Suomalaisten suosikkiyhtiö IREN julkisti 9,7 miljardin dollarin jättisopimuksen Microsoftin kanssa – osake raketoi

Microsoft on solminut jättimäisen, viiden vuoden ja 9,7 miljardin dollarin arvoisen sopimuksen australialaisen datakeskusoperaattorin IRENin kanssa.

Kyseessä on yksi historian suurimmista tekoälyinfrastruktuurisopimuksista, ja se vahvistaa kryptolouhintayhtiön rohkean siirtymän tekoälypilvipalveluihin.

Kesän ja kuluvan syksyn aikana IREN loikkasi näyttävästi suomalaissijoittajien suosikiksi ulkomaisten yhtiöiden joukossa.

Yhtiö rakentaa ja operoi datakeskuksia uusiutuvan energian lähteillä, joissa se louhii Bitcoinia ja tuottaa laskentatehoa tekoälylle. Yhtiön tavoitteena ei kuitenkaan ole jatkossa olla bitcoin-louhija, vaan keskittyy tulevaisuudessa yhä enemmän suurteholaskentaan (HPC), erityisesti tekoälypilvipalveluihin.

IREN hallinnoi datakeskuksia pääasiassa Kanadan British Columbiassa ja Yhdysvaltojen Texasissa, missä se käyttää 100 prosenttisesti uusiutuvaa energiaa.

$IREN is pleased to announce the signing of a $9.7bn AI Cloud contract with @Microsoft



Key details of the transaction:



– $9.7bn AI Cloud contract value

– 5-year average term

– 20% prepayment

– 200MW (IT load) data centers

– NVIDIA GB300 GPU deployments



Refer to the press… pic.twitter.com/SEY489QRG4 — IREN (@IREN_Ltd) November 3, 2025

Yhtiö on pystynyt hallitsemaan koko arvoketjuaan käyttäen omaa maa-alueita, sähköinfrastruktuuria ja datakeskuksia, mikä antaa sille merkittävän kustannus- ja skaalausetulyöntiaseman.

Jättisopimuksen mukaan IREN tarjoaa Microsoftille pääsyn NVIDIA GB300 -grafiikkasuorittimiin viiden vuoden ajan. Sopimus sisältää noin 1,9 miljardin dollarin ennakkomaksun, joka kattaa 20 prosenttia sopimuksen kokonaisarvosta.

Sopimus tekee IRENistä Microsoftin suurimman asiakkaan tekoälypilvikapasiteetissa, kun molemmat yhtiöt pyrkivät vastaamaan kasvavaan tekoälylaskentatehon kysyntään.

IRENin jättimäinen infrastruktuurihanke Texasissa

Yhteistyön myötä IREN rakentaa huipputason tekoälyinfrastruktuurin Childressin kampukselle Texasissa, jonka kapasiteetti on 750 megawattia. Yhtiö aikoo asentaa 200 megawattia kriittistä IT-kuormaa neljässä vaiheessa vuoteen 2026 mennessä.

Grafiikkasuorittimet sijoitetaan uusiin nestekylmädatakeskuksiin, jotka on suunniteltu erityisesti vaativia tekoälytehtäviä varten.

Sopimuksen toteuttamiseksi IREN on samalla sitoutunut ostamaan noin 5,8 miljardin dollarin arvosta grafiikkasuorittimia ja niihin liittyvää laitteistoa Dell Technologiesilta.

Kyseessä on yksi suurimmista GPU-hankinnoista koskaan, mikä korostaa tekoälysovellusten vaatiman infrastruktuurin valtavaa mittakaavaa.

”Meillä on ilo julkistaa tämä merkkipaalu Microsoftin kanssa, joka osoittaa tekoälypilvialustamme vahvuuden ja skaalautuvuuden,” sanoi IRENin perustaja ja toimitusjohtaja Daniel Roberts.

”Sopimus vahvistaa IRENin aseman luotettavana tekoälypilvipalveluiden tarjoajana ja avaa ovia uusille asiakassegmenteille globaalien hyperskaalaajien joukossa.”

Strateginen muutos tuottaa tulosta

Sopimus on merkittävä osoitus IRENin onnistuneesta siirtymästä kryptovaluuttalouhinnasta tekoälyinfrastruktuuriin. Alun perin Bitcoin-louhintayhtiönä perustettu, Sydneyssä toimiva IREN on laajentanut GPU-kapasiteettiaan voimakkaasti ja kaksinkertaistanut laitekannan noin 23 000 yksikköön 674 miljoonan dollarin laiteinvestoinnilla.

Microsoftin liiketoiminnan kehitysjohtaja Jonathan Tinter korostaa yhteistyön strategista merkitystä.

”IRENin osaaminen integroidun tekoälypilven rakentamisessa ja operoinnissa, datakeskuksista GPU-kokonaisuus, sekä varmistettu energiakapasiteetti tekevät siitä strategisen kumppanin. Tämä yhteistyö avaa uusia kasvumahdollisuuksia molemmille yhtiöille ja asiakkaillemme.”

Uutinen nosti IRENin osakekurssia ennen pörssin avautumista yli 20 prosenttia. Yhtiön osake on noussut jo noin 600 prosenttia vuoden alusta, kun sijoittajat ovat innostuneet sen tekoälypainotuksesta.

IREN aikoo rahoittaa mittavat investoinnit yhdistämällä olemassa olevia kassavaroja, asiakasennakkomaksuja, liiketoiminnan kassavirtoja ja lisärahoitusjärjestelyjä. Yhtiö toimii täysin uusiutuvalla energialla ja hyödyntää alan alhaisimpia energiakustannuksia.

Sopimus solmittiin keskellä laajempaa tekoälyinfrastruktuuriin liittyvää investointibuumia, jossa Microsoftin kaltaisten hyperskaalaajien arvioidaan käyttävän satoja miljardeja datakeskusten kapasiteettiin vuoteen 2027 mennessä.

Microsoft kilpailee jättimäisillä tekoälyinvestoinneilla Amazonin ja Googlen kanssa rakentaakseen laskentainfrastruktuurin, joka tukee seuraavan sukupolven tekoälysovelluksia ja -palveluita.

Kirjoittaja omistaa IRENin osakkeita. Artikkeli ei ole suositus ostaa osakkeita. SalkunRakentaja ei anna sijoitussuosituksia.