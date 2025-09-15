Mitä Cityconissa tapahtuu? – ulkona olevat lainat roskaluokkaan, toimitusjohtajalle jälleen potkut

Luottoluokittaja S&P Global Ratings kertoo tiedotteessaan, että se on laskenut kiinteistösijoitusyhtiö Cityconin luottoluokituksen. Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee se, että Citycon itse ei ole itse tiedottanut luottoluokituksen laskusta.

Luottoluokitus laski BB-luokkaan aiemmasta luokasta BB+. Cityconin luokitus pysyi siten high yield -kategoriassa, mutta laski pykälän alaspäin. Sen sijaan yhtiön ulkona olevat joukkovelkakirjalainat laskivat myös high yield -luokkaan ja saivat luottoluokituksen BB+, kun luokitus on ollut aiemmin investment grade -luokkaan kuuluva BBB-.

High yield -lainoja kutsutaan myös roskalainoiksi (junk bonds), ja niillä on korkeampi luottoriski kuin sijoitustason lainoilla. Tämä tarkoittaa, että lainan liikkeeseenlaskijalla on suurempi riski joutua maksukyvyttömyyteen

S&P säilytti näkemyksensä Cityconista vakaana ja ennakoi kiinteistösijoitusyhtiön operatiivisen kehityksen jatkuvan tasaisena seuraavan kahdentoista kuukauden aikana.

Tuore toimitusjohtajan vaihdos on yksi syy luottoluokituksen laskuun.

”Tämä lisääntynyt vaihtuvuus toimitusjohtajan – sekä muiden avainjohtajien, kuten talousjohtajan – tehtävässä osoittaa johdon jatkuvuuden puutetta, minkä olemme huomioineet laskemalla Cityconin johtoa ja hallintoa koskevaa arviotamme yhdellä pykälällä alaspäin”, S&P Global kertoo tiedotteessaan.

Citycon menetti viime keväänä investment grade -statuksensa luottoluokittajan vaatimuksia heikompien velkaantuneisuuslukujen seurauksena. S&P esitti jo tuolloin esiin huolensa yhtiön hallinnosta ja johdon vaihtuvuudesta.

Cityconin toimitusjohtajan tehtävää on hoitanut viimeisen 18 kuukauden aikana peräti neljä henkilöä. Yhtiöllä on samalla ajanjaksolla ollut myös kaksi talousjohtajaa. Muutoksia on ollut myös muissa keskeisissä tehtävissä.

Tehtävää vain viisi kuukautta hoitanut joutui Oleg Zaslavsky viime viikolla siirtymään syrjään ja tilalle nimitettiin aiemmin G City Europen toimitusjohtajana toiminyt Eshel Pesti. Pestillä on pitkä kokemus kauppakeskusten johtamisesta.

Zaslavskyä edeltänyt toimitusjohtaja Henrica Ginström joutui lähtemään puolen vuoden jälkeen. Sitä ennen Scott F. Ball ehti sen sijaan johtaa yhtiötä viitisen vuotta ennen kuin siirtyi yhtiön hallitukseen.

Toinen tekijä luottoluokittajan päätöksessä on se, että Citycon ei ole onnistunut vähentämään velkaantuneisuuttaan omaisuuden myyntien avulla riittävän nopeasti suhteessa S&P:n odotuksiin.

Cityconin talousjohtaja ja hallituksen jäsen Eero Sihvonen paljastaa Helsingin Sanomille syyt toimitusjohtajan vaihtamiseen. Sihvosen mukaan yhtiö ei ole täysin tyytyväinen siihen, minkälainen tuloskehitys on ollut.

”Myös taseen vahvistamisen aikataulu on ollut pikkuisen toivottua hitaampi”, hän kertoo.

Citycon kaipaa lisävauhtia pois myytävien kiinteistöjen kaupaksi saamiseen. Kauppojen avulla on tarkoitus pienentää yhtiön velkataakkaa, Sihvonen kertoo.

Luottoluokituksen lasku tulee lyhyellä aikavälillä kasvattamaan Cityconin ulkona olevien joukkovelkakirjalainojen riskipreemioita eli siis nostamaan Cityconin maksettavaksi tulevia korkokuluja. OP.n mukaan pidemmällä aikavälillä luottoluokituksen lasku tulee heijastumaan negatiivisesti yhtiön rahoituksen saatavuuteen sekä korkotasoon, mikäli luokitusta ei onnistuta nostamaan ennen seuraavia uudelleenrahoituksia.

Cityconilla on erääntymässä ensi vuoden lopulla ja vuoden 2027 alussa yhteensä yli 290 miljoonan euron edestä joukkovelkakirjalainoja, OP toteaa.

Cityconin osake on tullut alas viidessä vuodessa yli 50 prosenttia.