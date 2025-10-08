WithSecurelta tulosvaroitus – ”ei enää merkitystä”

Kyberturvayhtiö WithSecure alentaa vuoden 2025 pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen toistuvan vuosilaskutuksen (ARR) kasvua koskevaa ohjeistustaan.

Yhtiö ennakoi pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen toistuvan vuosilaskutuksen kasvavan 3–10 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuoden 2024 lopun Elements ARR oli 83,3 miljoonaa euroa.

Näkymät Elements-yhtiö-segmentin oikaistusta käyttökatteen 3–7 prosenttin tavoite liikevaihdosta sekä Cloud Protection for Salesforce-tuotteen toistuvan vuosilaskutuksen 20-35 prosentin vuosilaskutuskasvu pysyvät ennallaan.

Aiemmin WithSecure oli odottanut pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen toistuva vuosilaskutuksen kasvavan 10–20 prosenttia edellisestä vuodesta.

WithSecuren Elements-ohjelmistotuotteiden ja Co-security -palvelujen toistuva vuosilaskutus jatkaa vakaata kasvuaan verrattuna edellisvuoteen. Kuitenkin yritysasiakkaille suunnatut hallinnoidut tietoturvapalvelut ovat kokeneet asiakkaiden poistumaa vuonna 2025, ja näihin kuuluvat myös suurin hallinnoitujen tietoturvapalveluiden asiakas.

Tätä toistuvan vuosilaskutuksen alenemaa ei WithSecure pysty todennäköisesti täysin kompensoimaan loppuvuoden 2025 aikana.

Inderesin analyytikko Atte Riikola toteaa, että WithSecuren tulosvaroituksella ei enää merkitystä ostotarjouksen edessä.

”WithSecuren pörssitaival on päättymässä yhtiöstä tehdyn ostotarjouksen myötä, jonka läpimenoa pidämme hyvin todennäköisenä. Ilman ostotarjousta osake olisi todennäköisesti painunut pörssissä alle euron lukemiin varoituksen jäljiltä”, Riikola teteaa.

Pääomasijoittaja CVC ja Risto Siilasmaa kertoivat viime elokuussa aikovansa ostaa WithSecuren pois pörssistä muhkealla hintapreemiolla. Siilasmaa on WithSecuren perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi hän on WithSecuren suurin osakkeenomistaja.

Siilasmaan ja kansainvälisen pääomasijoittaja CVC:n muodostama konsortio on julkistanut suositellun käteisostotarjouksen yhtiöstä, jonka tavoitteena on WithSecuren pörssistä poistaminen ja omistuksen siirto yksityiselle konsortiolle.

Ostotarjouksessa osakkeenomistajille tarjotaan 1,70 euroa käteisenä jokaista WithSecuren osaketta kohden. Yhtioön osakkeiden yhteenlaskettu arvo on Ostotarjouksen mukaan noin 299 miljoonaa euroa.

WithSecuren hallitus on eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella tarjouksen hyväksymistä osakkeenomistajille, pitäen sitä markkinaolosuhteisiin ja yhtiön tulevaisuuden näkymiin nähden reiluna ja houkuttelevana.

WithSecure rakentaa ja ylläpitää yrityksille kattavaa kyberturvaa, jonka ytimessä on pilvipohjainen Elements-alusta ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut. Yhtiön ratkaisut suojaavat yritysten järjestelmät, päätelaitteet, viestintäkanavat ja pilviympäristöt moderneilta kyberuhilta samalla varmistaen toiminnan jatkuvuuden, säädösten noudattamisen ja kilpailukyvyn.

WithSecuren suojauksen painopiste on siirtynyt pelkästä teknisestä suojauksesta ennakoivaan toimintaan, altistusten hallintaan ja nopeaan reagointiin mahdollisiin hyökkäyksiin.