Konecranes on konepajojen kunkku uusissa tilauksissa

Riskit Yhdysvaltojen tulleista ovat ehkä osaltaan ehtineet jakaa pörssin konepajat voittajiin ja häviäjiin uusissa tilauksissa. Omaisuudenhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo pudottelee hieman hyytäviä lukuja yhtiöiden osavuosien annista.

Kolmannen kvartaalin eli heinä-syyskuun yhteenlaskettu noin 8,45 miljardin euron tilauskertymä jää konepajoilla noin kaksi miljardia jälkeen vuoden alun 10,5 miljardin euron historiallisesta huipusta.

Angervuo kuvaa tilauskuilua ammottavaksi. Kahden miljardin aukko tuskin kuroutuu umpeen loppuvuodesta.

”Tilauskannat alkavat painua miinukselle, mikä vaatii nopeaa, jopa ylivoimaista petraamista tilauskertymiin”, hän toteaa.

Pörssikonkari laskee, että yhtiöt vahvistivat tilauskertymiään 2,9 prosentilla eli yhteensä vain 200 miljoonalla eurolla heinä-syyskuussa.

Uudet tilaukset muuttuvat työkuormiksi eli tilauskannoiksi, joissa kärkeä piti Valmet 28 prosentin nousullaan ja kakkospaikan otti Wärtsilä 14 prosentillaan.

Angervuon laskelmiin kuuluvat Ponsse, Konecranes, Metso, Hiab, Kalmar, Wärtsilä, Vaisala, Valmet, Kone ja Raute. Pieni Raute kiritti tilauskertymäänsä eniten eli1 50 prosenttia yläviistoon. Ponssella puolestaan painui alas yhdeksän prosenttia. Metsäkoneyhtiö kertoo, että tullisopimus on jo rahoittanut markkinoita muun muassa Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

Konecranes voittajana

Voittajaksi konepajojen tilausrintamalla on kirinyt Konecranes, joka kaappasi uusia tilauksia noin 1,14 miljardilla eurolla eli noin 20 prosenttia enemmän verrattuna vuoden takaiseen vastaavaan kolmanteen vuosijaksoon.

Yhtiön teollisuuden ja satamien laitteiden tilauskertymät vahvistuivat kaksinumeroisin prosenttiluvuin tullien sekamelskankin aikana.

Konecranes on saattanut voittaa rapakon takana satamanostureiden myyntiä kiinalaisjätiltä ja markkinavaltiaalta ZPMC:ltä, joka ehkä joutunut vastatuuleen Yhdysvalloissa.

Konecranes hankki vuoden 2024 liikevaihdostaan noin 40 prosenttia eli 1,7 miljardia euroa Amerikoista ja 47 prosenttia eli 1,9 miljardia EMEA-alueelta, kuten Euroopasta.

Kalmar ja Konecranes kisaavat pitkälle satamien laitteissa. Kalmarin tilauskertymä kutistui kymmenen prosenttia 375 miljoonan euroon ja Konecranes kirjasi noin 36 prosenttia plussaa nimenomaan satamien laitteissa.

Uusia tilauksia virtasi Konecranesille noin 453 miljoonan euron edestä satamien laitteissa. Kalmar on aiemmin julkistanut aikeensa vetäytyä suurista satamanostureista, mikä saattaa avittaa Konecranesia.

Konecranes saa Pohjois-Amerikassa takana siltanostureissa vastaansa uuden fuusioyhtiön, jossa amerikkalaiset Columbus Mckinnon ja Kito Crosby laittavat tehtaansa ja myyntinsä yhteen.

Markkina-arvioiden mukaan fuusioyhtiö ottaa noin 50-60 prosenttia konsernitason pro-forma kahden miljardin euron liikevaihdostaan Pohjois-Amerikassa.

Columbus McKinnon korosti tulosraportissaan Amerikan melko rivakkaa vetoa teollisuuden nosturitilauksissa. Iskut tulleista ovat pehmentyneet kuukauden parin aikana.

McKinnonin osakekurssi on kallistunut 14 prosenttia kuukaudessa.

Metso ja Kone plussalla

Osakekursseistakin löytyy historian havinaa. Konecranesin osakekurssi päihittää jo 85,6 euron noteerauksella pörssin kruununjalokiven eli Koneen, jonka osakekurssi on liikkunut vajaan 58 euron tasossa.

