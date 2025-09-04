Nordea näkee valoa Suomen talouskehityksessä

Kun pahimmat skenaariot kauppasodan eskaloitumisesta vältettiin, on Suomen talouskehityksessä alkanut näkyä merkkejä paremmasta. Nordean mukaan yritysten luottamuksessa ja teollisuuden tilauksissa nähdään jo kasvua, eivätkä USA:n tullit ole lyhyellä aikavälillä aiheuttaneet ylitsepääsemätöntä harmia vientiteollisuudelle.

Myös kesän aikana kertynyt korttidata antaa viitteitä kulutuksen asteittaisesta piristymisestä.

Nordea ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 0,5 prosenttia ja kasvun kiihtyvän ensi vuonna 1,5 prosenttiin. Vuodelle 2027 pankki ennakoi 2,0 prosentin kasvua, kun myös rakentaminen ja kansainvälisen talouden vahva veto alkaa jälleen tukea talouden kysyntää.

Investoinneissa näkyy jo piristymistä, ja myös kulutuksen odotetaan kääntyvän vaiheittain kasvuun.

”Kuluttajien heikko luottamus on toistaiseksi pitänyt säästämisen korkeana ja kulutuksen matalana, mikä on painanut etenkin palvelusektorin ja kaupanalan työllisyyttä. Kuluttajien ostovoiman koheneminen on jatkunut tänä vuonna, kun laskenut korkotaso on alentanut lainanhoitomenoja entisestään ja hidastunut inflaatio pitää muut kulut kurissa. Odotammekin kulutuksen kääntyvän vaiheittain kasvuun”, arvioi ekonomisti Juho Kostiainen.

Vanhojen asuntojen kauppa on piristynyt tänä vuonna selvästi ja hintojen lasku on hidastunut.

Asuntojen myyntiajat ovat kuitenkin edelleen pitkiä ja vuokramarkkinoilla käyttöasteet ovat matalia. Markkinoiden ylitarjonta pitääkin vuokrat ja hinnat vielä kurissa.

”Asuntojen ylitarjonta pitää rakentamisen edelleen jäissä. Lisäksi ensi vuodelle kaavaillut ARA-valtuuksien leikkaukset vähentävät aloituksia korkotuetuissa asunnoissa, jotka ovat vastanneet noin puolesta tämän vuoden asuinrakentamisesta. Rakentamisen käännettä joudutaankin odottamaan vuoteen 2027″, Kostiainen kertoo.

Kostiaisen mukaan muut investoinnit ovat pitäneet ennakoitua paremmin pintansa kauppapoliittisesta epävarmuudesta huolimatta, ja datakeskukset, akkuhankkeet sekä julkiset infrahankkeet ovat olleet kasvussa.