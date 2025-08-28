Ekonomisti: ”Ei vieläkään valopilkkuja asuntomarkkinoilla”

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat heinäkuussa koko maassa 0,9 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat nousivat 0,2 prosenttia.

Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 1,1 prosenttia vuoden takaisesta ja 0,4 prosenttia edelliskuusta. Merkillepantavaa on, että Helsingissä hintojen luisu on vain jatkunut: heinäkuussa miinusta tuli vuodentakaiseen 1,5 prosenttia.

Kauppamäärät ovat heinäkuussa kasvaneet kymmenen prosenttia vuodentakaisesta, mutta keväästä lähtien määrien kehitys on polkenut paikallaan. Sieltäkään ei siis löydy markkinoiden veturia.

Heikko kehitys Suomen asuntomarkkinoilla on jatkunut kesällä, ja merkkejä paremmasta on vaikea löytää, arvioi PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa.

”Vieläkään ei näytä siltä, että asuntomarkkinat lähtisivät elpymään. Tilanne heijastelee sitä, että kuluttajien luottamus möyrii edelleen alamaissa, joten asunnonostoaikeetkin ovat vähäisiä”, sanoo Holappa.

Asuntomarkkinoiden tilanne on erikoinen sikäli, että asuntokauppojen kasvu ei näy hinnoissa.

Vuokraturva Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola kertoo blogissaan, että käytettyjen asuntojen kauppamäärät ovat kasvaneet, koska myyjät hyväksyvät aiempaa useammin ostajan tarjouksen, vaikka se olisi melko matala. Ostajat eivät siis suinkaan ole alkaneet tarjota asunnoista aiempaa enemmän. Vaan asuntojen kauppamäärät kasvavat, koska myyjät ovat alkaneet hyväksyä enemmän matalampia tarjouksia.