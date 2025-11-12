Lääkejätiltä hyviä uutisia Orionin omistajille

Bayer julkaisi odotuksia selvästi vahvemmat Nubeqan myyntiluvut, mikä on positiivinen uutinen kotimaiselle Orionille.

Nubeqa hidastaa eturauhassyövän etenemistä etenkin tapauksissa, joissa tauti ei enää reagoi perinteiseen hormonihoitoon. Nubeqaa käytetään pääasiassa levinneen eturauhassyövän hoidossa, yleensä potilailla, joiden sairaus on pitkälle edennyt eli kastraatioresistentti.​

Lääkkeen turvallisuusprofiili on kansainvälisten tutkimusten perusteella todettu suotuisaksi ja se tarjoaa vaihtoehdon hoitomuodoille, jotka usein aiheuttavat raskaita sivuvaikutuksia potilaille.

Lääke Orionin ja saksalaisen Bayerin yhteistyössä kehittämä. Orion saa sekä royalty-tuloja että tuotemyyntiä Bayerin maailmanlaajuisesta Nubeqan kaupallistamisesta ja myynnistä. Nubeqa on noussut Orionille tärkeimmäksi kasvun lähteeksi, ja sen tuotemyynti sekä rojaltitulot ovat olleet voimakkaassa nousussa vuoden 2025 aikana.

Orionin johdon mukaan yhtiön kannattavuuden parantuminen ja terve kasvu johtuvat juuri Nubeqa-lääkkeestä.

Sopimus Bayerin kanssa mahdollistaa Orionille merkittäviä lisä- ja kertaluonteisia maksuja, kun tuotteen myynti kasvaa, ja näin lääke on strategisesti äärimmäisen tärkeä Orioniin tulevaisuuden kannalta.

Bayer kertoo kolmannen vuosineljänneksen tulosraportissaan, että Nubeqa-lääke jatkoi vahvaa, kannattavaa kasvua ja nousi yhdeksi konsernin merkittävimmistä kasvun ajureista. Nubeqan liikevaihto kasvoi kvartaalilla yli 80 prosenttia.

Lääkkeen myynti ylitti selvästi konsensusennusteet, mikä paransi Bayerin lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihtoa ja kannattavuutta haastavassa markkinatilanteessa. Myynti oli 622 miljoonaa euroa, kun analyytikoiden konsensusennuste odotti 575 miljoonan euron myynti.

Lääkkeen kasvava hyväksyntä ja laajemmat käyttöaiheet kompensoivat muita yksittäisiä menetyksiä Bayerin lääkesalkussa, ja yhtiö arvioi Nubeqan menestysvauhdin jatkuvan myös loppuvuonna.

Kommenteissa korostettiin erityisesti tuotemyyntimäärien selvää kasvua kaikilla tärkeimmillä markkinoilla sekä sen vaikutusta Bayerin tulokseen ja tuleviin rojaltituloihin.

Bayerin hyvä Nubeqa-myynti luo nousupaineita Orionin myyntiennusteisiin

OP arvioi aamukatsauksessaan, että Bayerin tuntuva myyntiennusteiden ylitys luo nousupainetta kuluvalle vuosineljännekselle ja ensi vuoden Nubeqan myyntiennusteisiin.

”Kolmen ensimmäisen kvartaalin jälkeen Nubeqan myynti on ollut 1683 miljoonaa euroa. Arviomme mukaan Orionille maksettavan viimeisen 180 miljoonan euron etappimaksun raja on kahden miljardin euron vuosimyynti. Näin ollen odotamme kyseisen rajan rikkoutuvan jo lähiviikkoina ja siten ilmoitus maksusta voi tulla vielä loppuvuoden aikana”, pankki laskee.

OP:n mukaan Bayerin vahva Nubeqan myynti paitsi käytännössä varmisti viimeisen etappimaksun Orionille niin luo myös nousupainetta Orionin loppuvuoden ennusteisiin.

Omassa kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistuksessaan Orion arveli rojaltiprosentin saavuttaneet maksiminsa kolmannen vuosineljänneksen aikana.

OP arvioi loka-joulukuun rojaltin olevan noin 27 prosenttia, jolloin esimerkiksi 40 miljoonan euron nousu Bayerin Nubeqa-ennusteessa tarkoittaisi yli 10 miljoonaan euron kasvua Orionin Q4-rojalteihin. Se tulee käytännössä suoraan Orionin viivan alle, pankki kertoo.

Takana vahva tuloskausi

Heinä-syyskuussa 2025 Orionin perusliiketoiminnan, ilman merkittäviä etappimaksuja, liikevaihto kasvoi 24,0 prosenttia vertailukaudesta 423 miljoonaan euroon, ja perusliiketoiminnan liikevoitto kasvoi 68 prosenttia 121 miljoonaan euroon.

Kaikki suurimmat liiketoiminnat myötävaikuttivat liikevaihdon kasvuun

Nubeqan ollessa selvä kasvun ajuri.

Orionin liiketulos laski viime vuoden 202 miljoonasta eurosta 121 miljoonaan euroon, Ilman etappimaksuja laskettu liikevoitto nousi 121 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajan 72 miljoonasta eurosta.

Yhtiö odottaa tälle vuodelle 1640-1720 liikevaihtoa ja 410-490 liikevoittoa, mutta niihin ei sisälly mahdollisia tälle vuodelle tulevia etappimaksuja.

Orionin osake kipusi tiistaina 3,1 prosenttia.