.

Herantis sai viime vuonna myös toisen erän, summaltaan 0,75 miljoonaa euroa, EIC:n rahoituksesta. Ensimmäinen erä toukokuussa 2023 oli 1,4 miljoonaa.

Heinäkuussa 2024 yhtiö, että ilmoitti The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research ja Parkinson’s UK rahoittavat yhdessä Herantiksen HER-096:n vaiheen 1b kliinisen tutkimuksen ja meneillään olevaa biomarkkeritutkimusta yhteensä 3,6 miljoonan euron tutkimusrahoituksella.

The Michael J. Fox Foundation on yhdysvaltalainen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka kanadalais-amerikkalainen näyttelijä, Parkinsonin tautia sairastava Michael J. Fox perusti vuonna 2000 etsimään hoitoja ja parannuskeinoja sairauteen. Hänellä se todettiin 29-vuotiaana vuonna 1991.

Parkinsonin tauti on krooninen, etenevä hermorappeumasairaus, jota sairastaa globaalisti yli 10 miljoonaa potilasta ja pelkästään EU:ssa 1,2 miljoonaa. Yhtiön arvio vuosikertomuksessa 2024 HER-096-markkinan koosta oli 10 miljardia dollaria ja arvio saavutettavasta markkinaosuudesta 20 prosenttia. Arviot sisältävät useita epävarmuustekijöitä.

Syksy 2025 ratkaisee paljon

Yhtiön keskittyminen HER-096-tutkimuslääkkeen kehittämiseen tarkoittaa onnistuessaan käytännössä kolmea potentiaalista etenemisreittiä.

Niitä ovat aihion lisensiointi isommalle lääkeyhtiölle, lääkkeen jatkokehitys isomman lääkealan toimijan kanssa tai rahoituksen saaminen jatkokehitykseen ja kaupallistamiseen instituutionaalisilta sijoittajilta.

Parhaimmillaan lääke pysäyttää taudin etenemisen ja mahdollisesti jopa palauttaa hermoston toimintakykyä.

”Tällä hetkellä meneillään olevassa vaiheen 1b kliinisessä tutkimuksessa arvioidaan HER-096-tutkimuslääkkeen toistuvien ihonalaisten annostelujen turvallisuutta, siedettävyyttä ja farmakokinetiikkaa”, yhtiö kirjoitti tuoreessa puolivuosikatsauksessa 21.8.2025.

Pari viikkoa sitten yhtiö ilmoitti, että vaiheen 1b kliinisen tutkimuksen viimeisen annosryhmän viimeinen potilaskäynti on suoritettu. Tutkimusta on tehty niin, että osalle potilaista on annettu varsinaista lääkettä ja osalle lumelääkettä. Esimerkiksi alkuvuonna ensimmäisessä annosryhmässä 12 potilaasta kahdeksan sai lääkettä ja neljä lumevalmistetta.

Sitä ennen yhtiö oli jo saanut lupaavia tuloksia terveillä potilailla siitä, että tietyllä annoksella annosteltuna HER-096 saavuttaa tavoitellun pitoisuuden aivo-selkäydinnesteessä.

”Saimme päätökseen viimeiset potilaskäynnit tutkimuksen toisessa osassa, jossa tutkimuslääkettä arvioidaan Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla. Odotamme tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia lokakuun puoleen väliin mennessä. Tämä tulee olemaan tärkeä käännekohta Herantikselle. Valmistelemme parhaillaan vaiheen 2 tutkimusta, jonka lopullinen rakenne määräytyy vaiheen 1b tutkimuksen aineiston perusteella”, Vuolanto toteaa elokuussa 2025.

Yhtiön henkilöstömäärä kesäkuun lopussa oli 13 oltuaan vuotta aiemmin 11. Herantiksen neuvoa-antavaan tieteelliseen komiteaan kuuluu neljä Parkinsonin tautiin kehitettävien hoitojen johtavaa asiantuntijaa sekä lääketeollisuudesta että akateemisesta maailmasta.

