OP ennustaa: Näiltä markkinoilta parhaat tuotot ensi vuonna

Pankin mukaan hyvää tuottoa selittää erityisesti yritysten vahva tuloskunto ja tuloskasvu.

OP:n päästrategi Lippo Suominen. Kuva: OP Ryhmä.

OP suuntaa uuteen sijoitusvuoteen lupaavissa tun­nelmissa, selviää tuoreesta Sijoitussuunnitelma 2026 -julkaisusta.

OP:n näkemyksen mukaan osakkeet tuottavat ensi vuonna jonkin verran keski­määräistä vuotta paremmin: yli kymmenen prosenttia.

”Takana on jo monta vahvaa tuottovuotta, mutta markkinoiden nousukaudet eivät kuole pitkään ikään, vaan laskumarkkinoihin tarvitaan syy. Useimmiten nousukausi on päättynyt maailmanlaajuiseen taantumaan, mutta tällä hetkellä taantumariskit ovat aisoissa”, OP:n päästrategi Lippo Suominen sanoo.

Maailman talouskasvun odotetaan ensi vuonna tasaantuvan tämän vuoden kolmen prosentin tasolle. Samalla kasvu laaja-alaistuu sekä maantieteellisesti että eri toimialoille.

OP:n näkemyksen mukaan taloutta tukevat erityisesti vakaassa kasvussa pysyvä kulutus ja hyvät työ­markkinat.

”Samaan aikaan valtiot ja keskuspankit pitävät talous- ja rahapolitiikkansa taloutta elvyttävänä. Yhdysvaltain asettamat tullit rajoittavat talouskasvua, mutta eivät katkaise kasvunäkymiä, kun niiden kanssa sopeudutaan elämään”, Suominen sanoo.

Parhaat tuotot kotikonnuilta ja kehittyviltä markkinoilta

Odotuksissa on, että osakkeet tuottaisivat ensi vuonna reilut kymmenen prosenttia. Hyvää tuottoa selittää erityisesti yritysten vahva tuloskunto ja tuloskasvu.

”Analyytikoiden ennusteet ensi vuoden tuloskasvulle ovat globaalisti yli kymmenen prosenttia. Tänä vuonna osakkeiden nousua on selittänyt varsinkin Euroopassa ja Suomessa osakkeiden arvostustasojen nousu”, Suominen toteaa.

Vaikka Pohjois-Amerikkaan verrattuna Euroopan osakkeet ovat yhä edullisia, on niissäkin arvostus omaan historiaansa nähden kireä. OP odottaa Pohjois-Amerikan osakkeiden arvostuksen hieman laskevan ensi vuonna, mikä vähentää osakkeiden tuottoa, Suominen sanoo.

Eri maantieteellisistä osakemarkkinoista Suomen sekä kehittyvien maiden osakemarkkinoiden odotetaan tuottavan eniten: 11,3 prosenttia talouden perusskenaariossa. Tämä tuotto-odotus on korkeampi, kuin Pohjois-Amerikan osakemarkkinoilla, jolle odotetaan 10,2 prosentin tuottoa.

Korkojen osalta odotuksissa on, että Euroopan keskus­pankki pitää korot ennallaan.

”Sitä myöden odotamme riskittömän koron pysyvän vakaana parin prosentin paikkeilla. Luottoriskilliset lainat tuovat korkeamman korkonsa myötä parhaat tuotot joukkolainamarkkinoilta”, Suominen sanoo.

Myös vaihtoehtoisille sijoituksille talousympäristön odotetaan olevan suotuisa.

Valtiolainat ovat turvasatama taantumassa

OP myös mallinsi, millaisia tuottoja olisi luvassa, mikäli ajautuisimme ensi vuonna taantumaan tai toisaalta talous kehittyisi erittäin vahvasti.

”Kun odotukset ovat markkinoilla melko korkealla, johtaisi taantuma vääjäämättä kovaan laskuun riskisimmillä sijoitusmarkkinoilla, ja valtionlainat tuottaisivat parhaiten”, Lipponen kertoo.

Jos taas ensi vuonna vältetään karikot, ja luottamuksen paraneminen siivittää taloutta vahvan skenaarion mukaiseen kovaan vetoon, olisivat osakkeiden ja yrityslainojen tuotot erinomaisia.

Vahvassa skenaariossa valtionlainojen tuotot painuisivat tappiolle, Suominen avaa.

Omaisuuslajien tuotot eri skenaarioissa vuoden 2026 aikana

Omaisuuslaji Perus-

skenaario Taantuma-

skenaario Vahva

skenaario Rahamarkkina 2,1 % 1,5 % 2,6 % Valtion lainat, euro 2,9 % 12,9 % -5,3 % Yrityslainat (IG), euro 3,0 % 7,5 % -1,8 % Yrityslaina (HY), Eurooppa 4,2 % -5,3 % 1,0 % Kehittyvät korkomarkkinat 3,7 % -4,0 % -0,2 % Osakkeet, Suomi 11,3 % -18,6 % 24,6 % Osakkeet, Eurooppa 10,6 % -16,3 % 23,9 % Osakkeet, USA 10,2 % -18,2 % 21,5 % Osakkeet, Japani 10,8 % -11,7 % 14,0 % Osakkeet, kehittyvät markkinat 11,3 % -21,2 % 29,4 % Osakkeet, maailma AC 10,4 % -17,6 % 22,3 % Private Credit 6,0 % -3,1 % 6,9 % Private Equity 11,4 % -7,6 % 16,3 % Hedge-rahastot 6,8 % 0,0 % 7,0 % Infrastruktuuri 7,4 % -5,0 % 8,3 % Suorat kiinteistösijoitukset 6,6 % 5,3 % 8,4 % OP Varainhoito on mallintanut kolme erilaista talouden skenaariota ja kunkin omaisuuslajin kehityksen kyseisessä talousympäristössä. Tuotto-odotukset kuvastavat sijoitusten tuottopotentiaalia tarkasteluhetkellä.

