Elon Musk: Tesla muuttuu robottien tuottajaksi

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk ilmoitti yhtiönsä suuresta strategisesta suunnanmuutoksesta: sähköautoista siirrytään kohti humanoidirobotiikkaa, ja Optimus-robotti nostetaan Teslan tulevan kasvun kulmakiveksi.

Teslan juuri julkaistussa suunnitelmassa (Master Plan Part 4) Musk ennustaa, että jopa 80 prosenttia yhtiön arvosta tulee tulevaisuudessa Optimus-humanoidiroboteista.

Mikäli suunnitelma toteutuu, merkitsisi se valtavaa muutosta yritykselle, jonka maine perustuu sähköautoihin.

Tavoitteena on muuttaa Tesla jopa 25 biljoonan dollarin yhtiöksi vuoteen 2050 mennessä, mikä perustuu Optimus-robottien massatuotantoon. Suunnitelmissa yksittäisen robotin hinta asettuu 20 000–30 000 dollarin välille.

Optimus on Teslan kehittämä humanoidirobotti, joka on suunniteltu muistuttamaan ihmiskehoa ja kykenemään monipuolisiin arjen sekä teollisuuden tehtäviin. Se on noin 170 senttimetriä pitkä, painaa noin 57 kiloa, ja pystyy liikkumaan, tasapainottelemaan ja käsittelemään esineitä ihmismäisesti.

Kehityksen myötä robotin käsiliikkeet ja sormien liikkuvuus ovat edistyneet huomattavasti, ja uusin versio hallitsee monimutkaisia tehtäviä kuten tavaroiden lajittelun ja vaatteiden taittelun.

Robotti käyttää Teslan kehittämää tekoälyä ja tietokonenäköä, jotka perustuvat yhtiön autonomisten autojen teknologiaan. Sen ”aivot” koostuvat AI-piiristä ja neuroniverkosta, jotka mahdollistavat ympäristön hahmottamisen, liikkeiden suunnittelun sekä oppimisen kokemuksesta. Optimuksen runko on valmistettu kevyistä materiaaleista, ja sormissa sekä nivelissä on älykkäitä sensoreita tarkan otteen ja turvallisuuden takaamiseksi.

Teslan tavoitteena on hyödyntää Optimusta aluksi omien tehtaiden kokoonpanotöissä, mutta robottia kaavaillaan myöhemmin myös muun muassa teollisuuteen, logistiikkaan, terveydenhuoltoon ja kotitalouskäyttöön.

Optimus oppii ja mukautuu sekä yksilönä että osana robottien “laumaa”, minkä ansiosta sen osaaminen kehittyy jatkuvasti ja skaalaus suurille tuotantomäärille on tulevaisuudessa mahdollista.

Robottituotannossa teknisiä vaikeuksia

Muskin kovista tavoitteista huolimatta Optimus-ohjelma kohtaa merkittäviä teknisiä ja tuotannollisia esteitä. Vuoden 2025 puolivälissä yhtiö oli rakentanut noin 1 000 prototyyppiyksikköä, mutta tuotanto keskeytettiin suurempien uudistusten vuoksi, kun insinöörit kohtasivat kriittisiä vaikeuksia, kuten akun keston ongelmia, matalan kantokyvyn ja nivelmoottorien ylikuumenemisen.

Teslan toimitusketjusta kerrottiin, että tuotanto pysähtyi kesäkuussa projektin alkuperäisen vetäjän Milan Kovacin lähdettyä tehtävästään, ja vastuu siirtyi tekoälyjohtaja Ashok Elluswamylle.

Uudelleenmuotoilu vie vähintään kaksi kuukautta, eikä alkuperäinen tavoite tuottaa 5 000–10 000 Optimus-robottia vuonna 2025 enää näytä realistiselta.

Yhtiö ennustaa nyt, että tuotantomäärät kasvavat 50 000–100 000 yksikköön vuonna 2026 ja 500 000:sta miljoonaan yksikköön vuodessa vuosikymmenen loppuun mennessä. .

Sähköautoliiketoiminta takkuaa

Teslan ydinliiketoiminta eli sähköautojen valmistus ja myynti on kovassa paineessa. Sähköautojen maailmanlaajuiset toimitukset laskivat 13 prosenttia vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla, Euroopassa myynti sukelsi 40 prosenttia, ja Kiinassa pudotusta kertyi viisi prosenttia, kun BYD ja muut kiinalaisyhtiöt valtasivat markkinaa.

Teslan Yhdysvaltain markkinaosuus putosi elokuussa 2025 vain 38 prosenttiin, mikä on alhaisin taso lokakuun 2017 jälkeen.

Robotiikkamarkkina voi tarjota Teslalle valtavan mahdollisuuden. GlobalData arvioi, että toimialan arvo kohoaa 218 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä, 14 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla. Morgan Stanley -analyytikot ennustavat humanoidirobottien yltävän viiden biljoonan dollarin markkina-arvoon vuoteen 2050 mennessä.

Sijoittajien epäluulo ei kuitenkaan ole hälvennyt.

Stifel-yhtiön analyytikko Stephen Gengaro väittää Teslan osaketta yliarvostetuksi, jos sitä ostetaan vain sähköautoliiketoiminnan takia. Teslan vuoden 2025 tuloksen odotetaan laskevan peräti 30 prosenttia, mikä herättää kysymyksiä, riittääkö robotiikka perustelemaan yhtiön korkeat arvostuskertoimet.

Esimerkiksi ensi vuoden analyytikoiden konsensusennusteilla Teslan P/E-kerroin on yli 180x.

Robotaksipalvelut etenevät

Teslalla saattaa kuitenkin olla humanoidirobottien lisäksi toinenkin ässä hihassaan: nimittäin itseajavat autot ja robotaksipalvelu.

Tesla sai tälläviikolla tärkeän viranomaisluvan laajentaa autonomisten ajoneuvojen testauksen Nevadan osavaltioon.

Nevadan ajoneuvohallinto hyväksyi virallisesti Teslan Testing Registry -sertifikaatin 10. syyskuuta, mikä mahdollistaa yhtiön autonomisten ajoneuvojen testaamisen julkisilla teillä.

Tesla jätti hakemuksensa 3. syyskuuta, ja Nevadan ajoneuvohallinto käsitteli sen viikon sisällä. Sertifikaatin lisäksi Tesla sai autonomisten ajoneuvojen rekisterikilvet ja virallisen rekisteritodistuksen, mikä tekee Nevadasta kolmannen osavaltion, jossa yhtiö voi operoida robotaksipalvelua Texasin ja Kalifornian jälkeen.

Hyväksyntä on tärkeä askel kohti Teslan lopullista tavoitetta eli kaupallisten robotaksikyytejä Nevadan asukkaille. Jotta maksullinen palvelu voisi alkaa kuten Austinissa, Teslan täytyy vielä suorittaa ”Self-Certification for Operations” -prosessi Nevadan ajoneuvohallinnon kanssa, jonka arvioidaan olevan suoraviivainen.

Teslan toisen neljänneksen tulosjulkistuksessa heinäkuussa Elon Musk esitteli aggressiivisia laajentumissuunnitelmia robotaksipalvelulle.

”Saamme viranomaisilta luvan käynnistää palvelun Bay Areassa, Nevadassa, Arizonassa, Floridassa ja monissa muissa paikoissa”, Musk kertoi. Hän arvioi, että autonominen kyytipalvelu olisi saatavilla ”todennäköisesti puolessa Yhdysvaltojen väestöstä vuoden loppuun mennessä”.