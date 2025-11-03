Cityconista pakollinen ostotarjous – osake ampaisi pystysuoraan nousuun

Kiinteistösijoitusyhtiö Citycon kertoo saaneensa tiedon, että G City Ltd:n osuus Cityconin kaikista osakkeista ja äänistä on 3. marraskuuta tehtyjen osakekauppojen seurauksena ylittänyt 50 prosenttia.

G Citylle on siten syntynyt arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous kaikista Cityconin liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin oikeuttavista arvopapereista

G City on maksanut osakkeista 4,0 euroa osakkeelta, mikä on myös korkein G Cityn Cityconin osakkeista maksama hinta viimeisen kuuden kuukauden aikana.

Osakekaupan myötä G Cityn omistus Cityconissa on noussut lähes 38 prosenttiin. G Cityn kokonaan omistama tytäryhtiö Gazit Europe Netherlands BV omistaa tällä hetkellä noin 20 prosenttia kaikista Cityconin osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Ennen osakekauppaa G City omisti noin 30 prosenttia Cityconin kaikista osakkeista.

G City ja Gazit Europe Netherlands ovat Cityconin suurimmat osakkeenomistajat.

Pakollisessa ostotarjouksessa G City tulee tarjoamaan käteisvastikkeen, joka on 4,0 euroa jokaisesta Cityconin osakkeesta. Tarjousvastike on noin 18,9 prosenttia korkeampi kuin tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän kolmen kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi, noin 17,6 prosenttia korkeampi kuin tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän kahdentoista kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi ja noin 35,8 prosenttia korkeampi kuin osakkeen päätöskurssi Helsingin pörssissä viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä.

Pakollinen ostotarjous tulee julkistaa kuukauden kuluessa tarjousvelvollisuuden syntymisestä eli viimeistään 2. joulukuuta Cityconin liikkeeseen laskemien, osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden tarjousvastikkeet julkistetaan sen yhteydessä.

Pakollisen julkisen ostotarjouksen julkistamisen jälkeen tarjousaika alkaa, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt tarjousasiakirjan, joka sisältää ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot.

G City pidättää itsellään oikeuden hankkia Cityconin osakkeita ennen pakollisen ostotarjouksen tarjousajan alkamista, tarjousaikana ja/tai tarjousajan jälkeen myös julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muulla tavoin tai muutoin pakollisen ostotarjouksen ulkopuolelta.

G Cityn tekemillä osakekaupoilla ei ole vaikutusta Cityconin liiketoimintaan.

Markkinat pitävät kaupan toteutumista lähes varmana, sillä Cityconin osake kipusi heti 3,97 euroon eli lähelle G Cityn 4,0 euron ostotarjousta. Osake nousi yli 34 prosenttia perjantain päätöskurssista.

Ennen ostotarjouksen julkistusta osake laski viime perjantaina 6,5 prosenttia, ja torstaina osake laski 1,0 prosenttia.

Cityconin pörssitaival on viime aikoina ollut kärsimysten tie.

Citycon menetti viime keväänä investment grade -statuksensa luottoluokittajan vaatimuksia heikompien velkaantuneisuuslukujen seurauksena. S&P esitti jo tuolloin esiin huolensa yhtiön hallinnosta ja johdon vaihtuvuudesta.

Syyskuussa S&P laski Cityconin luottoluokituksen BB-luokkaan aiemmasta luokasta BB+. Cityconin luokitus pysyi siten high yield -kategoriassa, mutta laski pykälän alaspäin. Sen sijaan yhtiön ulkona olevat joukkovelkakirjalainat laskivat myös high yield -luokkaan ja saivat luottoluokituksen BB+, kun luokitus on ollut aiemmin investment grade -luokkaan kuuluva BBB-.

Cityconin toimitusjohtajan tehtävää on hoitanut viimeisen 18 kuukauden aikana peräti neljä henkilöä. Yhtiöllä on samalla ajanjaksolla ollut myös kaksi talousjohtajaa. Muutoksia on ollut myös muissa keskeisissä tehtävissä.

Tehtävää vain viisi kuukautta hoitanut joutui Oleg Zaslavsky viime viikolla siirtymään syrjään ja tilalle nimitettiin aiemmin G City Europen toimitusjohtajana toiminyt Eshel Pesti. Pestillä on pitkä kokemus kauppakeskusten johtamisesta.

Cityconin vuosi on ollut taloudellisesti ja operatiivisesti haastava, sillä koronnousu ja talouden epävarmuus ovat painaneet kiinteistöjen kassavirtaa ja yhtiön rahoitusasemaa.

Viime vuoden lopulla Citycon joutui jäädyttämään osingonmaksun ja järjestämään nopean, institutionaalisille sijoittajille suunnatun osakeannin, joka herätti kritiikkiä piensijoittajien keskuudessa omistuksen laimentumisesta ja yhtiön markkina-arvon laskusta.

Taseen vahvistaminen on ollut selkeä prioriteetti ja myyntejä sekä investointien vähentämistä on toteutettu aggressiivisesti, jotta velkatasoa saataisiin alas ja luottoluokitus paranisi.​

Yhtiö on jatkanut divestointeja ja sopeuttanut toimintaa kustannusten säästön nimissä, mutta velan korkojen nousu ja kiinteistöjen muuttunut arvostusympäristö ovat pitäneet paineen päällä. Osakekurssi on ollut volatiili, eivätkä järjestetyt suunnatut annit ole aina riittäneet korjaamaan markkinoiden luottamuspulaa.

Uudet toimet, kuten omien osakkeiden takaisinostot ja hallinnon rakenteiden muuttaminen, viestivät halusta parantaa kannattavuutta ja hallintokuluja, mutta samalla ne ovat olleet sijoittajille yllätyksellisiä ja täynnä epävarmuutta yhtiön tulevista suuntaviivoista.

Kiinteistösalkun supistaminen ja sijoitusten vähäisyys heijastavat myös markkinaympäristön vaikeuksia, sillä Cityconin pitää priorisoida velanhoitoa ennen kasvua ja kehitystä. Näiden tekijöiden vuoksi sijoittajat ovat suhtautuneet yhtiöön varauksella, vaikka operatiivista tulosta onkin pyritty stabiloimaan.