Mitä olet etsimässä?
Suosittuja hakutermejä
Tekeekö Kakkosen Herantis Pharma läpimurron?
Ekonomisti: ”Ei vieläkään valopilkkuja asuntomarkkinoilla”
Loistavan seitsikon varassa – sijoittajien optimismi joutuu koetukselle

Ekonomisti: ”Ei vieläkään valopilkkuja asuntomarkkinoilla”

Asuntomarkkinoiden alakulo jatkuu, vaikka kauppamäärät ovatkin kasvaneet.
28.8.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
0
kerrostalo asunto rakennus asuminen kerrostalo asunto rakennus asuminen

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat heinäkuussa koko maassa 0,9 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat nousivat 0,2 prosenttia.

Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 1,1 prosenttia vuoden takaisesta ja 0,4 prosenttia edelliskuusta. Merkillepantavaa on, että Helsingissä hintojen luisu on vain jatkunut: heinäkuussa miinusta tuli vuodentakaiseen 1,5 prosenttia.

Kauppamäärät ovat heinäkuussa kasvaneet kymmenen prosenttia vuodentakaisesta, mutta keväästä lähtien määrien kehitys on polkenut paikallaan. Sieltäkään ei siis löydy markkinoiden veturia.

Heikko kehitys Suomen asuntomarkkinoilla on jatkunut kesällä, ja merkkejä paremmasta on vaikea löytää, arvioi PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa.

”Vieläkään ei näytä siltä, että asuntomarkkinat lähtisivät elpymään. Tilanne heijastelee sitä, että kuluttajien luottamus möyrii edelleen alamaissa, joten asunnonostoaikeetkin ovat vähäisiä”, sanoo Holappa.

Asuntomarkkinoiden tilanne on erikoinen sikäli, että asuntokauppojen kasvu ei näy hinnoissa.

Vuokraturva Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola kertoo blogissaan, että käytettyjen asuntojen kauppamäärät ovat kasvaneet, koska myyjät hyväksyvät aiempaa useammin ostajan tarjouksen, vaikka se olisi melko matala. Ostajat eivät siis suinkaan ole alkaneet tarjota asunnoista aiempaa enemmän. Vaan asuntojen kauppamäärät kasvavat, koska myyjät ovat alkaneet hyväksyä enemmän matalampia tarjouksia.

28.8.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
14 katselua

Tilaa uutiskirjeemme

Kolmesti viikossa lähetettävä uutiskirje sisältää SalkunRakentaja-sivustolla julkaistut uusimmat artikkelit.
Lisää kommentti Lisää kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kumppanisisällöt ja edut

Sijoittaja fi mainoskuva

Sijoittaja.fi-jäsenyys alehintaan

Sijoittaja.fi tarjoaa kattavat työkalut ja tiedot markkinoiden seuraamiseen sekä parempien sijoituspäätösten tekemiseen. SalkunRakentajan lukijat saavat 20 %:n alennuksen jäsenyydestä alennuskoodilla SRSI20

Coinmotion

Aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

kryptot-ripple-Bitcoin-ethereum-112023

Coinmotion Wealth paketoi parhaan asiantuntijatiedon kryptovaluutoista

Salkunrakentajan lukijoille jäsenyyden ilmainen kokeilukuukausi alennuskoodilla SALKUNRAKENTAJA.

Uusimmat

Nostot