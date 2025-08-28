Suomen elinkeinoelämä elpyy vähitellen suhdannekuopasta

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) julkisti yritusten luottamusindikaattorin elokuun tuloksetn. Yritysten talousluottamus oli elokuussa nousussa, ja ainoastaan vähittäiskauppa aavistuksen alaspäin.
Teollisuuden luottamusindikaattori nousi elokuussa saldolukuun -1, kun edelliskuun tarkistettu lukema oli -5. Luottamus on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoaan (0).
Rakentamisen luottamus elpyi, mutta oli vielä selvästi poikkeuksellisen matalalla. Indikaattorin uusin saldoluku on -27, kun heinäkuun luku oli -37. Luottamus on selvästi alle pitkän aikavälin keskiarvoa (-9) heikompaa.
Palveluiden luottamus koheni jonkin verran elokuussa. Indikaattorin uusin saldoluku on +6, kun heinäkuun tarkistettu lukema oli +2. Luottamus on pitkän aikavälin keskiarvoa (+11) alempana.
Vähittäiskaupan luottamusindikaattori pysyi lähes ennallaan elokuussa. Sen uusin saldoluku on +2, kun heinäkuun tarkistettu lukema oli +3. Aikasarjan pitkän aikavälin keskiarvo on -2.
”Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit vahvistuivat elokuussa selvästi. Nousua oli kaikilla toimialoilla vähittäiskauppaa lukuun ottamatta”, EK:n pääekonomisti Penna Urrila sanoo.
Urrilan mukaan suomalaisyritysten suhdannekuva on vähitellen elpymässä ja tuotannon kasvua odotetaan lähikuukausille.
”Rakentamisen tilanne on edelleen vaikea, mutta myös rakentamisen indikaattori kääntyi parempaan”, Urrila jatkaa.
EK:n ekonomisti Jouko Kangasniemi kiinnittää huomiota siihen, että Suomessa tunnelmat ovat positiivisempia kuin EU:ssa keskimäärin.
”EU:n kuluttajien ja yritysjohtajien taloustunnelmia mittaava sentimentti vaimeni aavistuksen elokuussa. Suomi sen sijaan nousi yhä selvemmin EU-keskiarvon paremmalle puolelle”, Kangasniemi toteaa viestipalvelu X.ssä.
EU:n kuluttajien ja yritysjohtajien taloustunnelmia mittaava sentimentti vaimeni aavistuksen elokuussa. Suomi sen sijaan nousi yhä selvemmin EU-keskiarvon paremmalle puolelle 🇫🇮📈. Tunnelmat ovat synkimmät Virossa, Tanskassa ja Saksassa. pic.twitter.com/y5UnmcseYs— Jouko Kangasniemi (@kngsnm) August 28, 2025