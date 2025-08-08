Trump avaa kryptovaluutoille pääsyn USA:n jättimäiselle eläkemarkkinalle – ”Tämä on käännekohta”

Presidentti Donald Trump on juuri allekirjoittanut historialliseksi luonnehditun presidentin määräyksen, joka muuttaa miljoonien amerikkalaisten varallisuuden kerryttämisen tapaa.

Presidentti avaa USA:n 9 000 miljardin dollarin arvoisen eläkemarkkinan kryptovaluutoille, pääomasijoituksille ja muille vaihtoehtoisille sijoitusluokille.

Tämän päätöksen myötä kryptovaluutta-alttiuden tarjoaminen 401(k)-säästöjärjestelmissä mahdollistetaan ensimmäistä kertaa. Se on yksi merkittävimmistä askelista digitaalisten omaisuuserien istuttamiseksi finanssijärjestelmän ytimeen.

Yhdysvaltain 401(k)-säästöjärjestelmä on työnantajan tarjoama eläkesäästöohjelma, jossa työntekijä voi siirtää osan palkastaan sijoitustilille ennen verojen vähennystä, jolloin säästö kasvaa verovapaasti eläkeikään asti. Usein työnantaja antaa lisäetuna oman rahallisen lisäpanoksen työntekijän säästöihin, joko kokonaisuudessaan tai tiettyyn prosenttiosuuteen asti.

Säästö on sidottu sijoituskohteisiin, jotka työnantaja valitsee valikoimaan – tyypillisesti osake- ja korkorahastoihin sekä kohde-etf-rahastoihin, joiden riskitasoa voi käyttäjä itse määrittää.

90 miljoonan amerikkalaisen eläkemarkkina tulee kryptojen piiriin

Trumpin päätös on kryptojen kannalta historiallinen.

”Tämä on käännekohta, ei vain kryptolle, vaan koko rahoitusalan tulevaisuudelle”, toteaa finanssitalo deVere Groupin toimitusjohtaja Nigel Green.

”Maailman suurin talous ilmoittaa nyt käytännössä, että digitaalisilla omaisuuserillä on paikkansa pitkäaikaisen varallisuuden ytimessä. Sillä on maailmanlaajuinen vaikutus”, Green selventää.

Presidentin määräyksen perusteella yhdysvaltalaisia viranomaisia ohjeistetaan päivittämään nykyisiä sääntelykehikkoja, jotka ovat pitkään rajoittaneet pääsyn pääomasijoituksiin ja kryptosijoituksiin ammattilaisten hallinnoimissa eläkejärjestelmissä.

Yli 90 miljoonaa amerikkalaista osallistuu 401(k)-järjestelmiin, jotka ovat perinteisesti painottuneet osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin. Nämä suunnitelmat ovat vuosikymmeniä jättäneet kokonaan ulkopuolelle korkean kasvun omaisuusluokkia, kuten Bitcoinin ja muut digivaluutat, huolimatta kasvavasta sijoittajakiinnostuksesta.

”Tämä on jälleen yksi historiallinen hetki kryptolle”, Green jatkaa.

Hänen mukaansa yksityishenkilöiden eläkesalkuista tuleva institutionaalinen pääoma oli ollut viimeinen raja-aita. Kun ne rahat alkavat virrata, digitaalisten omaisuuserien integrointi perinteisiin sijoitussalkkuihin muuttuu peruuttamattomaksi.

Yhdysvallat ei kuitenkaan toimi yksin. Myös muut suuret taloudet odotetaan seuraavan perässä. Euroopassa viranomaiset ovat jo alkaneet valmistella eläkesääntöjen modernisointia. Aasiassa, jossa digivarojen käyttöönotto on ollut nopeaa, Washingtonin suunnanmuutoksen paine kasvaa.

Kryptot valloittavat ”konservatiivisen” pääomakohteen

Ajankohta ei ole sattumaa. Digitaaliset valuutat ovat nousseet vuonna 2025 uusiin huippuihin Bitcoinin johdolla, vauhdittajina yritysten kasvanut käyttö, valtioiden kiinnostus ja suotuisammat sääntely-ympäristöt.

”Eläkesäästöt ovat yksi olemassa olevista konservatiivisimmista pääomakohteista. Jos kryptovaluutta voi saada paikkansa siellä, se voi saada paikkansa missä tahansa”, deVeren toimitusjohtaja huomauttaa.

”Tämä määräys rikkoo psykologisen ja sääntelyn lasikaton, joka on pitänyt krypton hiekkalaatikossa – nyt se on päällä pääareenalla.”

Tämä pääareena on valtava: Yhdysvaltain 401(k)-salkut muodostavat jättimäisen yksityissijoittajien rahaston. Jo maltillinenkin kryptopaino voisi synnyttää satojen miljardien kysynnän digitaalisiin omaisuuksiin.

Missä tällainen kysyntä syntyy, sinne seuraavat myös infrastruktuurin kehitys, innovaatiot ja laajempi hyväksyntä.

Samalla tämä kertoo entistä nopeammasta ”poliittisesta hyväksynnästä kryptolle”. Trumpin päätös on useiden vuosien yksityismarkkinatoimijoiden lobbaustyön seurausta, ja juuri digitaalisten omaisuuserien sisällyttäminen oli viranomaisten mukaan ratkaiseva tekijä politiikan muuttumisessa.

Kryptot ovat yhä enemmän muutakin kuin spekulointivälineitä

Greenen mukaan sijoittajille tämä muutos avaa mahdollisuuksia, mutta myös uusia vastuita. Krypomarkkinat ovat edelleen volatiilit ja riskit poikkeavat osakkeista ja joukkovelkakirjoista.

Oikean hajautuksen avulla pitkän aikavälin hyödyt näyttäytyvät houkuttelevina.

”Sijoittajat haluavat saada osansa tulevaisuudesta, eivät jäädä siitä paitsi. Tämä päätös mahdollistaa altistumisen rakentamisen elintärkeimpien taloudellisten sijoitusvälineiden sisään, valvotusti ja ohjatusti”, Green toteaa.

Vaikutukset eivät jää Yhdysvaltojen rajojen sisälle, sillä pääomamarkkinat ovat globaaleja. Eläkerahastot, valtion varallisuusrahastot ja omaisuudenhoitajat jokaisessa suuressa taloudessa joutuvat nyt pohtimaan omia sääntöjään uudelleen.

”Krypto ei ole enää pelkästään spekulatiivisten kaupankävijöiden tai hedge-rahastojen vaihtoehto. Siitä on tulossa osa modernin talousjärjestelmän perus-DNA:ta”, deVeren toimitusjohtaja toteaa.