Joko vihdoin saadaan käänne Suomen talouskurimukseen?

Aktian tänään julkaisemassa talousennusteessa pääekonomisti Lasse Corin ennustaa Suomen talouden kasvavan 1,5 prosenttia vuonna 2026.

Investointinäkymät ovat monella tapaa myönteiset. Parhaat näkymät ovat teollisuudessa.

”Odotamme teollisuuden myönteisen vireen vaikuttavan myös investointeihin ja työllisyyteen. Työmarkkinatilanne kääntyy ensi vuonna kohti parempaa, mikä osaltaan tukee kotimaan taloutta”, pääekonomisti toteaa.

Corinin mukaan investointien kasvu on tärkeää, koska Suomen investointitaso on muita Pohjoismaita matalampi.

”Merkkejä käänteestä on jo ilmassa: kolmen edellisen vuosineljänneksen aikana (24/Q4-25/Q2) muut kuin rakennusinvestoinnit kasvoivat edeltäneestä vuosineljänneksestä. Vuosina 2026 ja 2027 ennustamme investointien kasvavan kolme prosenttia.”

Piristymistä on erityisesti vihreän siirtymän hankkeissa, joiden arvo ylittää 300 miljardia euroa. Vihreän siirtymän investoinnit kasvattavat sekä rakennusinvestointeja että kone- ja laiteinvestointeja.

”Teollisuuden luottamusindikaattori on Suomessa selvästi positiivinen, ja toimialan tuotanto-odotukset ovat lähihistoriaankin verrattuna korkeat. Myös tilauskysynnän selvä piristyminen tukee teollisuuden suhdannekäännettä, joka on investointien kasvun kannalta keskeinen”, Corin sanoo.

Rakentamisen vaikeimmat ajat näyttävät olevan takana, ja työmarkkinatilanteen odotetaan paranevan ensi vuonna, mikä tukee Suomen taloutta.

Riittääkö Suomen teollisuuden positiivinen työllistämisnäkymä kääntämään työllisyyskehityksen?#työllisyys pic.twitter.com/G13ABohXYL — Lasse Corin (@lassecorin) October 1, 2025

Kansainväliset riskit varjostavat näkymiä

Suomalaisten vientiyritysten tilauskirjatilanne on vahvistunut, mutta vain vähän. Tärkeiden vientimarkkinoidemme tilanne on heikentynyt eikä siten luo edellytyksiä viennin kasvulle. Myös Kiinan vientiteollisuuden aggressiivinen kasvu herättää pelkoja.

Aktian mukaan tullit aiheuttivat harmaita hiuksia vientiyrityksille, mutta kauppasopimukset ovat onnistuneet lieventämään epävarmuutta. Yhdysvaltojen korkein oikeus antaa tuomionsa Trumpin tullien laillisuudesta tämän vuoden marraskuussa.

”Suomen kokonaisviennistä vain noin 8 prosenttia on tullien alaista. Kyselyt yrityksille kertovat varovaisen positiivisesta vientinäkymästä”, Corin muistuttaa.

Odotamme palveluviennin kasvun jatkuvan tavaravientiä ripeämpänä ennustekaudella. Ennustamme viennin kasvavan 1,2 prosenttia vuonna 2026 ja 2,9 prosenttia vuonna 2027.

Kotitaloudet panostavat sijoittamiseen

Yksityinen kulutus kasvaa hitaasti, ja säästämisaste on poikkeuksellisen korkea. Kuluttajaluottamus on edelleen heikko, mutta into sijoittaa on vahva: kotitaloudet ovat lisänneet merkittävästi sijoituksiaan osakkeisiin ja rahastoihin. Työllistymisodotusten vahvistuminen tukee kulutuksen kasvua.

Tulevaisuuden kulutusta ajatellen oleellista on kuluttajien luottamus.

”Palkansaajien ostovoima paranee, ja monella toimialalla työllistämisnäkymät ovat vahvistuneet. Kaikesta epävarmuudesta huolimatta tilastoissa on jo havaittavissa käänne parempaan”, Corin toteaa.

Odotamme työttömyyden laskevan sitä mukaa, kun talous piristyy. Ensi vuonna työttömyys laskee 9,0 prosenttiin ja vuonna 2027 hieman lisää, 8,5 prosenttiin.

Jarruttaako rahoituksen saatavuus talouskasvua?

Heikko talouskehitys näkyy pankkilainauksen kasvun hidastumisena. Kotitalouksien ja yritysten lainakannat kasvavat hitaammin kuin muualla EU:ssa, ja erityisesti yrityslainojen kasvu on pysähtynyt.

Korkotaso on laskenut, mutta vaikutus ei vielä näy lainamarkkinan piristymisenä. Corin nostaa esiin kysymyksen EU:n pankkisääntelyn vaikutuksesta talouskasvuun ja rahoituksen saatavuuteen.

”Pankkisektorin kyky rahoittaa kotitalouksia ja yrityksiä on hyvä. Herääkin kysymys, onko pankkisääntely mennyt liian pitkälle? Jos näin todellakin on, soisi sääntelyn kevenevän nopeasti, sen verran keskeinen on pankkirahoituksen rooli Suomen ja koko Euroopan kasvun kannalta.”