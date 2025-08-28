Suomen elinkeinoelämä elpyy vähitellen suhdannekuopasta

Mitä olet etsimässä?
Elinkeinoelämän tunnelmat ovat vähitellen kirkastumassa.
28.8.2025
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) julkisti yritusten luottamusindikaattorin elokuun tuloksetn. Yritysten talousluottamus oli elokuussa nousussa, ja ainoastaan vähittäiskauppa aavistuksen alaspäin.

Teollisuuden luottamusindikaattori nousi elokuussa saldolukuun -1, kun edelliskuun tarkistettu lukema oli  -5. Luottamus on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoaan (0).

Rakentamisen luottamus elpyi, mutta oli vielä selvästi poikkeuksellisen matalalla. Indikaattorin uusin saldoluku on -27, kun heinäkuun luku oli -37. Luottamus on selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvoa (-9) heikompaa.

Palveluiden luottamus koheni jonkin verran elokuussa. Indikaattorin uusin saldoluku on +6, kun heinäkuun tarkistettu lukema oli +2. Luottamus on pitkän aikavälin keskiarvoa (+11) alempana.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori pysyi lähes ennallaan elokuussa. Sen uusin saldoluku on +2, kun heinäkuun tarkistettu lukema oli +3. Aikasarjan pitkän aikavälin keskiarvo on -2.

”Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit vahvistuivat elokuussa selvästi. Nousua oli kaikilla toimialoilla vähittäiskauppaa lukuun ottamatta”, EK:n pääekonomisti Penna Urrila sanoo.

Urrilan mukaan suomalaisyritysten suhdannekuva on vähitellen elpymässä ja tuotannon kasvua odotetaan lähikuukausille.

”Rakentamisen tilanne on edelleen vaikea, mutta myös rakentamisen indikaattori kääntyi parempaan”, Urrila jatkaa.

EK:n ekonomisti Jouko Kangasniemi kiinnittää huomiota siihen, että Suomessa tunnelmat ovat positiivisempia kuin EU:ssa keskimäärin.

”EU:n kuluttajien ja yritysjohtajien taloustunnelmia mittaava sentimentti vaimeni aavistuksen elokuussa. Suomi sen sijaan nousi yhä selvemmin EU-keskiarvon paremmalle puolelle”, Kangasniemi toteaa viestipalvelu X.ssä.

