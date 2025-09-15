Moni kryptosijoittaja ei ilmoita virtuaalivaluuttojen tulojaan verotuksessa

Tällä hetkellä suuri osa suomalaisista virtuaalivaluuttatuloja saaneista sijoittajista ei ilmoita tuloistaan Verohallinnolle eikä maksa niistä veroja.

”Saimme esimerkiksi verovuodelta 2024 kaikkiaan noin 16 500 asiakkaalta ilmoituksen virtuaalivaluuttatuloista. Se on pieni määrä verrattuna siihen, että pelkästään kahdella suurella suomalaispörssillä oli 38 000 asiakasta, jotka saivat virtuaalivaluuttatuloja vuonna 2024”, kertoo Verohallinnon erityisasiantuntija Johan Thodén.

Hallitus esittää nyt lakimuutosta, jonka myötä Verohallinto saisi virtuaalivaluuttapörsseiltä automaattisesti tiedot niiden suomalaisasiakkaiden kaupankäynnistä.

Verohallinto saa tulevaisuudessa huomattavasti nykyistä enemmän tietoa suomalaisten kryptotuloista ja -varoista, jos eduskunta hyväksyy hallituksen 11. syyskuuta antaman lakiesityksen.

Lakiesityksen mukaan suomalaisten virtuaalivaluuttapörssien pitää vuosittain ilmoittaa asiakkaidensa tiedot Verohallinnolle. Lakimuutos tulisi voimaan vuoden 2026 alussa.

Tavoitteena vähentää kryptovaluuttoihin liittyvää rikollisuutta

Lakimuutoksella otetaan Suomessa käyttöön EU:n niin sanottu DAC8-direktiivi, jonka tavoitteena on vähentää kryptovaroihin liittyvää veronkiertoa ja harmaata taloutta.

Vastaavista lakimuutoksista säädetään myös muissa EU-jäsenvaltioissa tämän vuoden kuluessa. Näin Verohallinto saa muiden EU-maiden veroviranomaisilta tietoja suomalaisten tekemistä virtuaalivaluuttatapahtumista ulkomaisissa, Euroopassa toimivissa pörsseissä.

Hallitus arvioi, että lakimuutos lisää Suomen verotuloja 20–50 miljoonalla eurolla vuosittain.

Johan Thodénin mukaan tämä on merkittävä muutos.

”Tähän asti Verohallinto on joutunut aina erikseen pyytämään virtuaalivaluuttapörsseiltä tietoja, mutta muutoksen myötä saamme tietoja jatkuvasti ja säännöllisesti. Näin pystymme aiempaa tehokkaammin valvomaan ja seuraamaan, että virtuaalivaluutoista saaduista tuloista maksetaan verot oikein,”, hän toteaa

Kuinka virtuaalivaluutoista saadut tulot ilmoitetaan veroilmoituksella?

Vaikka Verohallinnon tiedonsaanti paranee, sijoittajalla on jatkossakin velvollisuus ilmoittaa virtuaalivaluutoista saadut tulot. Kaupankäynnin voitot, tappiot ja mahdolliset muut kryptotuotot on ilmoitettava tai tarkistettava esitäytetyltä veroilmoitukselta.

Nyt esitetty lakimuutos ei vielä koske tänä vuonna saatuja virtuaalivaluuttatuloja. Jos olet tänä vuonna saanut tai saamassa tuloja virtuaalivaluutoista, ilmoita ne Verohallinnolle viimeistään ensi keväänä esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamisen yhteydessä.

Tulot kryptosijoittaja voi ilmoittaa myös joulukuun ja tammikuun lopun välillä hakemalla tuloille lisäennakkoa. Näin tuloista ei tarvitse maksaa jäännösveroa ja siihen sisältyvää huojennettua viivästyskorkoa. Lisäennakkoa voi hakea OmaVerossa.

Virtuaalivaluutan käytöstä tai vaihtamisesta saatu tulo verotetaan pääomatulona. Verotettavaa tuloa syntyy, kun sijoittaja vaihtaa virtuaalivaluuttaa euroiksi tai muuhun viralliseen valuuttaan, vaihtaa virtuaalivaluuttaa toiseen virtuaalivaluuttaan, maksaa virtuaalivaluutalla laskuja tai ostaa virtuaalivaluutalla tavaroita tai palveluja.

Virtuaalivaluutan louhinnasta saatu tulo verotetaan yleensä ansiotulona.