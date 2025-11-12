Asuntokaupan virkoaminen jatkuu – myyntiajat silti yhä kasvussa

Käytettyjen asuntojen kauppa kasvoi jälleen lokakuussa vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Huoneistokeskus tiedotteessaan. Kiinteistövälittäjien kautta tehdyt kauppamäärät ylittivät 5 000 asunnon rajan, mikä teki siitä viime vuoden vilkkaimman kuukauden kappalemääräisesti.
Vaikka vertailukausi oli vahva, lokakuun 2025 kauppamäärät nousivat siitä huolimatta 1,8 prosenttia, mikä korostaa käytettyjen asuntojen markkinoiden kestävyyttä, Huoneistokeskus uskoo.
Viimeksi enemmän käytettyjä asuntoja on myyty yhden kuukauden aikana syyskuussa 2022. Lisäksi lokakuu oli jo toinen peräkkäinen kuukausi, jolloin kauppoja tehtiin yli 5 000 – edellisen kerran vastaavaa nähtiin vuonna 2022.
Lokakuun kauppamäärien kasvu johtui pääosin pääkaupunkiseudun vahvasta kehityksestä, jossa käytettyjen asuntojen kauppa nousi 9,5 prosenttia vuodentakaisesta.
Kokonaisuudessaan käytettyjen asuntojen kauppamäärät ovat tammi–lokakuussa nousseet 13,1 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.
Pääkaupunkiseudulla kauppa on kasvanut markkinoiden keskimääräistä tasoa voimakkaammin, peräti 18,1 prosenttia tammi–lokakuussa.
Huoneistokeskuksen mukana pääkaupunkiseudun kehitys on positiivista koko maankin kannalta, sillä pääkaupunkiseudun kauppamäärien ja hintojen kehitys antaa usein suuntaa koko Suomen asuntomarkkinoille.
Kauppamäärien kasvu ei ole kuitenkaan vielä lyhentänyt myyntiaikoja, jotka ovat yhä vuosikymmenen pisimmillä tasoilla kautta maan. Suurissa kaupungeissa asuntojen keskimääräinen myyntiaika on noin 120 päivää.
Huoneistokeskuksen mukaan pitkät myyntiajat heijastavat ostajien neuvotteluvoiman kasvua, mutta osin ne johtuvat myös pidempään myynnissä olleiden kohteiden poistumisesta markkinoilta.
Myyntiaikoja on venyttänyt runsas asuntojen tarjonta, mikä on luonut poikkeuksellista laskupainetta hintoihin. Esimerkkisi 1980-luvun alun jälkeen asuntojen nimellishinnat ovat laskeneet pääkaupunkiseudulla vain harvoin – laskukausien määrän voi laskea yhden käden sormilla.
Huoneistokeskus ennakoi, että hintojen trendinomainen nousupaine alkaa vasta, kun myyntiajat lyhenevät noin kuukaudella eli noin 90 päivään.
Asuntomarkkinakeskustelu painottuu ennen kaikkea suuriin kaupunkeihin, mikä on ymmärrettävää – esimerkiksi lokakuussa 15 suurinta kaupunkia vastasi 56 prosentista kaikista asuntokaupoista.
Suurten kaupunkien markkinoita leimaa viime vuosien voimakas rakentaminen, joka on lisännyt tarjontaa ja pitänyt hintojen nousupaineen alhaisena.
Myös asuntojen tarjonta on kääntynyt nousuun.
Asuntojen hinnat määräytyvät markkinoilla jatkuvasti kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kun kysyntä kasvaa, tarjonta seuraa yleensä viiveellä perässä. Huoneistokeskuksen mukaan nyt osakeasuntoja listataan myyntiin aiempaa vilkkaammin, sillä odotukset asuntokaupan piristymisestä ovat lisänneet käytettyjen asuntojen tarjontaa.
Vuoden kolmannella vuosineljänneksellä myynti-ilmoitusten määrä kasvoi Oulua lukuun ottamatta kaikissa suurissa kaupungeissa – eniten Turussa (+15,7 %) ja Helsingissä (+13,4 %).
