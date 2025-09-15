Kehittyvät markkinat ovat tarjonneet hulppeita tuottoja – syitä on kolme

Peking, Kiina. Kuva: Zhang Kaiyv.

Kehittyvien markkinoiden (EM) osakemarkkinat ovat tuottaneet hyvin tänä vuonna, kun tuotto on dollareissa yltänyt noin 20 prosenttiin. Se on selvästi yli MSCI World -indeksin 14 prosentin tuoton.

Myös kehittyvien markkinoiden korkosijoitukset ovat tuottaneet hyvin, noin yhdeksän prosenttia, kun Yhdysvaltojen valtiolainojen tuotto on jäönyt 4,5 prosenttiin.

BlackRockin asiantuntijat muistuttavat viikkokirjeessään kuitenkin, että EM-markkinoiden tuottohajonta on ollut huomattavaa: MSCI Kiina On tuottanut +29 prosenttia, Puola yli +50 prosenttia ja Etelä-Korea yli +40 prosenttia.

”Kiinassa tulliharmonisaatio ja hallituksen toimet kulutuksen ja sijoittajaluottamuksen vahvistamiseksi ovat parantaneet lyhyen aikavälin sentimenttiä. Muissa maissa ajurit liittyvät pidemmän aikavälin voimiin: Korea on hyötynyt alhaisista arvostuksista ja asemastaan tekoäly- ja puolijohdeketjussa, Vietnam toimitusketjujen uudelleenjärjestelystä ja Puola geopoliittisen riskin vähenemisestä”, BlackRockin sijoitusasiantuntijat toteavat.

Kehittyvien markkinoiden menestykseen löytyy kolme syytä.

Heikentyvä Yhdysvaltain dollarin, vakaa makrotalous ja megavoimat ovat keskeisinä kehittyvien markkinoiden osakkeita ajavia voimia, arvioivat rahastojätti BlackRockin asiantuntijat.

Dollarien heikentyminen on tukenut EM-tuottoja tänä vuonna. Monet EM-valuutat ovat nousseet dollaria vastaan, joka on heikentynyt noin 10 prosenttia tänä vuonna suhteessa suuriin valuuttoihin.

”Heikon dollarin kaudet ovat tyypillisesti osuneet ajankohtiin, jolloin EM:n suhteellinen tuotto on vahva, mukaan lukien osakkeissa, sillä dollarimääräisen velan takaisinmaksu halpenee ja tukee tuloksia. Lisäksi se voimistaa tuottoja dollaripohjaisille sijoittajille kasvattaen paikallisvaluuttatuottojen arvoa, kun ne muunnetaan takaisin dollareiksi”, asiantuntijat selittävät.

Toinen EM-tuottoja selittävä tekijä on parantunut makrotaloudellinen tausta. IMF ennustaa, että kehittyvien talouksien ja kehittyneiden talouksien kasvukuilu kapenee vuonna 2025 verrattuna vuosien 2010–2019 keskiarvoon. Se peittää kuitenkin alleen monien maiden rakenteelliset muutokset, jotka tukevat kestävää kasvua.

”Esimerkiksi Intia ja Vietnam kehittävät palvelu- ja valmistusteollisuuttaan; Meksiko ja Brasilia ovat osoittaneet rahapoliittista kurinalaisuutta; ja Chilen vahvat rahoitusinstituutiot lisäävät vakautta”, BlackRockin asiantuntijat kertovat.

Inflaatio on jo palannut alle pandemiaa edeltävän tason useissa EM-maissa ja korkojen lasku on vauhdissa.

Meksiko on laskenut korkoja jo viidesti tänä vuonna, Indonesia neljästi ja Puola kolmesti.

Odotettavissa olevat maltilliset USA:n keskuspankin Fedin korkojen alennukset antavat EM-keskuspankeille lisää liikkumavaraa, koska Fedin linjaa seuraamalla pienennetään valuuttakurssiheikkenemisen riskiä.

Kolmas EM-markkinoita tukeva tekijä on megavoimat, BlackRockin asiantuntijat painottavat.

”Kuten olemme jo pitkään todenneet, megavoimat – eivät makrotekijät – ovat uusien tuottojen ajureita, ja niiden vaikutus vaihtelee suuresti EM-alueella.”

Toimitusketjujen uudelleenjärjestelystä hyötyvät maat kuten Meksiko, Brasilia ja Vietnam. Taiwan ja Etelä-Korea ovat puolestaan keskeisiä puolijohteiden kehittäjinä tekoälyn rakennuksessa, ja Kiina etenee oman tekoälyteknologiansa kanssa.

Etelä-Amerikan maat kuten Chile ja Peru hyötyvät vähähiilistä siirtymää varten tarvittavien kriittisten materiaalien kysynnästä.

Pidemmällä aikavälillä Intia voi hyödyntää nuorta väestöään ja kasvavaa digitalisaatiota rakentaakseen kehittyneen digitaalisesti ohjatun talouden.

”Intian potentiaali on yksi syy siihen, miksi olemme pitkän aikavälin strategisesti ylipainossa EM-markkinoissa”, BlackRockin asiantuntijat kertovat.

