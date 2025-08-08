WithSecure sai ostotarjouksen Risto Siilasmaan konsortiolta – osake lähes 70 prosentin nousussa

Pääomasijoittaja CVC ja Risto Siilasmaa aikovat ostavat WithSecuren pois pörssistä muhkealla hintapreemiolla. Siilasmaa on WithSecuren perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi hän on WithSecuren suurin osakkeenomistaja.

Siilasmaan ja kansainvälisen pääomasijoittaja CVC:n muodostama konsortio on julkistanut suositellun käteisostotarjouksen yhtiöstä, jonka tavoitteena on WithSecuren pörssistä poistaminen ja omistuksen siirto yksityiselle konsortiolle.

Ostotarjouksessa osakkeenomistajille tarjotaan 1,70 euroa käteisenä jokaista WithSecuren osaketta kohden. Yhtioön osakkeiden yhteenlaskettu arvo on Ostotarjouksen mukaan noin 299 miljoonaa euroa.

Tarjoushinta tarkoittaa jopa 94 prosentin preemiota verrattuna WithSecuren 12 kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan ja noin 72 prosentin preemiota verrattuna päätöskurssiin 7. elokuuta.

Markkinoilla osake reagoi lähes 70 prosentin nousuun, mikä kielii siitä, että kaupan toteutumista pidetään lähes varmana.

Tarjous kattaa kaikki yhtiön liikkeellä olevat osakkeet, ja tavoitteena on hankkia yli 90 prosentin omistus, jonka jälkeen WithSecure poistettaisiin pörssilistalta.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman ostotarjouksen hyväksymiseksi antama peruuttamaton sitoumus edustaa noin 3,9 prosenttia kaikista osakkeista ja yhdessä Risto Siilasmaan sitoumuksen kanssa yli 38 prosenttia kaikista osakkeista.

Strateginen liiketoimi – kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky etusijalla

CVC:n ja Risto Siilasmaan tahtotila on tehdä WithSecuresta Euroopan johtava yritysten kyberturvakumppani. Kumppanuus nähdään keinona vahvistaa strategista fokusta ja lisätä investointeja, mahdollistaen kasvun myös kannattavuuden kustannuksella, mikä olisi pörssiyhtiölle huomattavasti vaikeampaa.

Risto Siilasmaa sitoutuu sijoittamaan kaikki ostotarjouksesta saamansa varat takaisin yhtiöön konsortion kautta ja jatkaa aktiivisen omistajan roolissa kehittämässä yhtiön pitkän aikavälin strategiaa.

Siilasmaa perustelee järjestelyä sillä, että kasvava kyberuhkien monimuotoisuus ja kilpailu vaativat yhtiöltä lisää ketteryyttä ja pitkäjänteistä, suhdanteista riippumatonta päätöksentekoa.

”Kyberuhkien monimutkaistuessa ja lisääntyessä luotettavien ja itsenäisten kyberturvallisuusratkaisujen tarve on suurempi kuin koskaan. CVC jakaa näkemyksemme siitä, että haluamme rakentaa innovaatioon, luottamukseen ja operatiiviseen erinomaisuuteen perustuvan eurooppalaisen kyberturvallisuuden johtajan”, Siilasmaa kertoo.

Hänen mukaansa CVC:n tuella yhtiö investoi edelleen tutkimukseen ja kehitykseen, osaavaan henkilöstöön ja kansainväliseen läsnäoloon ja jatkaa samalla kriittisten palvelujen toimittamista asiakkaillemme eri toimialoilla.

”F-Securen perustajana olen nähnyt yhtiön kehityksen viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana ja uskon, että nykyinen ostotarjous, jota tukee CVC:n kaltainen korkeatasoinen kumppani, on paras vaihtoehto WithSecuren tulevaisuudelle ja sen nykyisille osakkeenomistajille. Aion jatkaa WithSecuren strategian kehittämistä ja olla aktiivisesti mukana sen tulevaisuudessa, kuten olen ollut sen perustamisesta lähtien”, Siilasmaa kertoo.

Hallituksen yksimielinen suositus – reilu tarjous omistajille

WithSecuren hallitus on eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella tarjouksen hyväksymistä osakkeenomistajille, pitäen sitä markkinaolosuhteisiin ja yhtiön tulevaisuuden näkymiin nähden reiluna ja houkuttelevana.

Hallituksen mukaan ostotarjous tuo omistajille mahdollisuuden realisoida sijoituksensa arvon selvästi yli markkinatason, erityisesti ottaen huomioon yhtiön viime vuosien vaatimattoman kasvun.

Tarjousaika alkaa arviolta 20. elokuuta ja päättyy 1. lokuuta, minkä jälkeen prosessin odotetaan etenevän nopeasti kohti toteutusta vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

Kyberturvasektorin murros ja yksityistämisen logiikka

Yritysjärjestelylle on tilausta. Inderesin analyytikko Roni Peuranheimo kertoo, että WithSecuren kehitys on ollut vaisuhkoa kasvun osalta F-Securen kanssa tehdyn jakautumisen jälkeen vuonna 2022.

”Kriittiset tuotteet ovat kuitenkin pysyneet kasvussa, mutta kulmakerroin on ollut tavoiteltua maltillisempi. Joka tapauksessa nyt ostotarjouksen tehnyt konsortio haluaa selvästi yrittää suunnanmuutosta yksityisenä yhtiönä”, Peuranheimo toteaa.

CVC ja Siilasmaa katsovat, että pörssin ulkopuolella yhtiö voi vapaammin toteuttaa kasvupanostuksia, uudistaa liiketoimintaa sekä hyödyntää muuttuvaa eurooppalaista ja globaalia markkinaympäristöä ilman osakemarkkinoiden neljännesvuosittaista painetta.

”Perustajamme jatkuva sitoutuneisuus sekä CVC:n kansainvälinen kokemus ja toimialatuntemus mahdollistavat sen, että tämä kumppanuus tuo WithSecurelle pitkäaikaisen tuen, strategisen fokuksen ja sellaisen ketteryyden, joita se tarvitsee voidakseen toteuttaa täyden potentiaalinsa Euroopan johtavana kyberturvallisuusyrityksenä”, kertoo Tuomas Syrjänen, WithSecuren hallituksen riippumattoman ad hoc -komitean puheenjohtaja.

CVC Capital Partners on johtava maailmanlaajuinen pääomasijoittaja, jolla on 30 toimipisteen verkosto EMEA-alueella, Amerikoissa ja Aasiassa sekä hallinnoitavia varoja noin 200 miljardia euroa.

CVC:llä on seitsemän toisiaan täydentävää strategiaa, jotka kattavat pääomasijoitukset, jälkimarkkinat, luotonannon ja infrastruktuurin, ja joihin CVC:n rahastot ovat saaneet sitoumuksia yli 260 miljardin euron arvosta maailman johtavilta eläkerahastoilta ja muilta institutionaalisilta sijoittajilta.

Jos konsortio saavuttaa vaaditun omistusosuuden ja viranomaisprosessit etenevät suunnitellusti, WithSecuren pörssitaival loppuu vielä vuoden 2025 aikana ja yhtiö jatkaa matkaansa yksityisomisteisena, Siilasmaan vahvassa ohjauksessa.