Herantista seuraava analyysiyhtiö Inderes nosti hyvin edenneen tutkimuksen perusteella arviota vaiheen 1 onnistumisesta maltillisesti ja piti osakesuosituksensa lisää-tasolla analyysissaan 22.8.2025. Samalla Inderes nosti osakkeen tavoitehinnan 1,9 eurosta 2,1 euroon. Se tarkoittaisi noin 51 miljoonan euron markkina-arvoa.

Analyytikko Antti Siltanen arvioi katsauksessaan, että tähänastisen datan perusteella vaikuttaa, että yhtiöllä ei olisi esteitä vaiheeseen 2 siirtymiselle tulosten puolesta. ”Vankempia johtopäätöksiä voidaan kuitenkin tehdä vasta, kun vaiheen I tulokset ovat saatavilla kokonaisuudessaan”, hän kirjoittaa.

Olennaista lääkekehitysyhtiötä arvioitaessa on kiinnittää huomio todennäköisyyksiin. Esimerkiksi Inderes lähtee tulevien vuosien kassavirtaennusteissaan siitä, että lääkekehityksen epäonnistumiseen liittyvä riski Herantis Pharmalla on lähes 90 prosenttia. Kuitenkin tuotot voivat olla positiivisessa tapauksessa niin isoja, että yhtiö voi olla siksi kiintoisa sijoituskohde.

”Osakkeen arvo voi realisoitua lisensointiin perustuvien rahavirtojen lisäksi myös kumppanuussopimuksen tai ostotarjouksen kautta”, Siltanen toteaa.

Herantis Pharman osakkeen kurssikehitys on ollut 12 kuukauden aikajänteellä 27.8.2025 mennessä hyvin kilpailukykyinen Helsingin pörssin yleiskehitykselle. Sitä ennen kurssikehitys oli pitkään laskevaa. Kuva: Koyfin

Tulos-webinaarissa 21.8.2025 Vuolanto totesi, että yhtiö pyrkii löytämään tuotekehityskumppanin jopa ennen vaihe 2:ta. ”Vaihe 1:n data read-out tulee olemaan vahva katalyytti kohti tätä tavoitetta”, hän kertoi englanniksi.

Tuloksia vaihe 1b:stä on odotettavissa lokakuun puoliväliin mennessä ja kokonaisuudessaan vuoden loppuun mennessä. Toimitusjohtajan mukaan nykyiset lääkkeet voivat ainoastaan hoitaa oireita lisäämällä dopamiinia aivoissa, ei sairautta itseään tai sen kehittymistä.

Talousjohtaja Tone Kvåle kertoi, että kassatilanne kesäkuussa oli 4,5 miljoonaa euroa kun se vuotta aiemmin oli 3,4 miljoonaa. Hänen mukaansa yhtiöllä on kassaa käytettävissä vuoden 2026 toiselle kvartaalille ja yhtiö tarvitsee uutta rahoitusta käynnistääkseen toisen vaiheen kliinisen tutkimuksen.

Kvåle muistutti, että yhtiön EIC:ltä saamasta 15 miljoonan euron investointisitoumuksesta on käytetty vasta 3,2 miljoonaa. EIC osallistuu oman pääoman rahoituskierroksiin kolmasosalla kerättävän rahoituksen määrästä, eli muutakin rahoitusta tarvitaan.

Riippumatta yhtiön tulevasta kehityksestä, monia asioita on tehty liiketoiminnassa joka tapauksessa oikein. Muuten Herantis Pharma ei olisi saanut vuosikausia rahoitusta nollaliikevaihdolla.

Parhaassa tapauksessa yhtiön lääkeaihio tulee parantamaan miljoonien ihmisten toimintakykyä, mutta siihen on vielä pitkä matka reitillä, joka ei ole suora eikä tasamaata.

Herantis Pharman osakekurssi on tällä hetkellä 1,67 euroa. Osakemäärän ollessa 24,09 miljoonaa markkina-arvoksi muotoutuu noin 40 miljoonaa euroa.

—

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.