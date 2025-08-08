Bittiumin tilauskirjat paisuvat, mutta tuloskasvu odottaa itseään

Viestintä- ja liitettävyysratkaisuihin keskittyvä Bittium julkisti perjantaina toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Vielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä huolta aiheuttivat tilausten väheneminen. Uusia tilauksia tuli tammi-maaliskuussa vain 3,9 miljoonan euron edestä, kun vertailukaudella niitä tuli 10,2 miljoonalla eurolla.

Tilauskanta oli maaliskuun lopussa 36,5 miljoonaa euroa, kun vuodenvaihteessa lukema oli 45,1 miljoonaa euroa.

Nyt tilauskirjat näyttävät tyystin toiselta.

Huhti-kesäkuussa Bittiumin tilauskanta kasvoi 27,5 prosenttia edellisvuodesta 43,1 miljoonaan eroon. Tilauskirjojen kasvu tuli Defence & Security -liiketoiminnasta.

Yhtiön liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 15,6 prosenttia edellisvuodesta 22,9 miljoonaan euroon. Defence & Security -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11,7 miljoonasta eurosta 14,3 miljoonaan euroon.

Epävarmuus ja muutokset maailmanpoliittisessa tilanteessa ovat johtaneet valtioiden puolustusmäärärahojen kasvattamiseen, mikä on vaikuttanut puolustusteollisuuden tuotteiden ja palveluiden kysyntään.

Bittiumin mukaan kasvaneita puolustusmäärärahoja on kohdistettu ensimmäisessä vaiheessa pääosin kulutustarvikkeisiin ja ajoneuvojen hankintaan, mutta jatkossa budjetteja tultaneen jakamaan myös puolustusvoimien taktisen tiedonsiirron modernisointi- ja kehityshankkeisiin. Tämä on jo selvästi näkynyt kiinnostuksen kasvuna Bittiumin taktisia tiedonsiirtoratkaisuja kohtaan.

Bittium odottaa erityisesti Nato-maiden lisääntyneiden puolustusmäärärahojen kasvattavan tulevaisuudessa myös taktisten tiedonsiirron modernisointi- ja kehityshankkeiden määrää, millä odotetaan olevan positiivinen vaikutus Bittiumin puolustus- ja viranomaistuotteiden kysyntään.

Suomen Nato-jäsenyys on mahdollistanut Bittiumin tuotteiden ja järjestelmien laajan näkyvyyden Nato-harjoituksissa, mikä kasvattaa tuotteiden tunnettuutta kansainvälisillä markkinoilla.

Vaikka Bittium kasvaa, sakkaa yhtiön tuloskehitys. Liikevoitto laski viime vuoden 1,9 miljoonasta eurosta 1,1 miljoonaan euroon. Inderes odotti 1,1 miljoonan euron liikevoittoa, joten tuloskehitys oli siltä osin odotettua.

Vaisuun tuloskehitykseen vaikuttavat Bittiumin tehostamistoimet.

Yhtiön mukaan toiselle vuosineljännekselle ajoittui käyttökatteeseen, liiketulokseen ja kauden tulokseen vaikuttaneet yhteensä noin 0,9 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka syntyivät Medical-liiketoimintasegmentin Suomen yhtiössä pidetyistä muutosneuvotteluista sekä muista toiminnan ja prosessien tehostamiseen tähtäävistä toimista.

Ilman kertaluontoisia kuluja oikaistu liikevoitto olisi 2,0 miljoonaa euroa, mikä on hieman alle Inderesin odottaman 2,1 miljoonan euron oikaistun liikevoiton. Viime vuonna oikaistu liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa.

Bittiumin toimitusjohtaja Petri Toljamo kertoo, että yhtiö on jatkanut panostuksia kansainvälisen myynnin kiihdyttämiseen ja kokonaisvaltaiseen asiakaslähtöisyyden kasvattamiseen organisaation joka tasolla.

Nämä panostuksemme näkyvät muun muassa merkittävänä tilauskannan kasvuna erityisesti Defense & Security -liiketoimintasegmentissä. Yhtiö on muun muassa vahvistanut organisaatiotaan, lisännyt tuotannon testauskapasiteettia ja laajentanut potentiaalisten valmistuskumppaneiden määrää.

Bittium pitää lähiajan näkymät ennallaan.

Yhtiö arvioi vuoden 2025 liikevaihdon olevan 95-105 miljoonaa euroa ja liiketuloksen olevan 10-13 miljoonaa euroa. viime vuonna liikevaihto oli 85 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa.