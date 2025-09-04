Kehittyvät markkinat ovat globaalin kasvun moottori

Kehittyvillä markkinoilla otetaan nopeasti ja laajasti käyttöön uutta teknologiaa.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi kehittyvien markkinoiden osuuden olevan noin 80 prosenttia bruttokansantuotteen globaalista kasvusta vuonna 2025.

Tässä ei ole mitään uutta. Kun tarkastelemme globaalin talouden suurimpia haasteita, kehittyvillä markkinoilla on niihin ratkaisuja.

Energiasiirtymään tarvitaan litiumin, kuparin, nikkelin ja platinan kaltaisia mineraaleja. Kehittyvät markkinat ovat näiden resurssien suurimpia, edullisimpia, tehokkaimpia ja korkealaatuisimpia tuottajia. Puolijohteet ovat tekoälyaikakauden rakentamisen hakkuja ja lapioita: aasialaisten tehtaiden osuus on noin 90 prosenttia sirujen valmistuksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

Yli 80 prosenttia maailman uusista keskiluokkaan kuuluvista kuluttajista asuu kehittyvillä markkinoilla, joilla vähittäismyynnin kasvu on kaksi kertaa nopeampaa kuin kehittyneillä markkinoilla.

Kehittyvät markkinat eivät ole pelkästään maailman talouskasvun moottori, vaan niiden innovaatiokeskittymistä moderni maailma saa myös muun tarvitsemansa. Kehittyvät markkinat ovat maailmanluokkaa akuissa, puolijohteissa, kaivoksissa, finanssiteknologiassa, pelialalla, verkkokaupassa ja sosiaalisissa verkostoissa.

Kehittyvillä markkinoilla otetaan nopeasti ja laajasti käyttöön tekoälyä, 5G-teknologiaa ja finanssiteknologiaa, ja siellä perinteinen infrastruktuuri jätetään usein kokonaan väliin.

Intia on nyt maailman suurin ja aktiivisin mobiili-internetin käyttäjämarkkina, kun taas Kiina tuottaa yli puolet maailman tekoälyä käsittelevistä tutkimusjulkaisuista.

Moninapaisessa maailmassa kehittyvät markkinat käyvät yhä enemmän kauppaa keskenään. Koska kaupankäynti muilla valuutoilla kuin Yhdysvaltain dollarilla lisääntyy, se vähentää kehittyvien markkinoiden riippuvuutta Yhdysvalloista.

Uudessa kehittyvien markkinoiden keskinäisen kaupankäynnin mallissa on paljon aiempaa todennäköisempää, että kauppasopimukset hinnoitellaan renminbeissä, rupioissa tai realeissa. Myös voitot kierrätetään entistä useammin takaisin kehittyville markkinoille, mikä luo positiivisen kierteen.

Vaikka merkittävien kasvuyritysten suhteellinen osuus kehittyvillä markkinoilla on suhteettoman suuri, kehittyvät markkinat ovat edelleen aliedustettu omaisuusluokka. Globaaleissa indekseissä niiden paino on vain 10 prosenttia, ja kansainväliset sijoittajat ovat viime vuosina pitäneet kehittyviä markkinoita alipainossa.

Uskomme, että pitkän aikavälin sijoittajille yksi suurimmista riskeistä on jättää sijoittamatta kehittyvien markkinoiden huippuyrityksiin.

Baillie Giffordin Long Term Global Growth -strategia sijoittaa pieneen joukkoon tarkoin valittuja maailman parhaita kasvuyhtiöitä. Varoista kolmasosa on kehittyvillä markkinoilla, mikä on 22 prosenttiyksikköä enemmän kuin MSCI All Country World -indeksissä.

On syytä huomioida, että kehittyville markkinoille ei pääse mukaan sijoittamalla monikansallisiin yhtiöihin yhtä tehokkaasti kuin ennen. Nuoret kuluttajat kehittyvillä markkinoilla suosivat yhä enemmän paikallisia brändejä, ja seuraavan syklin suurimmat hyötyjät ovat todennäköisemmin paikallisia yrityksiä.

Kiinan innovaatiojohtoinen kasvu on kiihtymässä. DeepSeekin jälkeen alustayhtiöt ovat alkaneet ottaa käyttöön ja skaalata uusia teknologioita nopeasti. Kiinan uusi “ABC” onkin tekoäly (AI), massadata (big data) ja pilvipalvelut (cloud).

Myös valmistava teollisuus etenee omaa tietään hämmästyttävän nopeasti ja laajasti. Vuonna 2019 Kiina tuskin näkyi autoteollisuuden globaalissa alihankkijakentässä – nyt se on selvästi suurin toimittaja.

Kiinalaiset yritykset toimivat kuitenkin maailman kilpailluimmalla markkinalla. Sähköautojen valmistaja BYD leikkasi hiljattain useimpien automalliensa hintoja kolmanneksella, ja verkkokauppayhtiö JD.com tuli aggressiivisesti ruokalähettimarkkinoille kilpaillakseen suoraan Meituanin kanssa. Vain tehokkaimmat ja sopeutumiskykyisimmät toimijat selviävät, mutta voittajille palkinto on valtava Kiinan markkinoilla, jotka ovat mantereen kokoiset.

Monissa kehittyvissä maissa ihmisillä on todennäköisemmin älypuhelin kuin pankkitili. Tämä on antanut digitaalisille yrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää innovatiivisia tuotteita ihmisille, jotka voivat käyttää pankkipalveluja vain rajoitetusti, jos ollenkaan.

Indonesiassa on noin 18 000 saarta, joten palvelujen on oltava ensisijaisesti digitaalisia. SEA Ltd hallitsee siellä mobiilitaloutta.

Latinalaisessa Amerikassa suurimmalla osalla väestöä ei ole pankkitiliä, ja digitaaliset pankit kuten NuBank ovat muodostumassa alan merkittäviksi haastajiksi siellä. NuBank on nyt maailman suurin digitaalinen pankki Kiinan ulkopuolella.

Esimerkiksi Kazakstanissa on kehitetty supersovellus nimeltä Kaspi, joka helpottaa ihmisten arkea. Sen digitaalisella maksualustalla käsiteltävät maksut vastaavat jopa 30 prosenttia maan bruttokansantuotteen arvosta. Vähemmän tunnetulta markkinaltakin löytyy innovaatiokykyä.

Tunnistaakseen pitkän aikavälin menestyspotentiaalin yrityksiä sijoittajalla pitäisi olla oikea sijoitushorisontti – mielestämme vähintään viisi vuotta. Analyysimme mukaan parhaat osakekurssinousut saadaan kehittyvillä markkinoilla tyypillisesti yrityksistä, jotka yltävät viiden vuoden liukuvalla aikavälillä kovassa valuutassa mitatun tuloskasvun ylimpään viidennekseen.

On myös olennaista suhtautua käytännöllisesti kasvun ajureiden muuttumiseen. Tämä tarkoittaa keskittymistä yrityksiin, jotka kasvavat odotettua pidempään tai nopeammin tai yllättävät kasvamalla tilanteissa, joissa kasvua ei odoteta lainkaan. Olemme havainneet, että nämä yritykset ovat kestävimpiä ylituoton lähteitä.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä sijoittajan pitää tarkastella tiiviisti yrityksen sopeutumiskykyä ja resilienssiä. Katse on pidettävä tiukasti yhtiöiden kestävissä kilpailueduissa ja oltava erityisen kurinalainen osto- ja myyntipäätöksissä.