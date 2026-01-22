Asuntokaupassa on edelleen ostajan markkinat

Asuntojen myyntiajat ovat kasvaneet merkittävästi. Tarjontaa on edelleen paljon.

Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa. Kuva: KVKL.

Vuonna 2025 tehtiin Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton Hintaseurantapalvelun tietojen mukaan 58 282 asuntokauppaa. Näistä 1 685 oli uusia kohteita.

Käytettyjen asuntojen kauppamäärät ovat kasvaneet vuodesta 2023 lähtien. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa kertoo, että koko viime vuoden asuntokaupan kokonaisarvo oli noin 11,5 miljardia euroa, kun vuonna 2023 asuntokaupan kokonaisarvo jäi 9,9 miljardiin euroon.

Uudiskohteiden osalta kauppamäärät ovat samaan aikaan tasaisesti laskeneet. Uudiskohteiden kuluttajakaupan arvo oli viime vuonna jo kolmatta vuotta peräkkäin noin 600 miljoonaa euroa, Viljamaa sanoo.

Vertailun vuoksi asuntokaupan huippuvuonna 2021 asuntokauppoja tehtiin 85 113 kappaletta, joista uudiskohteita oli 10 998 kappaletta. Asuntokaupan kokonaisarvo oli 18,3 miljardia euroa, josta uudiskohdekaupan arvo oli noin 3,2 miljardia euroa.

Asuntokaupassa on alueellisia eroja.

”Pohjois-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla asuntokauppa kasvoi voimakkaimmin. Oulu ja pääkaupunkiseutu olivat vuoden 2025 selkeät kasvualueet. Kaupunkien sekä asuntokaupan kasvu oli vuoden 2025 iso teema. Suurista kaupungeista ainoastaan Jyväskylässä asuntokauppoja tehtiin vähemmän kuin vuonna 2024”, Viljamaa selvittää.

Asuntojen hinnat jatkavat laskua, myyntiajat erittäin pitkiä

Asuntojen hinnat ovat huhtikuusta 2022 laskeneet koko Suomessa 2025 joulukuuhun noin 13 prosenttia. Samassa ajassa asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet noin 65 prosenttia.

Kun vuoden 2022 alkuvuodesta asunnon myyntiaika oli keskiarvoisesti noin 2,5 kuukautta, vuonna 2025 keskiarvo myyntiajalle oli yli neljä kuukautta.

”Asuntojen hintatasoissa Suomessa on käytännössä 10 vuotta pyyhitty pois. Kuluttajien luottamus on ollut viime vuosina huteraa. Tällä hetkellä on kuitenkin todennäköisesti vuosikymmeniin parhaat ajat ostaa asunto. Asuntojen hintataso suhteessa ansiotasoon on hyvin houkutteleva. Erityisesti ensiasunnon ostajien kannattaisi nyt olla liikkeellä”, Viljamaa huomioi.

Asuntojen hintojen lasku on tasaantunut, ja myyntiajat pysyivät vuoden 2025 ajan hyvin vakaina, Viljamaa jatkaa. Hän odottaa, että vuonna 2026 myyntiajat lähtevät lyhenemään, jolloin myös hinnat alkavat jossain vaiheessa nousta.

Asuntojen suuri tarjonta painaa asuntojen hintoja

Asuntoja on myynnissä ja myös tarjolla vuokralle edelleen ennätykselliset määrät. Kun vuoden 2022 alkupuolella käytettyjä kerrostaloasuntoja oli myynnissä noin 12 000 koko Suomessa, vuoden 2025 lopussa niitä oli yli 19 000.

Myynnissä olevien asuntojen määrä kasvoi myös vuoden 2025 aikana.

Viljamaa muistuttaa, että asuntomarkkinoilla kysymys on tarjonnasta ja kysynnästä.

”Tällä hetkellä tarjontaa on huomattavasti enemmän kuin aiemmin, mikä on keskeinen syy myös asuntojen hintojen laskuun. Kysyntä asuntomarkkinoilla muodostuu käytännössä ihmisistä ja heidän käytettävissään olevista tuloista. Asuntomarkkinoilla on syytä tunnistaa, että väestönkasvua olennaisempaa on asuntokuntien määrän kasvu.

Asuntolainakanta on viime vuosina sulanut nopeasti. Kotitalouksien talletuskanta on kasvanut historiallisen korkeaksi. Viljamaan mukaan tämä on tarkoittanut kysynnän vähentymistä asuntomarkkinoilta sekä myös markkinaehtoisen rakentamisen vähenemistä.

”Vasta viime aikoina asuntomarkkinoilta ja kiinteistönvälittäjiltä on kuulunut signaaleja, että asuntojen tarjonta lähtisi vähenemään vuoden 2026 aikana”, hän toteaa.