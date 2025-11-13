Tokmannin tytäryhtiö Dollarstore jatkaa uusien myymälöiden avaamista molemmissa toimintamaissaan, eli Ruotsissa ja Tanskassa.

Tokmanni jatkaa laajentumistaan Ruotsissa ja Tanskassa

Halpakauppakonserni Tokmannin omistama ruotsalainen halpakauppaketju Dollarstore on solminut lisää sopimuksia useiden uusien myymälöiden avaamisesta Ruotsiin ja Tanskaan.

Ruotsissa uusimmat sopimukset koskevat Dollarstore-ketjun uusia myymälöitä, jotka avataan Kållerediin Göteborgiin, Kungälviin, Valboon Gävleen sekä Upplands Väsbyyn. Lisäksi Dollarstore avaa aiemmin kerrotun mukaisesti uudet Dollarstore-myymälät Gamlestadeniin ja Sisjöön Göteborgiin, kauppakeskus Välaan Helsingborgiin ja Kiirunaan sekä muuttaa uusiin liiketiloihin Backaplanissa Göteborgissa.

Sisjössä Dollarstore-myymälä avaa ovensa pian, 28. marraskuuta. Gamlestadenissa myymäläavajaisia juhlitaan 11. joulukuuta. Backaplanissa uusiin liiketiloihin siirtyvää Dollarstore-myymälää juhlistetaan arviolta ensi vuoden tammi-helmikuun taitteen tienoilla.

Göteborgin Kålleredin Dollarstore-myymälä avaa ovensa arviolta ensi keväänä. Helsingborgin kauppakeskus Välassa ja Kiirunassa myymäläavajaisia vietetään arviolta ensi kesänä, Kungälvissä arviolta loppukesän ja alkusyksyn taitteen tienoilla.

Lisäksi Gävlen Valbossa ja Upplands Väsbyssä uusien Dollarstore-myymälöiden avajaisia vietetään tämän hetken arvion mukaan ensi vuoden syksyllä.

Tanskassa uudet myymälät avataan tuoreimpien sopimusten mukaisesti Big Dollar -brändinimellä Guldborgsundiin, Hadersleviin ja Holsterbrohon. Lisäksi Dollarstore tulee avaamaan aiemmin kerrotun mukaisesti Big Dollar -myymälän Ringstediin.

Guldborgsundissa uusi Big Dollar -myymälä ennättää jo kuluvan vuoden joulukauppaan, sillä myymäläavajaisia Tanskan 11:nnessä Big Dollar -myymälässä vietetään marraskuun loppupuolella. Ringstedissä uutta Big Dollar -myymälää juhlistetaan tämän hetken arvion mukaan ensi vuoden tammikuussa. Haderslevissä ja Holsterbrossa uusien Big Dollar -myymälöiden avajaisia kaavaillaan ensi vuoden syksylle.

Dollarstoren myymälät tarjoavat laajan valikoiman esimerkiksi kauneuteen, henkilökohtaiseen hygieniaan, siivoukseen, herkutteluun, sisustukseen ja sesonkeihin liittyviä tuotteita sekä paljon muuta, joten myymälöistä löytyy ostettavaa jokaiselle.

Erityisesti kuluvan vuoden aikana Dollarstore- ja Big Dollar -myymälät ovat täydentäneet tuotevalikoimiaan myös Tokmanni-myymälöistä tutuilla Tokmanni-konsernin omien tuotemerkkien tuotteilla.

Pörssissä Tokmannin taival on ollut tänä vuonna vaikea, kun osakkeen arvosta on sulanut 28 prosenttia.

Heinäkuussa yhtiö antoi tulosvaroituksen, jossa se laski liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton vuoden 2025 ohjeistustaan. Toisen vuosineljänneksen kevät- ja kesäsesonkituotteiden myynti oli matalalla tasolla. Kevätsesonki on Tokmanni-segmentin vuoden toiseksi tärkein sesonki ja sillä on oleellinen vaikutus koko vuoden kannattavuuteen.

Puolivuotiskatsauksessa Tokmanni laski näkymiään entisestään.

Toisella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia vertailukaudesta, mutta yhtiö ei onnistunut kulujen hallinnassa tavoitteidensa mukaisesti, joten vertailukelpoinen liikevoitto laski 23 prosenttia viime vuoden toisesta vuosineljänneksestä.

Kiinteät kustannukset kasvoivat huhti-kesäkuussa liikevaihtoa nopeammin, mikä johtui erityisesti henkilöstö- ja markkinointikulujen kasvusta. Henkilöstökuluja nostivat palkankorotukset, uusien myymälöiden avaamiset sekä lisääntyneet työtunnit, joiden taustalla oli muun muassa täydennys- ja varastohallintajärjestelmien yhtenäistäminen konsernitasolla.