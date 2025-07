IL: Kyösti Kakkosen mukaan Tokmanni on tuhonnut brändinsä

Halpakauppaketju Tokmanni julkisti viime perjantaina tulosvaroituksen, joka syöksi osakkeen jyrkkään laskuun. Kolmen pörssipäivän aikana osake on sukeltanut jo lähes 23 prosenttia.

Uudessa ohjeistuksessaan kauppaketju arvioi vuoden 2025 liikevaihdon olevan 1 ,7–1,79 miljardia euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton yhtiö arvioi olevan 85–105 miljoonaa euroa.

Aiemmin maaliskuussa Tokmanni oli arvioinut kuluvan vuoden liikevaihdon olevan 1,72–1,82 miljardia euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton yhtiö oli arvioinut olevan 100–130 miljoonaa euroa.

Viime vuonna liikevaihto oli 1,4 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 99 miljoonaa euroa.

Tokmannin mukaan sen toisen vuosineljänneksen kevät- ja kesäsesonkituotteiden myynti oli matalalla tasolla. Kevätsesonki on Tokmanni-segmentin vuoden toiseksi tärkein sesonki ja sillä on oleellinen vaikutus koko vuoden kannattavuuteen.

Kuluttajien luottamus yhtiön toimintamarkkinoilla oli edelleen alhaisilla tasoilla toisella vuosineljänneksellä. Etenkin kalliimpien käyttötavaroiden ostamista harkitaan tarkasti, ja niiden hankintoja siirretään herkästi myöhäisempään ajankohtaan.

Tokmannin perustaja, kauppaneuvos Kyösti Kakkonen latasi suorat sanat yhtiön tilanteesta Iltalehdelle.

Ensinnäkin Kakkosen mielestä ruotsalaisen halpakauppaketju Dollarstoren haltuunotto ei ole onnistunut. Syyksi hän arvioi suomalaisen ja ruotsalaisen yrityskulttuurin eron.

Toinen ongelma Kakkosen mielestä on se, että Tokmanni nostaa hintoja ja karsii valikoimaansa.

”Tokmannin hinnat ovat nousseet paljon. Jos menettää sen halpakauppastatuksensa, niin se on todella vaarallista. Sitten se brändi on kuollut”, hän lataa.

Lisäksi Kakkonen mainitsee henkilöstön oireilun.

”Nyt Tokmannissa on vähän semmoinen tuntu, että Tokmanniin on iskenyt ahneus. Puristetaan vähän joka puolelta. Henkilökuntaa puristetaan kovemmilla työnormeilla ja sitten on nämä hintapelit”, Kakkonen kertoo.