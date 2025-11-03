Asuntosijoittaja takoo kovia tuottoja syrjäkylien asunnoilla

Asunto alueella, jossa on hyvät kulkuyhteydet, palvelut, työ- ja opiskelupaikkoja sekä kasvava väestöpohja, houkuttelee helposti vuokralaisia ja säilyttää kiinnostuksensa myös vaikeampina aikoina. ​Riskit puolestaan korostuvat alueilla, joissa väestö vähenee tai palvelut heikkenevät, sillä silloin vuokralaisia voi olla vaikeampi saada ja asuntojen hinnat voivat laskea nopeastikin.

Nämä ovat niitä puolivirallisia ohjeita kannattavalle asuntosijoittajalle. Kaikki eivät kuitenkaan mene virran mukana.

Tuusniemellä asuva asuntosijoittaja Juho Karvonen ei hae sijoituskohteita kasvukeskuksista. Päinvastoin hän ostaa asuntoja pilkkahinnalla syrjäisiltä paikkakunnilta kuten Outokummusta, Juankoskelta, Kaavilta ja Rautjärveltä. Karvonen ostaa kerrostaloasuntojen ja rivitaloasuntojen lisäksi kokonaisia taloyhtiöitä.

Aiheesta kertoo Ilta-Sanomat. Alun perin Karvosen asuntosijoittamisesta kertoo Koillis-Savo.

Tuotot ovat kuulemma ”ällistyttävän kovia”, jopa useita kymmeniä prosentteja.

Kovat tuotot perustuvat alhaisiin ostohintoihin. Myyntihintojen jyrkkä lasku on suosinut sijoittajaa, ja esimerkiksi Outokummun keskustasta Karvonen osti valmiiksi vuokratun kerrostaloasunnon 2 200 eurolla, jossa vuokra oli 360 euroa ja vastike 170 euroa.

Karvosen mukaan tuottoon saattaa vaikuttaa myös se, että omistusasuntoihin ei enää saa yleistä asumistukea.

100 neliön omakotitalon Karvonen osti vastikään 10 000 eurolla, josta hän pyytää vuokraa 600 euroa kuukaudessa.

Asuntojen sijainnissa kriteerinä asuntosijoittajalla on palveluiden saatavuus, ei niinkään paikkakunnan koko.

”Paikkakunta voi olla vaikka vain tuhannen asukkaan, mutta joitakin palveluita pitää vielä olla, kauppa ja apteekki kävelymatkan päässä. Ne kohteet ovat kiinnostavia”, Karvonen kertoo Ilta-Sanomille.

Sijoitusasuntoja Karvoselle tarjotaan koko ajan ja jopa ilmaiseksi, mutta todella huonokuntoiset kerrostaloasunnot eivät hänelle kelpaa.

Kokonaisten asunto-osakeyhtiöiden ostamisen etuna Karvosen mielestä on, että niitä on helpompi hallinnoida ja tehdä päätökset remonteista.

Tällä hetkellä hänellä on jo yli 100 sijoitusasuntoa. Vuokralaisia kuulemma riittää.