Konekin punnersi plussalle uusissa tilauksissaan noin kolmen prosentin verran. Tilauskertymäksi tuli 2,1 miljardia euroa kolmannella kvartaalilla. Palveluista kertyi yli 1,7 miljardi euroa koko liikevaihdosta.

Kone piti otteensa myös uusissa laitteissa verrattuna esimerkiksi amerikkalaiseen Otikseen.

Metso vahvisti konsernitasolla 3,2 prosenttia tilauksiaan.

Murskaimissa verrokiksi voi nostaa amerikkalaisen Terexin, joka saavutti noin 417 miljoonan dollarin eli 359 miljoonan liikevaihdon kolmannella kvartaalilla. Liikevoittoa kertyi Terexille 12,5 prosenttia liikevaihdosta.

Yritysostoillakin rapakon taakse loikannut Metso kiilaa siten murskaimissa lähes amerikkalaisen rinnalle. Metso teki murskaimissa 309 miljoonan euron liikevaihdon, jossa lohkesi 15,6 prosentin liikevoitto.

Terexin liikevaihto heikkeni 27 miljoonaa dollaria ja Metson parani 26 miljoonaa euroa, mikä kuvaa tasaista kisaa murskaimien markkinoilla.

Metson osakekurssi on noussut kuukaudessa noin 22 prosenttia ja Terexin heikentynyt noin kymmenen prosenttia New Yorkin pörssissä. Amerikkalaisyhtiö on operoinut sekä yritysostoja että liiketoimintansa myyntejä.

Valmet vahvisti noin seitsemän prosenttia eli yli miljardiin euroon tilauskertymäänsä. Itävaltalainen Andritz nosti sellu- ja paperi -liiketoiminnassaan 35 prosenttia eli 2,6 miljardiin euroon tilauskertymänsä.

Kummankin yhtiön uusien tilausten arvoa tahdittaa suuret projektit, kuten sellutehtaat ja pienemmät paperikoneet kvartaalitasolla. Valmet voitti viimeksi konetilauksen Yhdysvalloista

Hiab, Kalmar ja Wärtsilä miinuksella

Etenkin energiassa käy kova puhuri Yhdysvalloissa. Wärtsilän kilpailija, turbiinivoimaloistaan tunnettu amerikkalainen jättiyhtiö GE Vernova nosti voimaloissaan (Power) yli 50 prosenttia tilauskertymäänsä 7,8 miljardiin dollariin eli 6,7 miljardiin euroon.

Wärtsilä Energia vahvisti tilauskertymäänsä 29 prosenttia 644 miljoonaan euroon kolmannella kvartaalilla. Laivapuolella Wärtsilä on ehkä voittanut lisää markkinaosuuksia. Konsernin tilauskertymä luisui vajaan prosentin miinukselle.

Saksalaisen VW-konsernin omistama Everlence eli entinen Man Diesel teki viime vuonna noin 4,3 miljardin euron liikevaihtoa ja Wärtsilä 6,4 miljardin euron konsernitasolla. Yhtiöt kisaavat sekä energian että merenkulun moottoreissa ja myös huolloissa.

Wärtsilän osakekurssi on kallistunut noin 13 prosenttia kuukaudessa ja Vernovan halventunut kolmen prosentin verran New Yorkin pörssissä.

Hiab hieman plussalla liikevaihdossa

Hiabin kovin kilpailija, itävaltalainen Palfinger ei julkista tilauskertymiään, jotka painuivat kolme prosenttia miinukselle ja tekivät yhteensä 350 miljoonaa euroa Hiabissa.

Palfinger teki tammi-syyskuussa noin 1,7 miljardin euron liikevaihdon, joka heikkeni noin 3,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon.

Hiab saavutti vastaavalla aikajaksolla 1,1 miljardin euron liikevaihdon, joka pysyi yhden prosentin plussalla. Yhtiön osakekurssi kallistui yli neljä prosenttia viime viikolla ja Palfingerin noin prosentin. Palfinger liikevaihdosta kertyy noin 12 prosenttia satamien nostureista. Osavuosien valossa Hiab on pystynyt korkeampaan kannattavuuteen kuin Palfinger.

Hiabin pörssiarvo oli viime viikolla noin 2,6 miljardia euroa ja Palfingerin 1,2 miljardia euroa Wienin pörssissä.

Kotimaiset konepajat ovat pitäneet pintansa ja sen ylikin suhteessa ulkomaisiin kilpailijoihinsa.

Angervuo muistuttaa, että liikevaihdoltaan suurimmat konepajat vastaavat noin neljännestä Helsingin pörssin koko markkina-arvosta.